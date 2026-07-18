México

No deja de temblar en Chiapas: reportan casi 300 réplicas del sismo del 17 de julio de magnitud 7.4

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, las réplicas son comunes luego de un movimiento telúrico de gran intensidad

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Mapa de acuarela de una región costera, epicentro rojo con ondas, línea de sismógrafo, el texto 'EPICENTRO 17 JULIO, M 7.4' y 'NO DEJA DE TEMBLAR'.
Van 289 réplicas en Chiapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio en Chiapas, no cesan los movimientos telúricos en la entidad. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), hasta las 08:00 horas del 18 de julio, se contabilizaron 289 réplicas, la mayor de ellas con una magnitud de 6.5, en una jornada marcada por la constante actividad sísmica en la región.

Enjambre sísmico mantiene alerta a la población

El primer movimiento fuerte se registró a las 08:48 horas del viernes 17 de julio, con epicentro al suroeste de Huixtla, en el municipio de Ciudad Hidalgo en Chiapas. El temblor fue perceptible en diversas zonas del estado y provocó la activación de protocolos de emergencia en el lugar y otras entidades del sur, incluyendo la emisión de una alerta de tsunami para la costa del Pacífico mexicano y Guatemala.

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Tras el sismo principal, la tierra no dejó de moverse. En menos de 24 horas, la zona experimentó casi 300 réplicas, fenómeno típico luego de un evento de gran magnitud.

El fenómeno conocido como enjambre sísmico se manifestó con varios temblores de diversa magnitud, algunos perceptibles y otros solo detectados por los instrumentos. En este tipo de enjambres, no siempre existe un único evento dominante, sino que pueden ocurrir múltiples sismos de intensidad similar durante minutos, días o incluso años después del principal.

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Chiapas es una de las regiones con mayor actividad tectónica en el país debido a su ubicación sobre el contacto entre la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, donde se produce un proceso de subducción. Esto genera una alta probabilidad de sismos de distintas magnitudes a lo largo del año.

Infografía que muestra placas tectónicas, antenas de monitoreo, símbolos de predicción, banderas de Estados Unidos y Japón, un mapa de sismicidad y elementos de prevención.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué ocurren las réplicas?

De acuerdo a información del SSN, luego de un movimiento con gran intensidad como lo fue el registrado, las réplicas suelen ser de menor intensidad, pero la persistencia de los movimientos genera inquietud en la población.

El reacomodo de las rocas en la zona de ruptura es la causa principal de las numerosas réplicas. Este proceso puede extenderse por días, semanas o incluso años, dependiendo de la energía liberada y las características del subsuelo. La cantidad de réplicas tras un sismo fuerte varía; en ocasiones son solo unas cuantas, pero en escenarios como el actual pueden contarse por cientos.

La sensación de movimiento constante genera preocupación, pero la mayoría de las réplicas tienden a disminuir su intensidad con el paso del tiempo.

Teléfono móvil sobre mesa de madera. Pantalla encendida con "ALERTA SÍSMICA", icono de onda sísmica y triángulo de advertencia rojo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hubo alerta sísmica?

A pesar de que el sismo de 7.4 grados fue perceptible en la Ciudad de México, la alerta sísmica no se activó. El Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (SASMEX) explicó que el movimiento no superó los niveles de energía requeridos para emitir la alerta en la capital, ya que el sensor más cercano se localiza en Oaxaca y no hay sensores instalados en Chiapas. Al detectarse el sismo ya en Oaxaca, la energía del evento no superó los umbrales establecidos para activar la alerta.

El sistema está diseñado para avisar únicamente cuando la magnitud y cercanía del sismo representan un peligro real para la población de la ciudad, evaluando en segundos la energía y la ubicación del epicentro. Por ello, no todos los sismos activan la alerta, especialmente si el epicentro se encuentra fuera del área de cobertura o la energía calculada no representa un riesgo significativo para la capital.

La alerta sísmica en México cubre principalmente nueve ciudades: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca, Cuernavaca (que retransmite el aviso emitido para la capital) y Colima, a pesar de que Chiapas es uno de los estados que más sismos registra.

Tras el movimiento telúrico del 17 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que no hubo necesidad de activar el sistema en la Ciudad de México y que la situación se mantuvo en normalidad, aunque se desplegaron patrullajes preventivos y sobrevuelos de supervisión.

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