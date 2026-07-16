Altos mandos de Morena revisan listas de aspirantes para 2027, aseguran se trata de un proceso transparente

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisa el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación. Crédito: X/@CitlaHM

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, informa que este 15 de julio encabezó, junto con la presidenta Ariadna Montiel, una mesa de trabajo para revisar las listas de registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, según un mensaje publicado en X.

En su publicación, Hernández sostuvo que el partido “sigue avanzando con un proceso serio, ordenado y transparente”, en el que “cada registro es revisado con responsabilidad y apego a los estatutos aprobados por nuestro movimiento”.

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Somete Morena a sus aspirantes a gubernaturas de 2027 a un filtro con la UIF y el SAT

El partido presentó la revisión como voluntaria, pero la asume como obligatoria para depurar perfiles rumbo a las elecciones estatales de 2027. (Foto: Morena)

Morena someterá a sus aspirantes a las gubernaturas de 2027 a un filtro con la UIF, el SAT y la Secretaría de Seguridad antes de definir candidaturas, una revisión interna que el partido presentó como voluntaria pero que asumirá como obligatoria para depurar perfiles rumbo a las 17 elecciones estatales de ese año.

El anuncio se dio el pasado 30 de junio, después del cierre del registro para las coordinaciones estatales de defensa de la transformación. En ese proceso participan también el PT y el Partido Verde.

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Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, explicó en conferencia de prensa que el partido pedirá al Gobierno Federal revisar los perfiles. Lo planteó así: “Vamos a pedirle al Gabinete de Seguridad que revise los perfiles, ¿por qué decimos que al gabinete de seguridad? Porque es la UIF, el SAT, la Secretaría de Seguridad Pública”.

El filtro se aplicará después de las encuestas internas

Ariadna Montiel afirmó que Morena pedirá al gabinete de seguridad federal revisar perfiles para frenar postulaciones si se detectan irregularidades. (Foto: Morena)

Montiel precisó que la revisión no busca exhibir antecedentes de quienes buscan competir, sino frenar postulaciones en caso de detectar irregularidades. La dirigente sostuvo que la meta es “cumplir con el compromiso con el pueblo de México de presentar a los mejores candidatos”.

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La presidenta de Morena también aclaró que: “Eso va a hacer Morena internamente, posteriormente ya en el proceso electoral del próximo año, como se planteó en la reforma legal que presentó nuestra presidenta”.

Quienes avancen en las encuestas deberán además tomar cursos de género. La medida, de acuerdo con Montiel, busca enfrentar el machismo dentro de la competencia interna.

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Sobre la asignación de candidaturas entre hombres y mujeres, la dirigente rechazó como falsas las listas difundidas en redes sociales con supuestos repartos por estado. Señaló que primero se levantarán todas las encuestas y solo después, si los resultados lo exigen, se harán ajustes por paridad.

Montiel incluso planteó la posibilidad de que no se requiera ninguna corrección si los resultados favorecen a mujeres en todas las entidades. “Qué tal que ganan 17 mujeres y ya no hay que ajustar nada. Es mi convicción. Que sean solo mujeres”, afirmó.

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San Luis Potosí abre una diferencia entre Morena y el Partido Verde

San Luis Potosí abre una diferencia entre Morena y el Partido Verde por Ruth González Silva y el antinepotismo. (Foto: PVEM)

La discusión sobre las candidaturas de 2027 también exhibe una diferencia entre aliados en San Luis Potosí. En esa entidad, Morena, el Partido Verde y el PT arrancaron por separado los registros de aspirantes a las coordinaciones estatales con miras a la gubernatura.

El punto de quiebre es Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El Verde no descarta postularla, pese a que Morena sostiene una política antinepotismo para impedir respaldos a familiares directos del gobernante en turno.

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Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, confirmó que esa medida solo aplica dentro de Morena y no obliga a su organización. También señaló que Ruth González encabeza las opciones del ecologista para la candidatura al gobierno estatal.

El coordinador dejó abierta la posibilidad de una coalición más adelante. Explicó que “hasta que no se agote la fecha límite legal, que será seguramente a mediados de enero, siempre hay una viabilidad de construir un acuerdo”.

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Morena mantiene una posición distinta. Ariadna Montiel y Citlalli Hernández sostienen que la línea del partido es no respaldar a familiares directos de los mandatarios en funciones para cargos de elección popular.