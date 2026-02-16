Este es el grado de estudios y el sueldo de Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP

Marx Arriaga Navarro dejaría la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP tras desacuerdos sobre los Libros de Texto Gratuitos y la Nueva Escuela Mexicana. Foto: Cuartoscuro

Marx Arriaga Navarro, doctor en Filología Hispánica y hasta hace poco director general de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, dejó el cargo tras desacuerdos sobre la actualización de los Libros de Texto Gratuitos y la continuidad de la Nueva Escuela Mexicana.

Según información de la SEP, Marx Arriaga, originario de Texcoco, Estado de México, ha sido profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tiene un doctorado en Filología Hispánica.

La SEP detalla que Arriaga recibió reconocimientos como el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua en 2015 y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Desde 2022, encabezó el rediseño del Plan de Estudios y los materiales educativos nacionales, a petición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto a sus percepciones, el portal de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública indica que Marx Arriaga tuvo una remuneración bruta mensual de 147 mil 757 antes de impuestos y una remuneración neta mensual de 102 mil 691.12 pesos.

Marx Arriaga participó en la reestructuración de los libros del Plan de estudios de la SEP

El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a una rueda de prensa tras el intento de desalojo. Algunas versiones apuntan a que fue destituido de su cargo, en el que ejerció una polémica gestión.

Al frente de la Dirección General de Materiales Educativos, Arriaga impulsó la elaboración de 107 libros de Texto Gratuitos bajo el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana.

Esta iniciativa movilizó a docentes, equipos técnicos y comunidades educativas, y fue central en las reformas educativas impulsadas desde la administración de López Obrador. La SEP enfatizó que los materiales buscan formar una ciudadanía crítica y humanista.

Sin embargo, su gestión fue polémica. De acuerdo con la SEP, Marx Arriaga enfrentó controversias internas al rechazar propuestas de actualización en los libros de texto, provenientes de docentes y sectores sindicales. El desacuerdo llevó a que, a finales de enero, autoridades ofrecieran a Arriaga otros cargos dentro y fuera del país, opciones que declinó.

Marx Arriaga toma instalaciones de la SEP como forma de permanecer en el cargo

Tras rechazar otras ofertas laborales, la SEP inició el proceso administrativo para liberar la plaza, que será oficialmente vacante a partir del 16 de febrero. (Foto: Twitter @MarxArriaga)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, declaró: “Yo platiqué con él el 28 de enero. Le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación”, según recogió la nota periodística.

Al persistir el desacuerdo y ante la negativa de Marx Arriaga a aceptar nuevas funciones, la SEP puso en marcha una “ruta jurídica” para liberar la plaza, proceso administrativo regular. La vacante será oficial el 16 de febrero, tras la reclasificación del puesto como de libre designación.

Durante la transición, Arriaga incentivó a los Comités de Defensa a mantener una “protesta con propuesta” de 24 horas en las oficinas de la Dirección de Materiales Educativos.

Marx Arriaga expresó: “¡Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la Nueva Escuela Mexicana”. Los participantes discutieron el significado de la Nueva Escuela Mexicana en el proyecto nacional y los desafíos de la transformación educativa.