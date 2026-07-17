México

Turismo de aventura en México: los mejores destinos para senderismo, rappel y buceo para estas vacaciones de verano

El Parque de Aventuras Barrancas del Cobre y la Huasteca Potosina ofrecen recorridos guiados, circuitos de puentes colgantes y descensos junto a cascadas. Para opciones más cercanas a CDMX destaca Valle de Bravo en Edomex

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Montañas escarpadas cubiertas de vegetación, un río serpenteando en un valle profundo, arbustos en primer plano y un cielo con tonos rosados y anaranjados
La diversidad de ecosistemas del país —selvas, ríos, montañas y arrecifes— permite practicar deportes de aventura durante todo el año. (Gobierno de México)

México concentra algunos de los escenarios más variados del continente para el turismo de aventura: cañones de más de mil metros de profundidad, cascadas de más de 100 metros, arrecifes de coral en el Caribe y cenotes de aguas cristalinas. Para el verano 2026, la oferta de senderismo, rappel y buceo se extiende desde la Sierra Tarahumara hasta la Península de Yucatán.

Gracias a la diversidad de ecosistemas del país —selvas, ríos, montañas y arrecifes— es posible practicar deportes de aventura durante todo el año. El verano activa en particular los destinos de montaña y agua dulce, donde las lluvias elevan el caudal de los ríos y potencian el espectáculo de cascadas y cañones.

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Mujer con máscara y aletas descendiendo verticalmente en un cenote azul con rayos de luz y rocas.
El verano activa en particular los destinos de montaña y agua dulce, donde las lluvias elevan el caudal de los ríos y potencian el espectáculo de cascadas y cañones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senderismo en la sierra: Barrancas del Cobre y Mineral del Chico

Grupo de turistas con chalecos salvavidas en una plataforma de madera junto a un cenote de agua azul clara con tirolesa y densa vegetación tropical
En el corazón de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre reúne varias actividades en un solo circuito. (SECTUR)

En el corazón de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre reúne varias actividades en un solo circuito. El teleférico de 3 kilómetros conecta los miradores de las barrancas Urique, Tararecua y del Cobre, con un recorrido de ida y vuelta de 45 minutos y capacidad para 60 personas por góndola. El boleto cuesta $300 pesos para adultos.

El mismo parque ofrece senderismo guiado por guías rarámuri y el circuito Bosque Aéreo, un recorrido por las copas de los árboles a través de 12 puentes colgantes de distintos niveles de dificultad, con una duración aproximada de una hora y 45 minutos.

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A 117 kilómetros de la Ciudad de México, Mineral del Chico, en Hidalgo, es otra opción de montaña para el verano. Su principal atractivo es el Parque Nacional El Chico, el área natural protegida más antigua de México, donde se practican senderismo, escalada en roca, ciclismo de montaña y caminatas guiadas.

El alojamiento en Mineral del Chico parte desde $700 pesos por noche. Los viajeros recomiendan llegar temprano para aprovechar los miradores como la Peña del Cuervo, y llevar ropa de abrigo e impermeable, ya que en julio las lluvias y el frío de la sierra son frecuentes.

Rappel extremo: Huasteca Potosina y Cañón de Matacanes

La Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, concentra algunas de las experiencias de rappel más intensas del país. El descenso frente a la Cascada de Tamul —la caída de agua más alta de México, con 105 metros— se realiza sobre la pared del cañón del Tampaón con equipo profesional y guías certificados. Los tours parten desde $1,700 pesos por persona, con cupo máximo de ocho participantes por día.

La región también ofrece rappel en la Cascada de Minas Viejas, de 50 metros, rodeada de vegetación densa y pozas de color turquesa. En temporada de lluvias se suman cascadas adicionales como El Salto, de 70 metros.

En el norte del país, el Cañón de Matacanes, dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, es otro referente del rappel y el cañonismo. La ruta dura aproximadamente 10 horas e incluye rappel, saltos al agua, natación en ríos subterráneos y recorrido entre cascadas. Los tours parten desde Santiago, Nuevo León, y los mejores meses para visitarlo son marzo y septiembre.

Rappel Huasteca Potosina/Facebook

Buceo y esnórquel: Cozumel, cenotes y Bacalar

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En la Riviera Maya, los cenotes ofrecen una experiencia única de buceo en cueva. El cenote Dos Ojos, de aguas cristalinas y semiabierto, permite recorrer la llamada cueva de los Murciélagos. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Cozumel, en el Caribe mexicano, figura entre los destinos de buceo más reconocidos del mundo. Sus arrecifes —entre ellos El Cielo y Palancar— albergan una biodiversidad marina accesible tanto para buzos experimentados como para quienes practican esnórquel por primera vez.

En la Riviera Maya, los cenotes ofrecen una experiencia única de buceo en cueva. El cenote Dos Ojos, de aguas cristalinas y semiabierto, permite recorrer la llamada cueva de los Murciélagos. El Gran Cenote combina tramos en cueva con zonas abiertas, mientras que Casa Cenote —un río rodeado de manglares— destaca por la visibilidad del fondo y la presencia de peces. Julio a enero es la mejor temporada para el esnórquel en la zona.

Al sur de Quintana Roo, la Laguna de Bacalar suma buceo, esnórquel y kayak en sus aguas de distintas tonalidades. La reserva de Sian Ka’an, declarada área protegida y la mayor del Caribe mexicano, completa la oferta con recorridos en kayak, pesca deportiva y esnórquel en arrecifes de coral.

Otras opciones: Valle de Bravo y Jalcomulco

(Foto: Twitter/EdomexTurismo)
(Foto: Twitter/EdomexTurismo)

Valle de Bravo, en el Estado de México, es uno de los destinos de aventura más accesibles para quienes viajan desde la Ciudad de México. La oferta incluye parapente, senderismo al Cerro de la Cruz, ciclismo de montaña y la visita a la cascada Velo de Novia.

Jalcomulco, en Veracruz, es conocido como “la capital del rafting” de México. Sus ríos con rápidos de clase leve a moderada lo hacen apto para distintos niveles de experiencia. El destino también cuenta con zonas de rappel, tirolesa y senderismo.

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