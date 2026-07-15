Más de 200 luchas ambientales registradas en México en los últimos años, según mapa interactivo: así puedes consultar cuáles son

Environmental Justice Atlas (EJAtlas), o bien Atlas de Justicia Ambiental, es un mapa interactivo que ha registrado más de 4 mil 500 luchas ambientales en todo el mundo.

En los últimos 10 años, las luchas ambientales en México han intensificado su presencia ante la expansión de megaproyectos, actividades extractivistas y desarrollos inmobiliarios que transforman los territorios y ecosistemas mexicanos.

Los casos más recientes se han dado en distintas regiones del país, donde comunidades y organizaciones ambientales y de derechos humanos se han manifestado y han frenado proyectos turísticos en Mahahual, Quintana Roo; han protestado contra la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa y se han movilizado para detener el proyecto Saguaro en Sonora.

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Estas acciones reflejan una tendencia creciente de resistencia frente a iniciativas que amenazan la biodiversidad y los derechos de poblaciones indígenas y rurales.

Por ello, resulta relevante conocer cuáles son estas luchas y cómo han avanzado a lo largo de los años en las distintas regiones. Esa es la función del Environmental Justice Atlas (EJAtlas), o bien Atlas de Justicia Ambiental, un mapa interactivo que ha registrado más de 4 mil 500 luchas ambientales en todo el mundo.

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El EJAtlas ofrece una herramienta digital para consultar y analizar las zonas en las que se han desarrollado diversas luchas ambientales a lo largo y ancho del planeta.

Luchas ambientales por categorías

El EJAtlas ofrece una herramienta digital para consultar y analizar las zonas en las que se han desarrollado diversas luchas ambientales a lo largo y ancho del planeta. En el caso de México, el mapa concentra 227 luchas ambientales en la última década.

Esta plataforma, desarrollada con el apoyo de la Comisión Europea desde 2015, reúne información sobre casos ambientales y permite conocer los principales escenarios de resistencia ante proyectos que afectan territorios, ecosistemas y modos de vida.

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El mapa interactivo clasifica los conflictos en distintas categorías:

Combustibles fósiles y justicia climática o energética

Conflictos entre biomasa y uso de la tierra, como bosques, agricultura, pesca y ganadería

Conservación de la biodiversidad

Gestión del agua

Turismo y recreación

Infraestructura y entorno construido

Gestión de residuos

Conflictos industriales y de servicios públicos

Extracción de minerales y materiales de construcción

Energía nuclear

Cada categoría agrupa ejemplos concretos de problemáticas ambientales en el mundo, facilitando la consulta y el análisis por tipo de conflicto.

El EJAtlas ofrece una herramienta digital para consultar y analizar las zonas en las que se han desarrollado diversas luchas ambientales a lo largo y ancho del planeta.

Contexto, actores, movilizaciones: los detalles de cada lucha ambiental

Cada caso registrado en la plataforma es un amplio informe sobre todo lo que necesita saberse: contexto, quiénes son los actores involucrados y las estrategias de defensa utilizadas.

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También registra y detalla puntualmente las campañas mediáticas y las acciones legales promovidas para detener o modificar las iniciativas con alto costo ambiental que se buscan erradicar. Contiene apartados con alto impacto ambiental.

El mapa interactivo permite explorar y visualizar la concentración de conflictos en estados con alta actividad minera, desarrollos urbanos acelerados o megaproyectos federales. El EJAtlas permite identificar situaciones como la defensa de áreas verdes y tradiciones en la Ciudad de México ante desarrollos inmobiliarios como MÍTIKAH, un centro comercial que estuvo envuelto en polémica debido a que ambientalistas denunciaron que implicaría un uso excesivo de agua, lo que ha agravado el desabasto en Xoco, así como por el aumento del impuesto predial hasta en un 360%, lo que desplazó a familias originarias.

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Además, la privatización de calles públicas limitó la movilidad y el acceso al espacio público, mientras que organizaciones sociales y vecinos realizaron protestas denunciando procesos de gentrificación y la ruptura del tejido social y cultural de la zona.

El avance de los conflictos varía y existen movilizaciones activas que todavía no forman parte del registro

Este es un ejemplo relevante porque, a pesar de las protestas en contra de esta plaza comercial, que el Atlas recoge como una lucha activa, el proyecto fue inaugurado en 2022 y hoy opera con normalidad. Aunque eso no implica que la denuncia y las afectaciones continúen.

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El avance de los conflictos varía y existen movilizaciones activas que todavía no forman parte del registro, lo que revela la dinámica constante en la defensa del ambiente y la necesidad de actualización permanente de la plataforma. Sin embargo, EJAtlas funciona como una herramienta clave para visibilizar la pluralidad y evolución de los conflictos ambientales, así como una herramienta para tener panorama y contexto de estas movilizaciones.

Para quienes están interesados en consultar estas movilizaciones ambientales en México, esta es la página oficial del EJAtlas: https://ejatlas.org/