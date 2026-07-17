Mantener la cocina libre de malos olores puede ser un reto diario, sobre todo después de preparar ciertos alimentos.
Más allá de los aromatizantes comerciales, existen plantas que ayudan a neutralizar y absorber los olores de manera natural, además de aportar un toque verde y fresco al espacio.
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Con opciones accesibles y fáciles de cuidar, es posible mejorar el ambiente de la cocina sin recurrir a productos químicos.
Cuáles son las plantas ideales para eliminar los malos olores de tu cocina sin usar productos químicos y artificiales
Existen varias plantas que ayudan a eliminar o reducir los malos olores en la cocina de manera natural, sin recurrir a productos químicos.
Estas especies purifican el aire, absorben compuestos y, en muchos casos, aportan un aroma fresco y agradable. Aquí algunas opciones ideales:
- Albahaca: Además de aromatizar, absorbe olores fuertes y puede usarse en la cocina para preparar alimentos.
- Hierbabuena y menta: Ambas desprenden un aroma fresco que neutraliza olores desagradables y son fáciles de mantener en maceta.
- Lavanda: Su fragancia ayuda a disimular olores persistentes y mantiene el ambiente agradable.
- Romero: Es resistente y su aroma herbal ayuda a limpiar el ambiente, además de ser útil para cocinar.
- Cilantro: Además de usarse en la comida, ayuda a reducir olores, sobre todo los derivados de la preparación de salsas o guisos.
- Limoncillo (citronela): Su olor cítrico ahuyenta olores y también insectos.
- Helecho: Aunque no tiene aroma, es excelente para absorber humedad y partículas responsables de malos olores.
- Aloe vera: Además de sus propiedades medicinales, ayuda a purificar el aire y absorber compuestos orgánicos volátiles.
Colocar una o varias de estas plantas en la cocina, cerca de la ventana o en un sitio con buena luz, ayuda a mantener el ambiente fresco y libre de aromas desagradables de manera natural.
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Cuáles son los principales cuidados que se debe tener con plantas aromáticas como la albahaca, lavanda romero y otras
Las plantas aromáticas como la albahaca, la lavanda, el romero y otras requieren cuidados básicos para crecer sanas y mantener su aroma. Los principales aspectos a considerar son los siguientes:
- Luz solar: La mayoría de las aromáticas necesitan al menos 4 a 6 horas de luz solar directa al día. Ubícalas cerca de una ventana soleada, en balcón o en el jardín.
- Riego moderado: Evita el exceso de agua. La albahaca requiere riego frecuente pero sin encharcar; el romero y la lavanda necesitan menos agua, dejando secar la tierra entre riegos.
- Sustrato y drenaje: Usa tierra suelta y bien drenada. Las macetas deben tener orificios para evitar acumulación de agua.
- Poda regular: Recorta las hojas y tallos de forma periódica para estimular el crecimiento y evitar que florezcan antes de tiempo, especialmente en la albahaca.
- Ventilación: Mantén las plantas en lugares ventilados para evitar hongos y enfermedades.
- Fertilización ligera: Aplica abono orgánico en pequeñas cantidades cada dos o tres meses, evitando el exceso para que no pierdan aroma.
- Evita el frío extremo: Protege estas plantas de corrientes de aire frío y heladas, ya que pueden afectar su desarrollo.
Siguiendo estos cuidados, las plantas aromáticas se mantienen vigorosas y listas para usarse en la cocina o como ambientadoras naturales.
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