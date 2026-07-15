México

Marina del Pilar niega traición a México tras audio sobre supuesta colaboración con el FBI: “Fue una trampa”

La mandataria de Baja California afirma este miércoles que no tiene acceso a datos clasificados y que lo dicho en la grabación se enmarca en el episodio por la cancelación de su visa

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La gobernadora Marina del Pilar encabeza una Conferencia Mañanera en Baja California. Se la observa de pie en un podio, flanqueada por otra mujer sentada y un intérprete de lengua de señas. En el fondo se aprecia el logo del Gobierno del Estado de Baja California. Durante la conferencia, la gobernadora niega haber proporcionado información que comprometa la seguridad nacional.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó haber ofrecido colaboración a agencias estadounidenses tras la difusión de audios que la vinculan con presuntos intermediarios del FBI. “Fue una trampa”, afirmó la mandataria al referirse al origen del encuentro que dio pie a las grabaciones.

“Nunca traicionaré a México”, reitera la gobernadora

En un mensaje difundido este martes, Marina del Pilar fue enfática: “Nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la patria, jamás lo haría y jamás lo haré”. Aseguró que su lealtad al pueblo de Baja California y a la nación es “absoluta e inquebrantable”, y que no permitirá que lo que calificó como una “venganza personal o política” la distraiga de sus funciones de gobierno.

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La gobernadora insistió en que, en su carácter de mandataria estatal, no tiene acceso a información de seguridad nacional, por lo que —dijo— no pudo haber comprometido datos de esa naturaleza en la conversación difundida.

El origen de la reunión, según su versión

Marina del Pilar relató que el encuentro con los presuntos intermediarios se realizó el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana, luego de que, según su versión, el exgobernador Jaime Bonilla la contactara por WhatsApp para pedirle que recibiera a un grupo de personas que, según le explicaron, buscaban apoyarla en el tema de su visa cancelada.

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“Partí de la buena fe, fue de lo más natural; la que nada debe, nada teme”, expresó la gobernadora. Añadió que ninguna de las personas presentes mostró identificación ni acreditó formalmente representar a alguna agencia estadounidense: “Llegó, se sentó, empezó a platicar: mira, yo soy asesor”, relató.

Una mujer con cabello castaño, saco oscuro, blusa vino y collar de perlas sonríe ante una cámara; el escudo del FBI se desvanece en el fondo oscuro.
Audio revela que Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, ofreció ser informante del FBI: "Yo puedo saber muchas cosas de seguridad" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sorpresa y solicitud de un abogado

Según la mandataria, al notar lo que consideró planteamientos “sin sustento” sobre presuntos cargos y procedimientos judiciales en su contra, solicitó que el tema se canalizara a través de un abogado, gestión que —afirmó— nunca se concretó, ya que los interlocutores jamás lo contactaron. “Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, sostuvo.

Anticipa más fragmentos y habla de manipulación

La gobernadora advirtió que “seguramente seguirán apareciendo más fragmentos” de la grabación, situación que calificó como una “manipulación”. Reconoció no recordar cada palabra utilizada durante el encuentro, pero dijo tener la tranquilidad de que “el contexto real será siempre el mismo”.

La jefa del Ejecutivo señala que podrían aparecer más extractos del encuentro y sostiene que se trata de una distorsión, aunque admite no recordar cada expresión y afirma estar tranquila por el sentido original

Postura del Gobierno federal

De acuerdo con lo declarado previamente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta el momento no existen elementos que permitan considerar la comisión de un delito derivado del contenido de los audios difundidos, ni evidencia de que se haya compartido información confidencial.

Hasta el momento, no existe una investigación oficial abierta en contra de la gobernadora por este caso.

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