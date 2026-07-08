Greenpeace protesta en playa de Manzanillo y urge a líderes globales frenar minería submarina impulsada por EEUU

Greenpeace se manifiesta en Playa Santiago, en Manzanillo (Greenpeace)

Integrantes de la organización Greenpeace México realizaron una protesta en la Playa Santiago de Manzanillo, Colima, para exigir a los países que frenen la minería submarina impulsada por el gobierno de Estados Unidos en la Zona Clarion-Clipperton, pues ello sería violar acuerdos internacionales y arriesgar la biodiversidad marina de la región.

La movilización ocurrió en el marco de la próxima Reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), que se realizará a partir del 13 de julio en Kingston, Jamaica, para hacer un llamado a los líderes internacionales a “no ceder ante presiones unilaterales” del presidente Donald Trump.

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El llamado de Greenpeace México incluye la exigencia de una moratoria global —es decir, una prórroga o un aplazamiento— que impida la minería en aguas profundas. La organización sostiene que la ofensiva de Estados Unidos, al crear una vía paralela a la ISA y otorgar permisos directos a empresas estadounidenses desde abril de 2025, representa una amenaza sin precedente para la biodiversidad de la región y para los corredores migratorios de especies como cetáceos, tiburones y tortugas marinas.

Durante la protesta en Manzanillo, Greenpeace desplegó una imagen gigante del rostro del presidente estadounidense Donald Trump sobre el mar, calificándolo como el principal “monstruo marino” que pone en peligro los océanos por intereses económicos. Era un monstruo “sediento” de extraer minerales del fondo marino con fines económicos, alerta Greenpeace en un comunicado.

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La protesta tuvo el objetivo de presionar tanto a la delegación mexicana ante la ISA, encabezada por el embajador Roberto Canseco Martínez, como a otros países para que asuman una postura activa en defensa del mar y respalden la moratoria.

Con kayaks desplegados sobre el mar, con las leyendas “Make our oceans safe again”, “No a la minería submarina”, “Ocean First” y “Trump: Monstruo de las profundidades”, Greenpeace México exigió investigaciones independientes que sirvan de base a la toma de decisiones antes de que se produzcan daños irreversibles.

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Riesgos de la minería submarina

Greenpeace México entregó a la delegación mexicana que participa en las reuniones de la ISA el informe “Fuera de las normas: Por qué el Consejo de la ISA no debería tolerar las medidas de Estados Unidos en materia de minería en aguas profundas”, elaborado junto con el Centro para la Diversidad Biológica.

El documento presenta un paquete de recomendaciones para proteger la integridad del régimen internacional, evitar que las decisiones unilaterales de Estados Unidos afecten las negociaciones dentro de la ISA y garantizar la protección de los océanos como patrimonio común.

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El reporte advierte que la minería submarina supone riesgos transfronterizos para especies migratorias, la conectividad ecológica regional y las Áreas Naturales Protegidas mexicanas, con especial énfasis en la Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo, que resguarda ecosistemas a más de 800 metros de profundidad y se encuentra cercana a las zonas objeto de exploración.

Greenpeace se manifiesta en Playa Santiago, en Manzanillo (Greenpeace)

Amenaza a la Zona Clarion-Clipperton y presión internacional

La Zona Clarion-Clipperton es uno de los principales lugares de exploración de nódulos polimetálicos en el planeta, situada frente al Pacífico mexicano. Se trata de un ecosistema poco estudiado y de alta riqueza biológica. La iniciativa de Estados Unidos de otorgar permisos para minería submarina fuera del marco multilateral representa un riesgo de daño irreversible y de larga duración para la región.

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“Estados Unidos podría desencadenar el inicio de la minería comercial en aguas profundas y una competencia internacional por la explotación de los recursos del fondo marino, en la que los ecosistemas y la humanidad pagarían el precio”, advirtió Viridiana Lázaro Lembrino, campañista de Greenpeace en Cambio Climático y Océanos.

La organización ambiental apunta que la ISA aún no está en condiciones de autorizar la minería en aguas profundas y no debe ser presionada para hacerlo. Además, exhortó a México y a las naciones participantes en la próxima reunión de la ISA a defender los océanos y a no permitir el inicio de la minería en aguas profundas, apoyando la evidencia científica para la toma de decisiones: no es suficiente adaptarse a las nuevas condiciones, sino impedir que se agrave el problema global.

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