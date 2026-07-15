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Jaime Bonilla se deslinda de filtraciones de Marina del Pilar Ávila y asegura que la gobernadora es presa del “pánico”

El ex mandatario rechaza que haya participado en entrevistas, asesorías externas o supuestas maniobras de grabación

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Un boletín del PT rechazó que Bonilla intervenga en entrevistas, contactos con asesores externos o maniobras para grabar conversaciones de la gobernadora. (Archivo Infobae)
Un boletín del PT rechazó que Bonilla intervenga en entrevistas, contactos con asesores externos o maniobras para grabar conversaciones de la gobernadora. (Archivo Infobae)

Jaime Bonilla negó este 15 de julio cualquier participación en los presuntos acercamientos de Marina del Pilar Ávila con agencias de Estados Unidos y afirmó que la gobernadora de Baja California atraviesa una crisis por investigaciones que, según él, se le seguirían en ese país por narcoterrorismo, además de un escenario político en el que el PT perfila a Monserrat Caballero para la gubernatura.

En un boletín del PT, Jaime Bonilla y actual Comisionado Político Nacional de la organización en Baja California rechazó haber intervenido en entrevistas de la mandataria con agencias estadounidenses, en contactos con asesores externos o en maniobras para grabar conversaciones.

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Bonilla sostuvo que resultailógico que él, a quien Marina del Pilar habría señalado como su peor enemigoy a quien, según su dicho, habría perseguido política y penalmente, pudiera participar en hechos que describió como sensibles y confidenciales para la gobernadora de Baja California.

Bonilla vinculó el conflicto con filtraciones y con la candidatura de Monserrat Caballero

Jaime Bonilla
Bonilla sostuvo que la gobernadora de Baja California enfrenta una crisis por investigaciones que, según él, se le seguirían en Estados Unidos por narcoterrorismo. Foto: CUARTOSCURO

El ex mandatario también cuestionó el cambio de versión de la gobernadora frente a dos filtraciones que mencionó en su posicionamiento. Afirmó que en el primer material ya aparecían señalamientos comprometedores y que la respuesta inicial fue de negación.

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Sobre la segunda filtración, Bonilla dijo que Marina del Pilar ya no supo “cómo enderezar sus yerros y que por eso habría recurrido a sacar a su villano favorito”. En el mismo comunicado insistió en que no entiende cómo se pretendería hacer creer a la opinión pública que él, después de acusarla desde el inicio de su administración de presunta colusión con el narcotráfico, pudiera ayudarla a evitar cargos o sanciones.

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