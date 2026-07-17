Varias macetas con plantas de albahaca, lavanda y romero se distribuyen en el mostrador y el alféizar de una cocina para neutralizar los malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la cocina libre de malos olores puede ser un reto diario, sobre todo después de preparar ciertos alimentos.

Más allá de los aromatizantes comerciales, existen plantas que ayudan a neutralizar y absorber los olores de manera natural, además de aportar un toque verde y fresco al espacio.

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Con opciones accesibles y fáciles de cuidar, es posible mejorar el ambiente de la cocina sin recurrir a productos químicos.

Macetas de albahaca, lavanda y romero se exhiben en la encimera de una cocina para prevenir malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las plantas ideales para eliminar los malos olores de tu cocina sin usar productos químicos y artificiales

Existen varias plantas que ayudan a eliminar o reducir los malos olores en la cocina de manera natural, sin recurrir a productos químicos.

Estas especies purifican el aire, absorben compuestos y, en muchos casos, aportan un aroma fresco y agradable. Aquí algunas opciones ideales:

Albahaca : Además de aromatizar, absorbe olores fuertes y puede usarse en la cocina para preparar alimentos.

Hierbabuena y menta : Ambas desprenden un aroma fresco que neutraliza olores desagradables y son fáciles de mantener en maceta.

Lavanda : Su fragancia ayuda a disimular olores persistentes y mantiene el ambiente agradable.

Romero : Es resistente y su aroma herbal ayuda a limpiar el ambiente, además de ser útil para cocinar.

Cilantro : Además de usarse en la comida, ayuda a reducir olores, sobre todo los derivados de la preparación de salsas o guisos.

Limoncillo (citronela) : Su olor cítrico ahuyenta olores y también insectos.

Helecho : Aunque no tiene aroma, es excelente para absorber humedad y partículas responsables de malos olores.

Aloe vera: Además de sus propiedades medicinales, ayuda a purificar el aire y absorber compuestos orgánicos volátiles.

Colocar una o varias de estas plantas en la cocina, cerca de la ventana o en un sitio con buena luz, ayuda a mantener el ambiente fresco y libre de aromas desagradables de manera natural.

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Menta, citronela, lavanda, albahaca y romero en macetas sobre una mesa de madera iluminada, mostrando cómo las hormigas se alejan de estas plantas aromáticas en un entorno de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los principales cuidados que se debe tener con plantas aromáticas como la albahaca, lavanda romero y otras

Las plantas aromáticas como la albahaca, la lavanda, el romero y otras requieren cuidados básicos para crecer sanas y mantener su aroma. Los principales aspectos a considerar son los siguientes:

Luz solar : La mayoría de las aromáticas necesitan al menos 4 a 6 horas de luz solar directa al día. Ubícalas cerca de una ventana soleada, en balcón o en el jardín.

Riego moderado : Evita el exceso de agua. La albahaca requiere riego frecuente pero sin encharcar; el romero y la lavanda necesitan menos agua, dejando secar la tierra entre riegos.

Sustrato y drenaje : Usa tierra suelta y bien drenada. Las macetas deben tener orificios para evitar acumulación de agua.

Poda regular : Recorta las hojas y tallos de forma periódica para estimular el crecimiento y evitar que florezcan antes de tiempo, especialmente en la albahaca.

Ventilación : Mantén las plantas en lugares ventilados para evitar hongos y enfermedades.

Fertilización ligera : Aplica abono orgánico en pequeñas cantidades cada dos o tres meses, evitando el exceso para que no pierdan aroma.

Evita el frío extremo: Protege estas plantas de corrientes de aire frío y heladas, ya que pueden afectar su desarrollo.

Una infografía ilustra consejos esenciales para el cuidado de plantas aromáticas como la albahaca, la lavanda y el romero en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siguiendo estos cuidados, las plantas aromáticas se mantienen vigorosas y listas para usarse en la cocina o como ambientadoras naturales.