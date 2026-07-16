Gobierno de México emite aviso preventivo de viaje por brote de ciclosporosis en Estados Unidos 

(Secretaría de Salud)

La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje para las personas que planean trasladarse a Estados Unidos, debido al brote multiestatal de ciclosporiasis que afecta a ese país y que, hasta el momento, acumula al menos 1,645 casos confirmados en 34 estados.

La dependencia clasificó el riesgo sanitario como nivel medio e hizo un llamado a reforzar las medidas de higiene, principalmente en el consumo de alimentos y agua.

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El aviso fue emitido en plena temporada vacacional de verano, cuando incrementa el flujo de viajeros entre México y Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que, hasta ahora, no se ha identificado de manera definitiva la fuente del brote, por lo que recomendaron mantener precauciones durante toda la estancia y también después del regreso.

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Secretaría de Salud.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis.

El contagio ocurre principalmente al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal, especialmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas adecuadamente o que estuvieron expuestas a agua contaminada.

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Las autoridades sanitarias explicaron que el parásito es eliminado a través de las heces de las personas infectadas y puede permanecer en el ambiente entre una y dos semanas antes de convertirse en una fuente de infección, por lo que no suele transmitirse directamente de una persona a otra.

Imagen Ilustrativa con IA.

Además, una persona puede contraer la enfermedad en más de una ocasión y existen casos en los que la infección no presenta síntomas.

Síntomas y estados con mayor número de casos

La Secretaría de Salud indicó que los síntomas pueden aparecer desde dos días hasta más de dos semanas después de la exposición al parásito. El cuadro clínico puede prolongarse durante varios días o incluso más de un mes si no recibe tratamiento oportuno.

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Entre las principales manifestaciones de la enfermedad se encuentran:

Diarrea acuosa, en algunos casos intensa o explosiva.

Cólicos y dolor abdominal.

Pérdida de apetito .

Náuseas y vómito.

Gases e inflamación abdominal.

Fatiga .

Fiebre leve y, en algunos pacientes, síntomas respiratorios.

La infección puede provocar diarrea intensa, dolor abdominal, náuseas, vómito y fatiga, síntomas que pueden prolongarse durante varias semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote registra una mayor concentración de casos en Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, donde se han contabilizado más de 400 contagios relacionados con un mismo evento, cuya fuente aún permanece bajo investigación.

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Recomendaciones para quienes viajarán a Estados Unidos

Como parte del aviso preventivo, la Secretaría de Salud pidió a los viajeros adoptar medidas específicas para disminuir el riesgo de contagio.

Entre las recomendaciones destacan lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón o gel antibacterial con al menos 70 % de alcohol; consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada; evitar alimentos crudos o poco cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos; preferir establecimientos formales de comida y reducir el consumo en puestos ambulantes.

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La Secretaría de Salud pidió a viajeros reforzar las medidas de higiene, especialmente en el consumo de agua y alimentos, para reducir el riesgo de contagio. REUTERS/Eduardo Munoz

Asimismo, aconsejó no preparar alimentos para otras personas si se presenta diarrea y acudir de inmediato a recibir atención médica en caso de desarrollar síntomas persistentes.

Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica del brote

Especialistas señalan que el incremento de casos observado este año es superior al registrado en temporadas anteriores y que la investigación continúa para identificar el alimento responsable.

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Hasta el momento, las autoridades estadounidenses analizan distintos productos agrícolas frescos como posibles fuentes del contagio, aunque no existe una confirmación oficial.

Las autoridades mantienen el monitoreo del brote mientras continúan las investigaciones para identificar la posible fuente de contagio.

La Secretaría de Salud también recomendó que, tras regresar de Estados Unidos, las personas permanezcan atentas a su estado de salud durante al menos dos semanas.

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En caso de presentar diarrea prolongada o acuosa, deberán informar al personal médico sobre su antecedente de viaje y evitar la automedicación, ya que el diagnóstico requiere estudios específicos y el tratamiento debe ser indicado por un profesional de la salud.