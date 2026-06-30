México

Planta de amoniaco en Topolobampo lleva 95% de avance: Sheinbaum afirma que gobierno de AMLO hizo estudio ambiental y consulta ciudadana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que el proceso público dio un resultado favorable y que el gobierno mantiene el diálogo con comunidades de la región, incluidas algunas indígenas que han expresado oposición al proyecto

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Una mujer, identificada como Claudia Sheinbaum, presenta información en una conferencia de prensa en un salón formal con una audiencia. El evento cuenta con una intérprete de lenguaje de señas visible en un recuadro. Se observa a una periodista realizando una pregunta con micrófono en mano. Un estandarte detrás de la oradora indica 'Conferencia del Pueblo' y 'Ciudad de México'. La sala está equipada con luces de estudio. Es una cobertura de evento.

La planta de amoniaco en construcción en Sinaloa registra un avance de 95 por ciento y solo resta el cinco por ciento para su conclusión, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El proyecto, iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un estudio ambiental avalado por la SEMARNAT y una consulta ciudadana que aprobó su edificación.

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Sheinbaum Pardo detalló que el estudio ambiental exigió medidas de mitigación, incluidas acciones para mejorar una parte del estero de la zona. La mandataria subrayó que la consulta pública resultó favorable a la construcción y que el diálogo con las comunidades, incluidas algunas indígenas que han expresado oposición, se mantiene abierto.

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