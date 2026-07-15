Ley General de Feminicidio en México: Sheinbaum firma y envía al Congreso iniciativa para homologar investigación y sanciones

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar los procesos de atención a los casos y penas en todo el país.
Inicialmente, la propuesta de ley se presentó en marzo pasado, sin embargo, fue hasta mayo que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional para otorgarse la facultad de crear y analizar dicha legislación.
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