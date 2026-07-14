Citlalli Hernández acusa a la oposición de impulsar un filtro para votar, afirma que va desde el Porfiriato

Citlalli Hernández acusó que la derecha mexicana sostiene posturas excluyentes y liga el debate actual con prácticas del Porfiriato sobre quién merece votar. | Secretaría de las Mujeres

La controversia sobre el derecho al voto en México volvió al centro del debate público este 13 de julio, cuando Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, señaló a la oposición por mantener una visión elitista que, dijo, limita la democracia desde tiempos del Porfiriato.

En su mensaje, Hernández retomó la discusión generada por los comentarios de la abogada Natalia Torres, quien propuso restricciones para la gente que quiera emitir votos.

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La postura de Hernández apareció en redes sociales tras la circulación de un video donde Torres, analista política y profesora de Teoría Constitucional, fue señalada por sugerir que “no todos deberían votar”.

Sin embargo, posteriormente, la abogada rechazó haber vinculado el derecho al sufragio con el nivel educativo o económico.

Morena acusó visión elitista en el debate sobre el voto

La analista expone una sesión de alrededor de una hora para explicar qué pueden y qué no pueden hacer el presidente, los senadores y los diputados, y ayudar a detectar promesas de campaña fuera de facultades

En su publicación, Citlalli Hernández afirmó que la derecha mexicana mantiene una postura excluyente respecto a la participación política. Para la dirigente de Morena, existe un hilo conductor entre las prácticas de Porfirio Díaz y las ideas contemporáneas que, a su juicio, buscan definir quiénes merecen ejercer el voto y quiénes quedan fuera de la ciudadanía plena. Hernández sostuvo que en el PAN persiste la intención de condicionar los derechos con criterios de clase o conocimiento, lo que calificó de “retrógrado”.

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La militante de Morena interpretó los comentarios de Natalia Torres como un intento de restringir derechos en función de supuestas capacidades intelectuales o educativas.

“En el PAN persiste la misma visión elitista: ellos quieren designar quiénes merecen votar y quiénes no, quiénes merecen ser objetos de derecho y quiénes no”, afirmó en redes sociales Hernández.

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Natalia Torres rechazó el clasismo y aclaró su propuesta

La abogada y profesora dice que en redes sociales se le atribuyeron frases sobre restringir la participación electoral por estudios o ingresos, y afirma que esas lecturas son falsas y ajenas a su postura

La polémica inició cuando, en un pódcast, Natalia Torres afirmó que no todos deberían de votar.

Torres aclaró —en un video publicado tras la viralización del tema— que nunca propuso condicionar el voto a la educación o los ingresos. Negó haber dicho frases como que las personas sin estudios no deberían votar, o que el voto se reserve para quienes tengan licenciatura o posgrado. Torres señaló que esas interpretaciones eran “totalmente falsas” y que su postura buscaba fortalecer la información, no excluir a nadie del proceso electoral.

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Propuso que el INE debería ofrecer una clase informativa de una hora al momento de tramitar la credencial para votar. Su argumento fue que los ciudadanos pudieran distinguir las funciones reales de presidentes, senadores y diputados, y así identificar promesas de campaña que exceden las facultades legales.

Natalia Torres planteó que la sesión ayude a distinguir funciones de presidentes, senadores y diputados, y a detectar promesas de campaña fuera de sus facultades legales. (Archivo Infobae)

Durante su aparición en el pódcast, la analista mencionó haber consumido café con licor antes de grabar, aunque no precisó si esto influyó en su forma de expresarse. Esta declaración fue retomada en redes por usuarios como @LichaWonderland, quien criticó la aclaración y acusó a Torres de disfrazar, bajo un discurso técnico, una visión clasista respecto al electorado.

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Torres insistió en que su objetivo era que la ciudadanía estuviera mejor informada y pudiera ejercer su voto de manera más consciente, no restringir la participación por motivos de clase o nivel educativo.

Pese a sus aclaraciones, la discusión pública se centró en la interpretación que actores políticos y usuarios hicieron de su propuesta, particularmente en relación a la historia de exclusión electoral en México. Voces críticas consideraron que cualquier filtro previo al voto podía convertirse en una herramienta para restringir derechos, mientras que defensores de la iniciativa argumentaron que la información era una vía legítima para mejorar la calidad de la democracia.

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La discusión evidenció la sensibilidad del tema en el contexto político actual, donde Morena y sus dirigentes buscaron posicionar la defensa del sufragio universal como un eje de contraste frente a sus adversarios. La controversia también reveló la persistencia de debates históricos sobre la inclusión política y la definición de ciudadanía, amplificados por la dinámica de las redes sociales y la participación de nuevos actores en la conversación pública.