Sheinbaum notifica al Senado que asistirá a la final del Mundial 2026 en EEUU: ¿Cuándo regresará a México?

Sheinbaum informó al Senado que viajará a Nueva York este fin de semana. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo notificó a la Comisión Permanente del Senado de la República que hoy viajará a Estados Unidos, para asistir al partido final y clausura de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará mañana en Nueva York.

Esto, un día despúes de que la mandataria confirmó su asistencia a la ceremonia de clausura del evento por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque resaltó que México también fue sede de la justa deportiva.

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Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que esta mañana la Comisión Permanente recibió el anuncio formal, en el cual Sheinbaum señaló que saldrá del país este sábado y volverá el lunes 20 de julio.

“Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México junto con Estados Unidos y Canadá, atendiendo la invitación de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América", escribió la legisladora en su cuenta de X.

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De acuerdo con el documento, Sheinbaum Pardo asistirá a la ceremonia “en representación de México” y por invitación de invitación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y Trump, con quienes convivirá junto con Mark Carney, primer ministro de Canadá, mandatario del tercer país sede.

En este sentido, señaló que “una vez concluido el viaje” se ofrecerá un informe de los resultados y acuerdos alcanzados.

“Lo anterior, con el propósito de atender la invitación que le hiciera la Federación Internacional de Futbol Asociación y el Presidente del país sede. La Presidenta de la República participará en la ceremonia de clausura de dicho evento, de manera conjunta, con los mandatarios de los dos países coanfitriones: el Presidente Donald J. Trump y el Primer Ministro Mark Carney; así como otros jefes de Estado y de Gobierno.

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“Una vez concluido el viaje de la Presidenta de la República se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 88 Constitucional”, concluyó el documento.

Critican participación de Sheinbaum

La asistencia de Sheinbaum a la final del Mundial 2026 fue criticada por diversas figuras políticas de la oposición, quienes resaltaron que la la mandataria no asistió a la inauguración que se realizó en el Estadio Ciudad de México, por considerarlo un evento de díficil acceso por los altos costos del boleto.

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Uno de ellos fue Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien señaló que a la mandataria “se le hizo fifí” acudir a la inauguración del torneo, realizada el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, por lo que decidió regalar el boleto para esa ceremonia a una joven que asiste en su representación.

En su cuenta de X, también sostuvo que, pese a esa decisión, Sheinbaum viaja a “la final más costosa de la historia” en “la ciudad más cara del mundo”.

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Además, acusa que la presidenta no asistió a partidos de la Selección Mexicana por “temor a la rechifla” de los aficionados.