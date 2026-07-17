En Oaxaca, Salomón Jara solicitaba dar autos decomisados a funcionarios municipales

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara reconoció que solicitó a la Fiscalía dar autos asegurados a funcionarios municipales. Crédito: X/ @salomonj

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, reconoció que solicitó a la Fiscalía del estado entregar parte de los automóviles decomisados o asegurados a funcionarios de diversos municipios.

El pasado lunes, en el Palacio de Gobierno y ante medios de comunicación, Jara Cruz comentó que hizo esa petición a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca porque los municipios no cuentan con recursos para adquirir vehículos.

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Esta práctica salió a la luz cuando un ciudadano oaxaqueño rastreó por GPS su unidad asegurada por presunto robo.

Para sorpresa del verdadero dueño, halló su auto repintado y en poder del comisionado municipal de Mazatlán de Villa Flores, Heriberto Porras Vásquez, quien mostró un documento de depositaría expedido por la Fiscalía estatal.

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Auto decomisado termina en manos de comisionado municipal

De acuerdo con reportes locales, el pasado viernes 10 de julio, el comisionado de Mazatlán de Villa Flores, Heriberto Porras, fue exhibido en redes sociales conduciendo un auto que presuntamente estaba bajo resguardo de la Fiscalía del estado.

Auto presuntamente decomisado en Oaxaca y, después, entregado a funcionario municipal. Crédito: Captura de Pantalla

El dueño contó que la unidad fue trasladada a un corralón particular mientras se llevaba a cabo la investigación correspondiente. Sin embargo, el sistema de geolocalización (GPS) comenzó a registrar diversos recorridos.

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Al acudir al sitio que marcaba el GPS, el propietario encontró la unidad –que originalmente estaba rotulada como taxi foráneo– pintada completamente de un solo color.

Fiscalía local investiga y exhiben modus operandi

Tras hacerse público este caso, la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una investigación interna a través de su Contraloría Interna y su Visitaduría General, registrada bajo los expedientes 83/A.I./C.I./2026 y 466/vis.gral./2026.

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Hasta antes de la confesión del gobernador, la indagatoria tenía como objetivo auditar los procesos de depositaría y esclarecer cómo unidades con reporte de robo, que debían permanecer bajo resguardo oficial, terminaron circulando nuevamente en la vía pública.

La denuncia difundida por el afectado reveló un patrón, que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) retienen vehículos con el argumento de un reporte de robo activo y después los sustraen de corralones no oficiales para llevarlos a domicilios particulares.

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Ya en esos lugares, los autos van a talleres de pintura y hojalatería donde les cambian el color y eliminan señas particulares, como rotulaciones de taxi, antes de volver a circular con documentos de depositaría presuntamente falsos o irregulares.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca, también es señalado por la entrega de autos decomisados a funcionarios municipales. Crédito: X/ @FiscalOaxaca

Jara confiesa que entregaron 60 autos a funcionarios municipales

Durante su conferencia de prensa semanal del 13 de julio, Salomón Jara reconoció este nuevo escándalo, y, de paso, la Fiscalía estatal, a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que en 2023 había 60 vehículos entregados a funcionarios municipales bajo este esquema.

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Las propias autoridades revelaron que hasta julio de 2026 seguían 22 coches particulares en manos de autoridades municipales.

Gobernador cancela polémica designación de automóviles

Luego de que se hizo pública esta polémica decisión, el gobernador morenista Salomón Jara anunció la cancelación de tales asignaciones y que las autoridades darán paso a la recuperación de las unidades.

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El gobernador de Oaxaca tuvo que reconocer el escándalo del destino de los vehículos asegurados en Oaxaca. Crédito: X/ @salomonj

También tuvo la gracia de decir que se creará el “Instituto Oaxaqueño para devolver al pueblo lo robado”. No obstante, en este caso, quienes robaron a los oaxaqueños fue el propio gobierno estatal, ¿a poco ellos mismos se investigarán y sancionarán?

De no ser por los propios afectados, el morenista Salomón Jara nunca hubiera reconocido que solicitó a la Fiscalía del estado que diera autos decomisados a funcionarios de diferentes municipios, bajo el pretexto de que no hay recursos para adquirirlos.

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