Murió la actriz Elsa Aguirre a los 95 años, ícono de la Época de Oro del cine mexicano

Elsa Aguirre debutó en 1946 y acumuló más de ocho décadas de carrera; fue una de las últimas actrices vivas de la generación que edificó el cine mexicano en su etapa de mayor reconocimiento internacional. (Especial Infobae México)

Elsa Aguirre, actriz originaria de Chihuahua y uno de los últimos rostros vivos de la Época de Oro del cine mexicano, murió a los 95 años. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su deceso este miércoles 15 de julio. Aguirre había debutado en la pantalla grande en 1946 y acumuló una carrera de más de ocho décadas que la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la cinematografía nacional.

La ANDI comunicó la noticia a través de un pronunciamiento oficial: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre“. La institución la describió como “una de las actrices más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano”.

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En abril pasado, apenas tres meses antes de su muerte, el gobierno de Morelos le rindió homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca y le entregó un reconocimiento por más de 80 años de trayectoria.

La ANDI confirmó el deceso de quien fuera considerada una de las actrices más queridas de la cinematografía mexicana. (@ANDIMexico)

En septiembre de 2025, apenas diez meses antes de su muerte, Elsa Aguirre concedió una entrevista a TV Notas en la que apareció con un tanque de oxígeno. Pese a la imagen, la actriz aseguró encontrarse bien y atribuyó su estado a más de seis décadas de disciplina alimentaria: “Me siento bien. Me cuido más que nunca, hasta el último momento”.

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Fue una de sus últimas apariciones públicas documentadas antes de su fallecimiento.

Elsa Aguirre compartió créditos con Pedro Infante y protagonizó clásicos del cine nacional

Nacida el 25 de septiembre de 1930, Aguirre construyó su carrera a lo largo de varias décadas y participó en decenas de películas que hoy integran el catálogo clásico del cine mexicano. Entre sus trabajos más recordados figuran La mujer que yo amé, Acapulco, Las figuras de arena (1970) y La muerte de un gallero (1977).

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Uno de los momentos más citados de su filmografía ocurre en Cuidado con el amor (1954), donde Pedro Infante le interpretó en pantalla el tema Cien años, escena que quedó grabada en la memoria del público mexicano.

La actriz de Acapulco y Las figuras de arena murió a los 95 años y se llevó consigo el último testimonio vivo de una generación irrepetible. (Twitter/@cine_mexicano)

La última diva de una generación que no volverá

Con la muerte de Aguirre desaparece una de las últimas actrices sobrevivientes de la generación que edificó el cine de oro en México. Fue reconocida en vida como una de las mujeres más bellas del país y como un referente del talento y el carisma que caracterizaron a esa industria en su etapa de mayor esplendor internacional.

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Su trayectoria abarcó desde el cine de los años cuarenta hasta producciones de finales del siglo XX, y la convirtió en un puente entre distintas generaciones de espectadores mexicanos.

En abril pasado el gobierno de Morelos le entregó un reconocimiento por más de 80 años de trayectoria. (Foto: Twitter / @depelicula)

La filmografía de Elsa Aguirre: más de tres décadas frente a las cámaras

Elsa Aguirre debutó en 1946 y desde entonces construyó una filmografía que abarca más de tres décadas de trabajo continuo frente a las cámaras. Participó en decenas de producciones que hoy integran el catálogo clásico del cine mexicano.

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Entre sus trabajos más recordados figuran La mujer que yo amé y Acapulco, dos títulos que la consolidaron como una de las actrices más solicitadas de su generación. También protagonizó Las figuras de arena (1970) y La muerte de un gallero (1977), películas que mostraron su capacidad para sostener personajes complejos en distintos géneros.

Uno de los momentos más citados de su carrera ocurre en Cuidado con el amor (1954), donde Pedro Infante le interpretó en pantalla el tema Cien años. La escena quedó grabada en la memoria colectiva del público mexicano y se convirtió en una de las más reproducidas del cine de esa época.

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