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Monreal envía carta a la ONU por muertes de mexicanos ligadas al ICE, pide cooperación internacional para aclarar casos

El diputado pidió recabar información de las autoridades estadounidenses y analizar la compatibilidad de los casos con obligaciones internacionales en derechos humanos

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Ricardo Monreal aseguró que respaldarán la propuesta de Claudia Sheinbaum en cuanto a pensiones millonarias. (Foto: Cámara de Diputados)
Ricardo Monreal aseguró que respaldarán la propuesta de Claudia Sheinbaum en cuanto a pensiones millonarias. (Foto: Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, solicitó a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dar seguimiento a las muertes de migrantes mexicanos en Estados Unidos, que han ocurrido bajo custodia o en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglasne inglés).

En la carta dirigida directamente a Volker Türk, Monreal informó que al menos 18 personas mexicanas han perdido la vida en hechos ligados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos: 14 fallecieron en centros de detención migratoria y cuatro durante operativos de aseguramiento.

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El legislador explicó que estos hechos se producen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, incremento de redadas y ampliación de los centros de reclusión.

Pide intervención institucional y cooperación internacional

Monreal indicó que la Cámara de Diputados respalda la acción del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se suma formalmente al requerimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que la Oficina del Alto Comisionado recabe información de las autoridades estadounidenses y analice la compatibilidad de estos hechos con obligaciones internacionales en derechos humanos.

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Asimismo, pidió que se formulen recomendaciones y que el caso se transmita a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Resaltó que existen testimonios sobre detenciones mediante operativos sorpresivos, agentes armados y sin identificación clara, así como separación abrupta de familias y obstáculos para mantener comunicación con representantes legales.

También mencionó denuncias sobre uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, condiciones inadecuadas de internamiento y posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El legislador subrayó que la gravedad y reiteración de las denuncias exigen investigaciones independientes, imparciales y efectivas con participación de las familias y acceso oportuno a la información.

Añadió que se requieren medidas de prevención, supervisión institucional y rendición de cuentas para identificar responsabilidades y evitar que los hechos se repitan.

“La condición migratoria de una persona no disminuye su dignidad ni suspende sus derechos fundamentales. Toda persona sometida a la jurisdicción de un Estado debe ser protegida frente a actos arbitrarios y recibir un trato compatible con su condición humana”, señaló.

Monreal puntualizó que la defensa de las personas mexicanas en el exterior es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano y un deber compartido por sus instituciones.

“Frente a la pérdida de vidas humanas, a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y a las posibles vulneraciones de derechos humanos, guardar silencio o permanecer indiferente no es una opción”, enfatizó.

Revisión de obligaciones internacionales y mecanismos de protección

El diputado morenista recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Estados Unidos es parte, protege el derecho a la vida, prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, y dispone que toda persona privada de libertad sea tratada con respeto a su dignidad.

Añadió que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce la importancia de la comunicación y asistencia consular para personas extranjeras detenidas.

Monreal concluyó que la situación expuesta exige una “mirada humana, capaz de reconocer que la protección de la vida y de la dignidad debe ocupar siempre un lugar central en la actuación de las instituciones públicas”.

Por ello, pidió que la comunidad internacional no cierre los ojos ante hechos que pueden comprometer obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

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