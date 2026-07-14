Tres adolescentes subieron a su taxi y lo asesinaron: así fue el crimen de Flaviano que hoy conmociona a Mexicali

Una ilustración en acuarela muestra a Flaviano López, conductor de DiDi, con un lazo negro de luto que simboliza la memoria civil, y un automóvil blanco difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flaviano López, taxista de 50 años y militar retirado, fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche del 9 de julio en Mexicali, Baja California, por tres adolescentes de 13, 15 y 16 años que solicitaron un viaje a través de la plataforma DiDi.

Los menores quemaron el cuerpo, robaron el automóvil y grabaron el crimen con un celular. Pese a la brutalidad del hecho, la legislación vigente les permite enfrentar penas de entre 3 y 5 años de internamiento.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) confirmó el lunes 13 de julio la detención de los tres imputados, quienes ya fueron presentados ante la autoridad por los delitos de homicidio calificado con ventaja, robo de vehículo e inhumación y exhumación de cadáver, según informó la titular María Elena Andrade Ramírez en conferencia de prensa.

Las penas son individuales por edad: el menor de 13 años puede recibir un máximo de 3 años de internamiento; el de 15, hasta 5 años.

PUBLICIDAD

Sheyla pidió el viaje; Dylan y un amigo de 13 años abordaron el automóvil

Los jóvenes pidieron el taxi por aplicación. REUTERS/Florence Lo/Illustration

Flaviano López salió de su domicilio en la colonia Conjunto Urbano Esperanza la noche del jueves 9 de julio para trabajar como conductor de aplicación. Fue la última vez que su familia tuvo contacto con él. Sus familiares presentaron la denuncia de desaparición ante la FGEBC, que emitió una pesquisa la tarde del viernes 10 de julio.

La adolescente de 16 años, identificada como Sheyla Sugey, solicitó el servicio de transporte desde la colonia Villa Verde con destino a Satélite. Al vehículo se sumaron su hermano de 15 años, Dylan Osmar, y un amigo de ambos de 13 años, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades. Los tres abordaron el automóvil de Flaviano sin que hubiera, hasta ahora, un motivo claro más allá del robo del vehículo.

PUBLICIDAD

Durante el trayecto, dentro del vehículo en movimiento, uno de los menores accionó un arma de fuego contra la cabeza del conductor. Flaviano López murió en el acto.

La investigación continúa para determinar quién jaló el gatillo y si el arma tiene relación con otros hechos violentos en la ciudad.

Desnudaron el cuerpo, le prendieron fuego y grabaron todo con un celular

Por los hechos hay tres jóvenes detenidos. (Redes sociales)

Tras el disparo, los tres adolescentes trasladaron el cuerpo de Flaviano a un terreno en la colonia Villas del Colorado. Ahí lo desnudaron, lo fotografiaron y grabaron con un celular mientras hacían, según describió la fiscal Andrade Ramírez al medio La Voz de la Frontera, “bromas macabras estando ahí con el cuerpo”. Después le prendieron fuego.

PUBLICIDAD

“Fue un uso de violencia y una humillación, inclusive, del cuerpo, una falta de respeto. Lo tiran, lo incendian, bromean incluso”, dijo Andrade “Posteriormente, el mismo vehículo de él se lo llevan del lugar y aparecen muy a gusto en una colonia dando la vuelta en el vehículo, cuando incluso todavía tenía manchas pardorojizas en los asientos”, añadió.

Los jóvenes fueron localizados gracias al rastreo del automóvil. Elementos de la FGEBC los interceptaron y detuvieron.

La madre de dos de los imputados también enfrenta cargos por homicidio

Sheyla y Dylan son hijos de Selina “N”, mujer vinculada a proceso desde abril de 2026 por los delitos de homicidio calificado, sustracción de menores y privación ilegal de la libertad.

PUBLICIDAD

Selina fue detenida luego de que la noche del 10 de abril sustrajo a su hijo de 2 años de un domicilio en la colonia Hidalgo, donde se encontraba su expareja, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Uno de los acompañantes de Selina asesinó al hermano de ese agente durante el operativo. El menor de 2 años fue localizado días después gracias a trabajos de inteligencia y coordinación con autoridades estadounidenses.

Selina permanece en prisión en espera de que inicie su proceso judicial. Ahora dos de sus hijos enfrentan también cargos penales por homicidio.

La FGEBC informó además que solicitará información a autoridades de Estados Unidos sobre los tres adolescentes, ya que son ciudadanos estadounidenses y residen por temporadas en ambos países.

PUBLICIDAD

Conductores de DiDi exigen justicia y penas más severas

Ficha de búsqueda de Flaviano. (Fiscalía de Baja California)

La noche del lunes 13 de julio, a partir de las 20:00 horas, conductores de taxis de plataforma comenzaron a congregarse en el estacionamiento de la Plaza de los Tres Poderes para realizar una caravana en honor a Flaviano.

Con globos blancos en mano, partieron hacia las instalaciones de la FGEBC sobre la calzada de los Presidentes para exigir justicia. Los conductores manifestaron tristeza, enojo e indignación. Recuerdan a Flaviano como una persona honrada que salió a trabajar y fue asesinado sin razón.

PUBLICIDAD

La principal demanda es que los responsables sean juzgados como adultos y reciban penas acordes a la gravedad del crimen, no las que contempla la ley de adolescentes.