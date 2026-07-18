Autoridades mexicanas investigan posible vínculo de lechuga con brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Ante la información difundida por autoridades sobre el brote de ciclosporiasis en los Estados Unidos, la Secretaría de Salud, por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dieron a conocer que mantienen activo un grupo técnico interinstitucional para investigar los hechos y adoptar las medidas preventivas que correspondan.

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