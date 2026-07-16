Causa en Común documenta 658 casos de asesinatos con mutilación tan solo en la primera mitad de 2026

Elemento de la Guardia Nacional en una escena del crimen en Culiacán, Sinaloa. Crédito: @entreveredas

La asociación civil Causa en Común presentó este miércoles su registro sobre las “atrocidades y delitos de alto impacto” ocurridos durante el primer semestre de 2026 en México, contabilizando dos mil 529 sucesos.

Los estados de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua fueron los que acumularon un mayor número de actos violentos, reveló en su informe la organización mexicana.

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El Informe “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos (enero-junio 2026)”, documentó 658 casos de asesinato con tortura, 290 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 242 actos violentos contra la autoridad, 193 fosas clandestinas, 156 masacres, y 154 mutilaciones y descuartizamientos de cadáveres.

¿Qué considera como “atrocidad” y “delitos de alto impacto” el registro de Causa en Común?

De acuerdo con Causa en Común, una atrocidad es el uso intencional de la fuerza para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas especialmente vulnerables, y/o provocar terror y también se incluyen actos de alto impacto mediático o político.

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Por su parte, los “delitos de alto impacto” incluyen los asesinatos de policías, de activistas o de actores políticos, entre otros. En particular, son casos que, por su brutalidad o por efecto sobre el Estado y la sociedad, deben ser documentados, condenados e investigados.

Reporte semestral de atrocidades y delitos de alto impacto de Causa en Común. Crédito: Causa en Común.

En promedio, reportan 14 atrocidades por día en el país

De acuerdo con el informe, en promedio, durante el periodo “se registraron 14 atrocidades y eventos de alto impacto cada día”. Mientras que por tipo de atrocidad, destaca un hallazgo de fosa clandestina al día, así como un asesinato de una mujer con crueldad extrema cada 24 horas, y cuatro asesinatos con tortura.

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Causa en Común también documentó que en el primer semestre del año se registraron al menos 199 jornadas de violencia en México, en promedio una al día, la mayoría concentrándose en los estados de Michoacán (27), Jalisco (18) y Sinaloa (16).

Sinaloa registra el mayor número de atrocidades en primer semestre

Al tiempo que las atrocidades y delitos de alto impacto se registraban en todo el país, entidades federativas como Sinaloa (326), Michoacán (180), Guerrero (149), Guanajuato (143) y Chihuahua (140) concentraron el mayor número de casos.

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“Debe tomarse en cuenta que la violencia contra la prensa y el control criminal en diversas regiones implican un subregistro de casos”, detalla el informe.

Sinaloa, estado con mayor número de delitos de alto impacto, según Causa en Común. Crédito: Causa en Común.

¿Qué propone Causa en Común para prevenir estas tragedias?

Para prevenir estas tragedias, Causa en Común propuso:

-. Fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración de justicia y el sistema penitenciario, con mayores presupuestos que atiendan necesidades urgentes de reclutamiento, de profesionalización, de equipamiento y de infraestructura.

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-. Impulsar un proceso nacional de justicia “transicional” para esclarecer casos emblemáticos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

-. Reconstruir el Poder Judicial con base en los principios de independencia, meritocracia y profesionalismo.

-. Recuperar la autonomía de la CNDH, y construir capacidades para atender a víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de restos humanos.

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-. Promover programas para la prevención de la violencia basados en el desarrollo local y la denuncia ciudadana.

ONG destacó los siguientes crímenes

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, Causa en Común destacó los siguientes delitos ocurridos entre enero y junio de 2026:

-. El 5 de enero, tres personas fueron asesinadas en Mérida, Yucatán.

-. Entre el 22 y el 28 de febrero, como consecuencia de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se suscitaron al menos 113 jornadas de violencia en 25estados, incluyendo asesinatos de policías, el incendio de vehículos y locales comerciales, y la parálisis de vialidades.

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Distribución de atrocidades y delitos de alto impacto por día, según reporte de Causa en Común. Crédito: Causa en Común.

-. El 24 de marzo, un alumno mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

-. El 14 de abril, se localizaron al menos mil 076 restos óseos en Tláhuac, Ciudad de México.

-. El 6 de mayo, en Chilapa, Guerrero, habitantes indígenas denuncian la incursión de grupos armados, provocando balaceras, saqueos y el desplazamiento de familias.

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-. El 25 de junio, son localizados los restos de la periodista Roxana Guzmán, quien fuera secuestrada, torturada y calcinada en Moloacán, Veracruz.

Como cada seis meses, la ONG Causa en Común presentó su informe sobre las “atrocidades y delitos de alto impacto” y los números son muy reveladores para la sociedad y autoridades.