Cinco años de espera por justicia: Marlon Botas es sentenciado con la pena máxima por el feminicidio de Monserrat Bendimes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 16 de julio de 2026, Marlon Botas Fuentes fue sentenciado por el feminicidio de la joven Monserrat Bendimes, quien falleció tras sufrir una brutal agresión física en Boca del Río, Veracruz.

Familiares de la víctima confirmaron la pena de 70 años de prisión para el feminicida, a quien sus padres habrían encubierto provocando la dilatación del caso. Al salir del juzgado en Xalapa, la madre de Monserrat aseguró que “se hizo justicia para mi hija. Se demostró el grado de culpabilidad de quien fue su pareja”.

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Familia de Monserrat Bendimes descarta emprender acciones contra padres de Marlon Botas

Agregó que la defensa podría volver a apelar la decisión del juez, detallando que en estos momentos aún no hay certeza sobre la medida de reparación del daño, mandando un mensaje claro sobre el tema: “No sé dónde va a terminar eso, no nos interesa tanto, si nos dijeran que esa reparación sería que mi hija va a revivir, felices de la vida, pero no”.

También compartió que han descartado la decisión de emprender más acciones legales en contra de los padres del feminicida, ya que “el responsable fue él (Marlon Botas), ya asumió su responsabilidad”.

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La próxima audiencia será el 23 de julio, la cual tiene la finalidad de hacer la “lectura y explicación de sentencia”, y la siguiente etapa será la “ejecución de sentencia”; la defensa de la familia aseguró que el caso está debidamente sustentado, por lo que sería difícil que una apelación revoque lo dado a conocer este jueves.

Monserrat Bendimez Roldán (Foto: Facebook@Luis Bendimes)

La justicia se dilato por cinco años

El 17 de abril de 2021, Marlón Botas Fuentes golpeó a Montserrat Bendimes Roldán en el municipio de Boca del Río, hasta provocarle fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo. La joven permaneció seis días en terapia intensiva y perdió la vida. Su madre, Cecilia Roldán, afirmó que Montserrat habría señalado a Botas Fuentes como el responsable antes de morir.

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La fuga del feminicida, encubierta por su propia familia, retrasó el inicio del proceso judicial. La detención de los padres del agresor llegó en mayo de 2021, pero en julio de 2023, tras dos años en prisión, un juez de control les concedió suspensión condicional del proceso. Ambos quedaron en libertad con condiciones mínimas, una resolución que provocó indignación en colectivos feministas.

No fue sino hasta el pasado 9 de julio cuando un juez de Veracruz declaró culpable a Marlón Botas Fuentes por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán. Cinco años tardó el sistema en emitir una sentencia, mientras la familia de la víctima sostuvo la lucha sin tregua.

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Decenas de amigas, familiares y organizaciones marcharon la noche de este sábado para exigir la captura de Marlon N, presunto feminicida de la joven Montserrat Bendimes, quién fue atacada violentamente y falleció por las graves lesiones en su cuerpo. (CUARTOSCURO)

Complicidad familiar llevó a la Ley Monse

Los padres de Marlón Botas Fuentes sabían lo que su hijo había hecho: fueron ellos quienes avisaron a los padres de Montserrat. Aun así, Diana Elizabeth “N” y Jorge Ignacio “N” le brindaron apoyo económico, transporte y refugio para que permaneciera prófugo más de un año. Esa complicidad directa expuso un vacío legal que protegía a los familiares encubridores.

El colectivo feminista Brujas del Mar impulsó la iniciativa “Ley Monse” para cerrar esa vía de impunidad. La reforma, que el Congreso de Veracruz tardó en validar hasta noviembre de 2025, eliminó la protección legal que eximía de responsabilidad penal a familiares que encubrieran a feminicidas, y modificó los artículos 26 y 345 del Código Penal estatal para que los lazos de sangre dejaran de ser escudo ante delitos graves.

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