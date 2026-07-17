México

Cinco años de espera por justicia: Marlon Botas es sentenciado con la pena máxima por el feminicidio de Monserrat Bendimes

Pese a la dilatación del proceso penal, tras el encubrimiento familiar del feminicida, Marlon Botas Fuentes fue condenado a 70 años de prisión

Guardar
Google icon
Retrato de hombre de cabello oscuro con barba y bigote, camisa blanca. Detrás se ve la palabra CULPABLE. Acuarela de mujer joven con cabello oscuro, suéter blanco y leggings negros.
Cinco años de espera por justicia: Marlon Botas es sentenciado con la pena máxima por el feminicidio de Monserrat Bendimes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 16 de julio de 2026, Marlon Botas Fuentes fue sentenciado por el feminicidio de la joven Monserrat Bendimes, quien falleció tras sufrir una brutal agresión física en Boca del Río, Veracruz.

Familiares de la víctima confirmaron la pena de 70 años de prisión para el feminicida, a quien sus padres habrían encubierto provocando la dilatación del caso. Al salir del juzgado en Xalapa, la madre de Monserrat aseguró que “se hizo justicia para mi hija. Se demostró el grado de culpabilidad de quien fue su pareja”.

PUBLICIDAD

Familia de Monserrat Bendimes descarta emprender acciones contra padres de Marlon Botas

Agregó que la defensa podría volver a apelar la decisión del juez, detallando que en estos momentos aún no hay certeza sobre la medida de reparación del daño, mandando un mensaje claro sobre el tema: “No sé dónde va a terminar eso, no nos interesa tanto, si nos dijeran que esa reparación sería que mi hija va a revivir, felices de la vida, pero no”.

También compartió que han descartado la decisión de emprender más acciones legales en contra de los padres del feminicida, ya que “el responsable fue él (Marlon Botas), ya asumió su responsabilidad”.

PUBLICIDAD

La próxima audiencia será el 23 de julio, la cual tiene la finalidad de hacer la “lectura y explicación de sentencia”, y la siguiente etapa será la “ejecución de sentencia”; la defensa de la familia aseguró que el caso está debidamente sustentado, por lo que sería difícil que una apelación revoque lo dado a conocer este jueves.

Monserrat Bendimez Roldán (Foto: Facebook@Luis Bendimes)
Monserrat Bendimez Roldán (Foto: Facebook@Luis Bendimes)

La justicia se dilato por cinco años

El 17 de abril de 2021, Marlón Botas Fuentes golpeó a Montserrat Bendimes Roldán en el municipio de Boca del Río, hasta provocarle fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo. La joven permaneció seis días en terapia intensiva y perdió la vida. Su madre, Cecilia Roldán, afirmó que Montserrat habría señalado a Botas Fuentes como el responsable antes de morir.

La fuga del feminicida, encubierta por su propia familia, retrasó el inicio del proceso judicial. La detención de los padres del agresor llegó en mayo de 2021, pero en julio de 2023, tras dos años en prisión, un juez de control les concedió suspensión condicional del proceso. Ambos quedaron en libertad con condiciones mínimas, una resolución que provocó indignación en colectivos feministas.

No fue sino hasta el pasado 9 de julio cuando un juez de Veracruz declaró culpable a Marlón Botas Fuentes por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán. Cinco años tardó el sistema en emitir una sentencia, mientras la familia de la víctima sostuvo la lucha sin tregua.

Decenas de amigas, familiares y organizaciones marcharon la noche de este sábado para exigir la captura de Marlon N, presunto feminicida de la joven Montserrat Bendimes, quién fue atacada violentamente y falleció por las graves lesiones en su cuerpo. (CUARTOSCURO)
Decenas de amigas, familiares y organizaciones marcharon la noche de este sábado para exigir la captura de Marlon N, presunto feminicida de la joven Montserrat Bendimes, quién fue atacada violentamente y falleció por las graves lesiones en su cuerpo. (CUARTOSCURO)

Complicidad familiar llevó a la Ley Monse

Los padres de Marlón Botas Fuentes sabían lo que su hijo había hecho: fueron ellos quienes avisaron a los padres de Montserrat. Aun así, Diana Elizabeth “N” y Jorge Ignacio “N” le brindaron apoyo económico, transporte y refugio para que permaneciera prófugo más de un año. Esa complicidad directa expuso un vacío legal que protegía a los familiares encubridores.

El colectivo feminista Brujas del Mar impulsó la iniciativa “Ley Monse” para cerrar esa vía de impunidad. La reforma, que el Congreso de Veracruz tardó en validar hasta noviembre de 2025, eliminó la protección legal que eximía de responsabilidad penal a familiares que encubrieran a feminicidas, y modificó los artículos 26 y 345 del Código Penal estatal para que los lazos de sangre dejaran de ser escudo ante delitos graves.

Temas Relacionados

Marlon Botas FuentesMontserrat Bendimes RoldánFeminicidioVeracruzmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En plena tensión por el T-MEC, Roberto Velasco viaja a Canadá para apuntalar la relación bilateral

La SRE busca mantener la coordinación con Ottawa mientras avanzan las conversaciones sobre el futuro del acuerdo comercial

En plena tensión por el T-MEC, Roberto Velasco viaja a Canadá para apuntalar la relación bilateral 

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tres presuntos agresores fueron detenidos; las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47, cartuchos y equipo táctico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Autoridades arrestan a “El Cuauh“, presunto operador de ”La Unión Tepito" en Iztapalapa

Las denuncias de vecinos impulsan la indagatoria que termina con la captura de un presunto integrante de La Unión Tepito y el aseguramiento de droga, cargadores y un cartucho útil

Infobae

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 16 de julio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 16 de julio

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

La difusión masiva del clip coincide con el golpe ante Inglaterra en el Estadio Azteca y disparó la discusión sobre los artistas extranjeros en el país

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

Del Puente Internacional de Nuevo Laredo al penal de Ecatepec: el registro que documenta cómo detuvieron a “El Ocra”

Capturan a “El Doctor“, presunto operador de ”Los Viagras" en Michoacán

Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Abuchean a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

Abuchean a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse para La Casa de los Famosos México 2026

MICGénero 2026 apuesta por la equidad con 25 filmes dirigidos por mujeres: recupera la obra de Susan Sontag

Yordi Rosado recibe ola de críticas por celebrar pase de Argentina a la final del Mundial

Se manifiestan en Tv Azteca contra Pedro Sola: aseguran que aumentaron los envenenamientos de perritos por su culpa

DEPORTES

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

Necaxa vs Atlante: cuándo fue la última vez que se enfrentaron y quién ha ganado más veces