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Yordi Rosado recibe ola de críticas por celebrar pase de Argentina a la final del Mundial

El conductor de TV fue duramente criticado en redes

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Yordi Rosado vuelve a estar al centro de la polémica tras aparecer festejando el triunfo de Argentina. (Yordi Rosado / Facebook)
Yordi Rosado vuelve a estar al centro de la polémica tras aparecer festejando el triunfo de Argentina. (Yordi Rosado / Facebook)

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer luego de que Yordi Rosado compartiera un video celebrando el pase de la Selección de Argentina a la final del Mundial 2026.

El conductor mexicano fue captado junto al actor argentino Juan Soler, ambos vistiendo los colores de la Albiceleste y festejando la victoria sobre Inglaterra, un momento que rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios divididos.

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Mientras algunos usuarios cuestionaron que una figura pública mexicana apoyara con tanto entusiasmo a otra selección, otros defendieron que cada aficionado tiene libertad para expresar sus preferencias futbolísticas.

¿Por qué Yordi Rosado fue criticado tras el pase de Argentina a la final del Mundial?

La controversia comenzó cuando Yordi Rosado publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparece junto a Juan Soler celebrando el triunfo de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, resultado que aseguró el boleto de la Albiceleste a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España.

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Dos hombres, identificados como Juan Soler y Yordi Rosado, aparecen en un espacio exterior con vegetación de fondo. Uno de ellos viste una camiseta de la selección argentina con el número 10 y jeans azules. Se observa a ambos levantando los brazos y abrazándose. Otras personas están presentes en la misma ubicación. El video documenta un evento social, mostrando la celebración por el pase de Argentina a la final del Mundial de fútbol.

En las imágenes, ambos aparecen utilizando la camiseta de la selección sudamericana mientras expresan su emoción por el resultado. El conductor incluso ha bromeado con tener un vínculo especial con el país sudamericano, una referencia que usuarios de redes sociales retomaron para llamarlo “25% argentino”, frase que en los últimos días se ha convertido en un meme ampliamente utilizado en internet.

El video no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde cientos de internautas cuestionaron la actitud del presentador.

Entre los comentarios más repetidos destacaron aquellos que consideraban inapropiado que una personalidad mexicana festejara con tanta efusividad el éxito de una selección que históricamente mantiene una fuerte rivalidad deportiva con México.

Algunos usuarios señalaron que, debido a su alcance mediático, Yordi Rosado debió mantener una postura más neutral durante la Copa del Mundo, mientras que otros aprovecharon la ocasión para realizar bromas y compararlo con otras figuras del espectáculo que recientemente han sido objeto de memes relacionados con supuestas raíces extranjeras.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron al conductor, argumentando que el futbol se disfruta desde distintas perspectivas y que apoyar a un equipo distinto al de tu país no representa ninguna falta de respeto.

Para este sector, el video simplemente reflejó un momento de convivencia con Juan Soler, quien es originario de Argentina y ha manifestado públicamente su apoyo a la Albiceleste en múltiples ocasiones.

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Rosado ha bromeado con tener un vínculo especial con Argentina.

Las redes sociales se dividen por el festejo del conductor mexicano

La conversación en redes dejó claro que el episodio generó opiniones encontradas. Mientras una parte de los usuarios criticó la celebración, otra consideró exageradas las reacciones, señalando que el deporte también puede vivirse desde la admiración hacia otras selecciones y jugadores.

Hasta el momento, Yordi Rosado no ha emitido ningún posicionamiento público sobre la controversia ni ha respondido directamente a los comentarios que han inundado sus publicaciones. El conductor tampoco ha eliminado el contenido que dio origen a la discusión, por lo que el video continúa circulando en distintas plataformas.

La polémica también coincidió con el creciente interés que ha despertado la final del Mundial 2026, encuentro que enfrentará a Argentina y España después de que ambas selecciones superaran sus respectivas semifinales.

Conforme se acerca el partido por el título, las conversaciones alrededor del torneo continúan extendiéndose más allá del terreno de juego y alcanzan a figuras del entretenimiento que expresan públicamente sus preferencias deportivas.

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