México

Autoridades mexicanas investigan posible vínculo de lechuga con brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

El sistema de vigilancia y trazabilidad se mantiene activo para proteger a la población y verificar los productos destinados tanto al mercado nacional como a la exportación

Guardar
Google icon
Primer plano de manos con guantes azules manipulando una lechuga verde sobre una bandeja metálica. Al fondo, instrumental de laboratorio y otra persona.
Ciudadanos de EEUU presentan enfermedades estomacales por lechuga(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la información difundida por autoridades sobre el brote de ciclosporiasis en los Estados Unidos, la Secretaría de Salud, por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dieron a conocer que mantienen activo un grupo técnico interinstitucional para investigar los hechos y adoptar las medidas preventivas que correspondan.

Temas Relacionados

Estados Unidoslechugamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan a José tras intentar frustrar un asalto en Chimalhuacán: ataque deja cinco víctimas

Dos hermanos fueron asaltados tras retirar 23 mil pesos de un banco en Chimalhuacán. Un vecino que intentó ayudarlos fue asesinado a balazos y otras cinco personas resultaron heridas durante el ataque

Asesinan a José tras intentar frustrar un asalto en Chimalhuacán: ataque deja cinco víctimas

Masacraron a cuatro de su familia y la creyeron muerta, la adolescente esperó paciente varias horas para pedir ayuda en Morelos

En el ataque con arma punzocortante en Jonacatepec, dejó sin vida a sus padres y sus hermanas, a ella también la apuñalaron en el abdomen y un brazo pero sobrevivió

Masacraron a cuatro de su familia y la creyeron muerta, la adolescente esperó paciente varias horas para pedir ayuda en Morelos

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 18 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 18 de julio

Hijo de Felipe Calderón critica a Sheinbaum por ir a la final del Mundial 2026 en EEUU, acusa que en México “tuvo temor a la rechifla”

Luis Felipe Calderón reprochó que la presidenta no fue a la inauguración en el Estadio Ciudad de México, pero sí vaya a “a la final más costosa de la historia”

Hijo de Felipe Calderón critica a Sheinbaum por ir a la final del Mundial 2026 en EEUU, acusa que en México “tuvo temor a la rechifla”

Místico termina en camilla tras perder la máscara en brutal ataque de Los Infernales

El público de la Arena México presenció una función que terminó con uno de los momentos más dramáticos del año para el “Rey de Plata y Oro”

Místico termina en camilla tras perder la máscara en brutal ataque de Los Infernales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsión y amenazas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsión y amenazas

Gigantescos arreglos florales cubren la tumba de “El Mencho” por el día en que habría cumplido 60 años

Masacraron a cuatro de su familia y la creyeron muerta, la adolescente esperó paciente varias horas para pedir ayuda en Morelos

Gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsiones y exigen intervención federal: temen ataques contra empleados y clientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Yoraisy Gómez, esposa de Osamu, llora la muerte de Mauro con desgarrador audio: “El dolor es tan inmenso”

Yoraisy Gómez, esposa de Osamu, llora la muerte de Mauro con desgarrador audio: “El dolor es tan inmenso”

Rivers vs RoRo: a qué hora y dónde ver La Velada del Año VI en México

Cynthia Klitbo evita profundizar en la tragedia de Aylín Mujica durante entrevista por La Casa de los Famosos México

Osamu Menéndez comparte emotiva foto con Mauro de bebé tras la tragedia

De Big Brother a Lady Polanco: quién es Azalia Ojeda, integrante de Survivor México 2026

DEPORTES

Terence Crawford rompe el silencio y revela por qué nunca le dará la revancha a Canelo Álvarez

Terence Crawford rompe el silencio y revela por qué nunca le dará la revancha a Canelo Álvarez

Pumas vs Pachuca: fecha, horario y canales en vivo para ver el debut en el Apertura 2026

Rivers vs RoRo: a qué hora y dónde ver La Velada del Año VI en México

La mexicana Irene Aldana pone fin a su carrera en UFC: por qué decidió retirarse de las artes marciales mixtas

Místico termina en camilla tras perder la máscara en brutal ataque de Los Infernales