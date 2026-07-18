¿Quién es el mexicano que aparece entre los migrantes más ricos de Estados Unidos? Esto reveló Forbes

Caricatura representa a cinco líderes empresariales que ascienden una escalera dorada desde un mapa global hacia el skyline de Nueva York y el logo de Forbes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Forbes publicó su lista de “Los migrantes más ricos de Estados Unidos”, un ranking que reúne a 144 multimillonarios nacidos fuera del país y que actualmente residen en territorio estadounidense.

La clasificación muestra el peso económico que han alcanzado empresarios inmigrantes en Estados Unidos, quienes en conjunto acumulan una fortuna de 2.2 billones de dólares, equivalente a casi una cuarta parte de toda la riqueza concentrada por los multimillonarios del país.

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Entre ellos destaca un mexicano ubicado dentro de los primeros 50 lugares del listado.

¿Quién es el mexicano que aparece entre los migrantes más ricos de Estados Unidos?

El mexicano mejor posicionado en la clasificación es Pablo Legorreta, quien ocupa el puesto 50 del ranking elaborado por Forbes.

Legorreta es un inversionista y empresario conocido por fundar Royalty Pharma, compañía especializada en la adquisición de regalías derivadas del desarrollo de medicamentos y productos farmacéuticos.

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Un mosaico de siete retratos ilustra a los multimillonarios migrantes más destacados, identificados por Forbes y sus respectivas empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su modelo de negocio consiste en invertir en investigaciones biomédicas y adquirir derechos sobre tratamientos desarrollados por empresas farmacéuticas y centros de investigación, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del sector financiero ligado a la industria de la salud.

Otro mexicano que aparece en la clasificación es Daniel Lubetzky, fundador de diversas compañías del sector de alimentos y bebidas y creador de la marca de barras nutritivas KIND Snacks, quien ocupa el puesto 91.

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¿Quiénes encabezan la lista de Forbes?

El primer lugar corresponde al empresario Elon Musk, nacido en Sudáfrica, quien se convirtió en el primer billonario del mundo tras el crecimiento del valor de SpaceX, de acuerdo con la publicación.

En la segunda posición aparece Serguéi Brin, cofundador de Google, originario de Rusia.

El tercer lugar lo ocupa Jensen Huang, nacido en Taiwán y cofundador de Nvidia, empresa líder en el desarrollo de procesadores para inteligencia artificial.

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Forbes destaca que estos tres empresarios concentran, por sí solos, más del 60% de la riqueza total acumulada por todos los multimillonarios incluidos en el ranking.

La primera mujer de la lista es Miriam Adelson, originaria de Israel y heredera del imperio de casinos construido junto con su esposo, Sheldon Adelson.

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También aparecen nombres ampliamente conocidos en el mundo empresarial como Peter Thiel, cofundador de PayPal e inversionista temprano de Facebook, así como el magnate de los medios Rupert Murdoch, nacido en Australia.

India lidera entre los países de origen

De acuerdo con Forbes, India volvió a ocupar el primer lugar como el país con mayor número de multimillonarios migrantes en Estados Unidos.

En total, 19 empresarios nacidos en India forman parte del listado, siete más que el año anterior.

Elon Musk, nacido en Sudáfrica, encabeza el ranking de multimillonarios migrantes publicado por Forbes. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

La publicación señala que los 144 multimillonarios incluidos provienen de 45 países distintos, reflejando la diversidad de las grandes fortunas creadas por inmigrantes.

En conjunto representan casi el 15% de todos los multimillonarios estadounidenses y concentran aproximadamente una cuarta parte de la riqueza acumulada por este grupo.

Los latinoamericanos que aparecen en la clasificación

Además de los empresarios mexicanos, América Latina tiene presencia importante dentro del listado.

El venezolano Abel Avellán, fundador de empresas del sector de telecomunicaciones, ocupa el puesto 41, convirtiéndose en el latinoamericano mejor ubicado.

Por Bolivia aparece Marcelo Claure, reconocido por su trayectoria en el sector tecnológico y de telecomunicaciones.

Argentina está representada por Jorge Pérez, empresario inmobiliario, y Guillermo Rauch, fundador de compañías tecnológicas.

En tanto, Panamá figura con Alberto Nahmad, dedicado a la fabricación de componentes para sistemas de aire acondicionado, mientras que España aparece representada por Ignacio Torras, empresario del sector energético.

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Forbes explicó que esta clasificación es independiente de su tradicional lista anual de multimillonarios publicada cada mes de marzo y está enfocada exclusivamente en personas nacidas fuera de Estados Unidos que actualmente residen en ese país.

La revista concluyó que, aunque para varios de estos empresarios establecerse en Estados Unidos no formaba parte de su plan inicial, el país continúa siendo un destino atractivo para emprender, crear empresas y desarrollar proyectos de gran escala, lo que mantiene vigente el llamado “sueño americano”.

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