Monreal envía carta a la ONU por muertes de mexicanos ligadas al ICE, pide cooperación internacional para aclarar casos

Ricardo Monreal aseguró que respaldarán la propuesta de Claudia Sheinbaum en cuanto a pensiones millonarias. (Foto: Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, solicitó a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dar seguimiento a las muertes de migrantes mexicanos en Estados Unidos, que han ocurrido bajo custodia o en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglasne inglés).

En la carta dirigida directamente a Volker Türk, Monreal informó que al menos 18 personas mexicanas han perdido la vida en hechos ligados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos: 14 fallecieron en centros de detención migratoria y cuatro durante operativos de aseguramiento.

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El legislador explicó que estos hechos se producen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, incremento de redadas y ampliación de los centros de reclusión.

Pide intervención institucional y cooperación internacional

Monreal indicó que la Cámara de Diputados respalda la acción del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se suma formalmente al requerimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que la Oficina del Alto Comisionado recabe información de las autoridades estadounidenses y analice la compatibilidad de estos hechos con obligaciones internacionales en derechos humanos.

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Asimismo, pidió que se formulen recomendaciones y que el caso se transmita a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Resaltó que existen testimonios sobre detenciones mediante operativos sorpresivos, agentes armados y sin identificación clara, así como separación abrupta de familias y obstáculos para mantener comunicación con representantes legales.

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También mencionó denuncias sobre uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, condiciones inadecuadas de internamiento y posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El legislador subrayó que la gravedad y reiteración de las denuncias exigen investigaciones independientes, imparciales y efectivas con participación de las familias y acceso oportuno a la información.

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Añadió que se requieren medidas de prevención, supervisión institucional y rendición de cuentas para identificar responsabilidades y evitar que los hechos se repitan.

“La condición migratoria de una persona no disminuye su dignidad ni suspende sus derechos fundamentales. Toda persona sometida a la jurisdicción de un Estado debe ser protegida frente a actos arbitrarios y recibir un trato compatible con su condición humana”, señaló.

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Monreal puntualizó que la defensa de las personas mexicanas en el exterior es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano y un deber compartido por sus instituciones.

“Frente a la pérdida de vidas humanas, a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y a las posibles vulneraciones de derechos humanos, guardar silencio o permanecer indiferente no es una opción”, enfatizó.

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Revisión de obligaciones internacionales y mecanismos de protección

El diputado morenista recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Estados Unidos es parte, protege el derecho a la vida, prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, y dispone que toda persona privada de libertad sea tratada con respeto a su dignidad.

Añadió que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce la importancia de la comunicación y asistencia consular para personas extranjeras detenidas.

Monreal concluyó que la situación expuesta exige una “mirada humana, capaz de reconocer que la protección de la vida y de la dignidad debe ocupar siempre un lugar central en la actuación de las instituciones públicas”.

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Por ello, pidió que la comunidad internacional no cierre los ojos ante hechos que pueden comprometer obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.