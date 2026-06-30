Planta de amoniaco en Topolobampo lleva 95% de avance: Sheinbaum afirma que gobierno de AMLO hizo estudio ambiental y consulta ciudadana

La planta de amoniaco en construcción en Sinaloa registra un avance de 95 por ciento y solo resta el cinco por ciento para su conclusión, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El proyecto, iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un estudio ambiental avalado por la SEMARNAT y una consulta ciudadana que aprobó su edificación.
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Sheinbaum Pardo detalló que el estudio ambiental exigió medidas de mitigación, incluidas acciones para mejorar una parte del estero de la zona. La mandataria subrayó que la consulta pública resultó favorable a la construcción y que el diálogo con las comunidades, incluidas algunas indígenas que han expresado oposición, se mantiene abierto.
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