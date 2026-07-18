México

Federación Mexicana de Golf: 100 años de historia... y un futuro que exige más

La FMG tiene motivos para celebrar su legado, pero también el desafío de impulsar un crecimiento más incluyente que permita aprovechar el potencial del deporte y acercarlo a nuevas generaciones

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Cumplir cien años merece un reconocimiento. La Federación Mexicana de Golf llega a su centenario como una institución que ha sido pieza fundamental en el desarrollo del golf nacional.

Buena parte de los jugadores mexicanos que hoy compiten en las principales giras del mundo dieron sus primeros pasos en los torneos organizados por la Federación. Ese trabajo merece ser reconocido, pero también invita a la reflexión.

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Si hubo un momento que pudo cambiar para siempre la historia del golf en México, fue la irrupción de Lorena Ochoa. Su impacto fue enorme. No solo se convirtió en la mejor jugadora del mundo; también logró que miles de personas voltearan a ver un deporte que para muchos era desconocido. Era el momento ideal para dar un salto definitivo.

Como industria y como comunidad, ese fenómeno no se aprovechó al máximo. Sí hubo un crecimiento importante, pero faltó una estrategia más ambiciosa para acercar el golf a nuevos públicos, fortalecer los programas de iniciación y romper con la percepción de que sigue siendo un deporte exclusivo para unos cuantos.

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No se trata de responsabilizar únicamente a la Federación. El desarrollo del golf depende también de clubes, patrocinadores, autoridades, medios de comunicación y de todos quienes formamos parte de este ecosistema.

Cuando surge una oportunidad histórica como la que representó Lorena Ochoa, el reto consiste en convertir un fenómeno extraordinario en una transformación permanente.

La Federación Mexicana de Golf celebra un siglo de historia con importantes logros en el desarrollo del deporte, mientras enfrenta el reto de ampliar su alcance y formar a las nuevas generaciones de golfistas en México
La Federación Mexicana de Golf celebra un siglo de historia con importantes logros en el desarrollo del deporte, mientras enfrenta el reto de ampliar su alcance y formar a las nuevas generaciones de golfistas en México

El siguiente paso debe ir más allá del alto rendimiento. El gran desafío para los próximos años es hacer crecer el golf desde la base: llevarlo a más niñas y niños, abrir espacios para quienes nunca han tenido contacto con este deporte y generar una cultura que permita que el golf deje de verse como una actividad elitista, lejana o inaccesible.

La Federación Mexicana de Golf tiene mucho que celebrar en este centenario. Su historia está llena de logros y de personas que dedicaron su vida al crecimiento del deporte. Sin embargo, los aniversarios también son una oportunidad para replantear el rumbo.

El mejor homenaje a estos primeros cien años no consiste en mirar únicamente el pasado, sino en asumir el reto de construir el futuro.

Un futuro en el que el golf llegue a muchos más mexicanos, en el que existan más oportunidades para descubrir talento y en el que el próximo fenómeno como Lorena Ochoa no sea una excepción irrepetible, sino la consecuencia natural de un deporte que supo aprender de su propia historia.

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