México

Sheinbaum notifica al Senado que asistirá a la final del Mundial 2026 en EEUU: ¿Cuándo regresará a México?

La presidenta informó a la Comisión Permanente que hoy saldrá del país y que cuando concluya el viaje enviará un informe de los resultados alcanzados

Guardar
Google icon
Sheinbaum informó al Senado que viajará a Nueva York este fin de semana. | Presidencia
Sheinbaum informó al Senado que viajará a Nueva York este fin de semana. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo notificó a la Comisión Permanente del Senado de la República que hoy viajará a Estados Unidos, para asistir al partido final y clausura de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará mañana en Nueva York.

Esto, un día despúes de que la mandataria confirmó su asistencia a la ceremonia de clausura del evento por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque resaltó que México también fue sede de la justa deportiva.

PUBLICIDAD

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que esta mañana la Comisión Permanente recibió el anuncio formal, en el cual Sheinbaum señaló que saldrá del país este sábado y volverá el lunes 20 de julio.

“Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México junto con Estados Unidos y Canadá, atendiendo la invitación de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América", escribió la legisladora en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento, Sheinbaum Pardo asistirá a la ceremonia “en representación de México” y por invitación de invitación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y Trump, con quienes convivirá junto con Mark Carney, primer ministro de Canadá, mandatario del tercer país sede.

En este sentido, señaló que “una vez concluido el viaje” se ofrecerá un informe de los resultados y acuerdos alcanzados.

“Lo anterior, con el propósito de atender la invitación que le hiciera la Federación Internacional de Futbol Asociación y el Presidente del país sede. La Presidenta de la República participará en la ceremonia de clausura de dicho evento, de manera conjunta, con los mandatarios de los dos países coanfitriones: el Presidente Donald J. Trump y el Primer Ministro Mark Carney; así como otros jefes de Estado y de Gobierno.

“Una vez concluido el viaje de la Presidenta de la República se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 88 Constitucional”, concluyó el documento.

Critican participación de Sheinbaum

La asistencia de Sheinbaum a la final del Mundial 2026 fue criticada por diversas figuras políticas de la oposición, quienes resaltaron que la la mandataria no asistió a la inauguración que se realizó en el Estadio Ciudad de México, por considerarlo un evento de díficil acceso por los altos costos del boleto.

Uno de ellos fue Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien señaló que a la mandataria “se le hizo fifí” acudir a la inauguración del torneo, realizada el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, por lo que decidió regalar el boleto para esa ceremonia a una joven que asiste en su representación.

En su cuenta de X, también sostuvo que, pese a esa decisión, Sheinbaum viaja a “la final más costosa de la historia” en “la ciudad más cara del mundo”.

Además, acusa que la presidenta no asistió a partidos de la Selección Mexicana por “temor a la rechifla” de los aficionados.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumSenadoMundial 2026Copa MundialEstados Unidosmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karina Torres presume su cuenta verificada en X y lanza mensaje: “Ya estamos verificadas, nada que verientas mugrosas”

La creadora nacida en León pasó por adicciones, prisión y situación de calle antes de convertirse en figura digital y asegurar un lugar en la nueva temporada del programa

Karina Torres presume su cuenta verificada en X y lanza mensaje: “Ya estamos verificadas, nada que verientas mugrosas”

¿Quién es el mexicano que aparece entre los migrantes más ricos de Estados Unidos? Esto reveló Forbes

Forbes publicó su listado de los migrantes más ricos de Estados Unidos, integrado por 144 multimillonarios nacidos en 45 países. Entre los primeros 50 aparece el inversionista mexicano Pablo Legorreta

¿Quién es el mexicano que aparece entre los migrantes más ricos de Estados Unidos? Esto reveló Forbes

No deja de temblar en Chiapas: reportan casi 300 réplicas del sismo del 17 de julio de magnitud 7.4

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, las réplicas son comunes luego de un movimiento telúrico de gran intensidad

No deja de temblar en Chiapas: reportan casi 300 réplicas del sismo del 17 de julio de magnitud 7.4

Detienen a mujer robando celulares y carteras tras concierto de Grupo Firme en Estadio GNP de CDMX

Te decimos algunas de las recomendaciones para evitar sustracciones de tus pertenencias durante eventos masivos

Detienen a mujer robando celulares y carteras tras concierto de Grupo Firme en Estadio GNP de CDMX

Grupo Firme arma una noche histórica con “La última peda” en Estadio GNP con lluvia, shots y ante 65 mil asistentes

Invitados como Los Ángeles de Charly, El Yaki, mariachi y más hicieron olvidar las condiciones meteorológicas de la Ciudad de México

Grupo Firme arma una noche histórica con “La última peda” en Estadio GNP con lluvia, shots y ante 65 mil asistentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: encuentran 239 cuerpos de desaparecidos en BC

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: encuentran 239 cuerpos de desaparecidos en BC

Hallan 10 cuerpos en Zacatecas, cinco colgaban de un puente

Fiscalía CDMX detiene a tres presuntos miembros del grupo “Don Pollo” en Iztapalapa

Crisis en Baja California: localizan sin vida a 239 personas desaparecidas durante 2026

Madre encuentra a su hijo desaparecido tras 4 años en Sonora: así fue la identificación de Ángel Eduardo

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres presume su cuenta verificada en X y lanza mensaje: “Ya estamos verificadas, nada que verientas mugrosas”

Karina Torres presume su cuenta verificada en X y lanza mensaje: “Ya estamos verificadas, nada que verientas mugrosas”

Detienen a mujer robando celulares y carteras tras concierto de Grupo Firme en Estadio GNP de CDMX

Grupo Firme arma una noche histórica con “La última peda” en Estadio GNP con lluvia, shots y ante 65 mil asistentes

Hospital Yaakunah responde a críticas por recibir a Pedro Sola tras polémica animalista: “No es relevante limpiar el nombre”

Pocos días para la Feria Lagos de Moreno 2026, conciertos de Los Tigres del Norte, Carlos Rivera y más: cartelera completa y fechas

DEPORTES

Final del Mundial 2026 en el Zócalo: Horarios, conciertos y accesos del FIFA Fan Festival en la CDMX

Final del Mundial 2026 en el Zócalo: Horarios, conciertos y accesos del FIFA Fan Festival en la CDMX

Michael Owen, exfutbolista de Inglaterra lanza dura y culpa a México del fracaso de su país en el Mundial 2026

¡Que viva el amor! Parejas se casan gratis en Guadalajara durante la fiesta del Mundial 2026

Santiago Giménez revela por qué no contará lo que Piero Hincapié le dijo durante el México vs Ecuador

Orbelín Pineda regresa a México como el fichaje bomba de Monterrey para el Apertura 2026