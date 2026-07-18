México y Canadá exploran alianza en inteligencia artificial: revisan el Plan de Acción 2025-2028 en medio de tensión por el T-MEC

Roberto Velasco y Anita Anand durante su reunión en Ottawa. (SRE)

México y Canadá reforzaron su agenda bilateral con una nueva apuesta por los sectores de innovación, al colocar a la inteligencia artificial como una de las áreas estratégicas para ampliar su colaboración.

Durante una visita de trabajo a Ottawa, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco y autoridades canadienses dieron seguimiento al Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, con el objetivo de consolidar una relación basada en el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo compartido.

PUBLICIDAD

El encuentro incluyó conversaciones sobre comercio, inversión, seguridad y transporte, además de otros temas considerados prioritarios para ambas naciones.

La visita se desarrolló en un contexto de tensión por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras la implementación de conversaciones anuales ante la negativa de EEUU para extender su vigencia. En este marco, los representantes de ambos gobiernos intercambiaron puntos de vista sobre los próximos pasos para fortalecer el vínculo diplomático y económico.

PUBLICIDAD

México y Canadá ponen la mira en la inteligencia artificial

En la mesa de diálogo con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, las delegaciones destacaron los resultados obtenidos en áreas como comercio e inversión, salud, seguridad, transporte, manufacturas y protección ambiental. Asimismo, coincidieron en explorar nuevos espacios de colaboración que impulsen la prosperidad, el bienestar y la competitividad de ambas naciones.

Posteriormente, Velasco sostuvo un encuentro con Marc-André Blanchard, jefe de gabinete del primer ministro Mark Carney, donde revisaron el estado de la relación bilateral y la sólida cooperación económica existente. Los dos intercambiaron perspectivas sobre el desarrollo de sectores emergentes, entre ellos la inteligencia artificial, considerada una oportunidad para ampliar la colaboración futura.

PUBLICIDAD

Ilustración que muestra las manos de Canadá, México y Estados Unidos intentando unir las piezas del rompecabezas del T-MEC, destacando la complejidad de las negociaciones comerciales entre las naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de su agenda, el canciller también participó en un almuerzo de trabajo con Anand; el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree; el ministro de Transporte, Steven MacKinnon; y la jefa negociadora del T-MEC, Janice Charette.

A lo largo del viaje, Velasco estuvo acompañado por la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González; el director general de Comunicación Social, Omar Wong Camarillo; y la jefa adjunta de Misión de la Embajada de México en Canadá, Cristina Oropeza.

PUBLICIDAD

T-MEC: México y Estados Unidos preparan una nueva ronda de negociaciones

En paralelo al fortalecimiento de la relación entre México y Canadá, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció que del 21 al 23 de julio se llevará a cabo en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones bilaterales rumbo a la Revisión Conjunta del T-MEC.

En esta ocasión, las conversaciones serán exclusivamente entre funcionarios mexicanos y estadounidenses.

Ambos equipos negociadores abordarán temas considerados estratégicos para la relación comercial, entre ellos el intercambio de acero, aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, los asuntos laborales, la agricultura y los servicios de pago electrónico. El objetivo será avanzar en los compromisos bilaterales de cara al proceso de revisión del acuerdo comercial.

PUBLICIDAD

Como parte de la agenda, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, viajará a México para continuar el diálogo con autoridades federales y sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde revisarán el avance de las negociaciones.

Al mismo tiempo, el funcionario agradeció al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por la colaboración mantenida durante los últimos meses para fortalecer la relación económica entre las dos naciones, la cual ha permitido registrar progresos en diversos temas señalados en el Informe Nacional de Estimación Comercial de 2026 sobre Barreras al Comercio Exterior.

PUBLICIDAD