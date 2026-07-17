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México reporta avances significativos en la reducción de trámites a un año en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos

Del 16 de julio a la fecha se han intervenido más de 3,000 trámites y eliminado 1,711, esto redujo un 50% la carga administrativa a personas y empresas

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México reporta avances significativos en la reducción de trámites tras la entrada en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
México reporta avances significativos en la reducción de trámites tras la entrada en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (Cortesía)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), redujo más de 3,000 trámites, como parte de una política nacional sin precedentes a un año de la publicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, en el Diario Oficial de la Federación,

La ley sentó las bases para la construcción de un gobierno más eficiente y centrado en la gente, luego de establecer un modelo nacional de simplificación administrativa, la cual elimina cargas innecesarias, disminuye tiempos y también requisitos, además promueve la interoperabilidad entre instituciones y facilita el acceso a los servicios públicos a través de herramientas digitales.

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Como parte de esta estrategia, se han facilitado 3,497 trámites de un monte de más de 5,000 trámites identificados. De igual forma, se eliminaron 1,711 trámites, lo que representa un avance del 60 por ciento.

En promedio, por cada trámite se disminuyeron los requisitos de seis a solamente dos, esto significa una menor carga burocrática para las personas.

Entre los trámites más frecuentes que se han sintetizado, se encuentran los pasaportes, la consulta al Registro Público Vehicular y la certificación de estudios de educación primaria y secundaria en el Instituto Nacional de Educación para Adultos.

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Esto como parte de una política nacional sin precedentes a un año de la publicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
Esto como parte de una política nacional sin precedentes a un año de la publicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (Cortesía)

De igual forma, se ha simplificado el 100 por ciento de los trámites de las siguientes dependencias: Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo (SECTUR), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),

La lista continúa con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex),

Además, se ha esquematizado el 100 por ciento de los trámites en la Financiera para el Bienestar (Finabien), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional (Ran), Centro Nacional de Metrología (Cenam), Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Lotería Nacional,

Dicha simplificación también incluye la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Estos importantes resultados reflejan el esfuerzo coordinado entre la Administración Pública Federal para construir un gobierno más eficiente y orientado a las necesidades de las y los ciudadanos de nuestra nación.

Se simplificaron ,+as de 3000 trámites a un año de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Se simplificaron ,+as de 3000 trámites a un año de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. (Cortesía)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) continuará con la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, por lo que se neutralizan barreras innecesarias, se aprovechan las capacidades digitales del estado y se garantizan servicios públicos con mayor agilidad, transparencia y manejan una función accesible para toda la gente.

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