Marina arma operativo e incauta 20 kilos de explosivo y un arsenal en Sinaloa: rescatan a victima del crimen organizado

Los operativos, realizados en diferentes municipios, buscan fortalecer la seguridad y restablecer el Estado de derecho en la entidad. Crédito: Especial

La Armada de México llevó a cabo una serie de operativos en Sinaloa en los que logró neutralizar 20 kilogramos de compuesto explosivo, desactivar dos artefactos improvisados y detener a tres presuntos infractores, entre ellos dos menores de edad asociados al Cártel de Sinaloa. Además, liberó a un hombre de 53 años que se encontraba en manos de la delincuencia organizada. Estas acciones ocurrieron en distintos municipios del estado durante los últimos días.

El rescate del hombre privado de su libertad fue posible gracias a un reporte recibido por el sistema C4, que alertó sobre su posible ubicación en el poblado La Sábila. Personal naval acudió al sitio y localizó a la víctima, quien manifestó que había sido retenida por supuestos miembros de un grupo criminal.

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Tras su liberación, el hombre fue entregado a las autoridades correspondientes para recibir atención adecuada y dar seguimiento a su situación. La intervención de la Armada en estos eventos muestra la coordinación entre las fuerzas federales y los sistemas de monitoreo civil en la región.

El hallazgo de explosivos en Concordia

El primer operativo partió de trabajos de inteligencia y reconocimientos terrestres y aéreos en las inmediaciones del poblado Las Iguanas, municipio de Concordia. El personal especializado de la Cuarta Región Naval neutralizó en el sitio los 20 kilogramos de compuesto presuntamente explosivo.

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Los operativos, realizados en diferentes municipios, buscan fortalecer la seguridad y restablecer el Estado de derecho en la entidad. Crédito: Especial

La decisión de neutralizar el material en el lugar evitó su traslado y redujo el riesgo para la población civil de la zona. Este tipo de procedimiento —la desactivación in situ— es el protocolo estándar de la Secretaría de Marina ante hallazgos de este tipo en entornos rurales.

El enfrentamiento en El Quelite y la detención de menores

En inmediaciones del poblado El Quelite, municipio de Mazatlán, civiles armados abrieron fuego contra elementos navales. El personal respondió conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y detuvo a los tres agresores.

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De acuerdo con medos locales, dos de los detenidos son menores de edad, de 16 y 17 años, y se les vincula con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El tercer detenido es mayor de edad. Los tres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El arsenal decomisado tras el enfrentamiento

Durante la detención, los marinos aseguraron tres armas largas y 12 cargadores. También incautaron 342 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.

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Los operativos, realizados en diferentes municipios, buscan fortalecer la seguridad y restablecer el Estado de derecho en la entidad. Crédito: Especial

El hallazgo refleja el nivel de equipamiento con el que operan los grupos armados en la región. El armamento y el equipo táctico quedaron bajo resguardo de las autoridades federales para su peritaje.

Los artefactos explosivos improvisados

Como parte de los resultados del mismo operativo en El Quelite, el personal naval localizó dos artefactos explosivos improvisados. Especialistas de la Armada los neutralizaron en el sitio para proteger la integridad de los habitantes de la zona.

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La presencia de este tipo de dispositivos en un área rural de Mazatlán evidencia el uso de armamento no convencional por parte de grupos del crimen organizado en Sinaloa. La desactivación exitosa de ambos artefactos evitó un riesgo mayor para la población civil.

La coordinación de inteligencia detrás de los operativos

Los tres eventos se enmarcaron en las operaciones de vigilancia y mantenimiento del Estado de derecho que la Cuarta Región Naval ejecuta de forma continua en Sinaloa. El reporte del C4 que derivó en el rescate del hombre secuestrado demuestra la articulación entre sistemas de monitoreo civil y respuesta militar.

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Los operativos, realizados en diferentes municipios, buscan fortalecer la seguridad y restablecer el Estado de derecho en la entidad. Crédito: Especial

La Secretaría de Marina subrayó que estas acciones forman parte de su compromiso institucional con la paz y la seguridad de la población. La coordinación entre inteligencia, reconocimiento aéreo y unidades terrestres resultó determinante para el resultado de los tres operativos.

Lo que revelan estos operativos sobre la seguridad en Sinaloa

La participación de dos menores de edad entre los detenidos pone sobre la mesa un problema estructural: la incorporación de jóvenes a las filas del crimen organizado en el estado. Sinaloa registra desde hace años una presencia activa de grupos que reclutan a personas menores de edad para tareas operativas.

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La acumulación de hallazgos —explosivos convencionales, artefactos improvisados, armamento largo y equipo táctico— en una misma jornada de operaciones indica una capacidad logística considerable por parte de los grupos que actúan en los municipios de Concordia y Mazatlán. La Armada de México no ofreció detalles sobre investigaciones en curso relacionadas con los detenidos.

Los tres detenidos, el armamento y el equipo táctico quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que integra las carpetas de investigación para determinar su situación jurídica. El hombre liberado recibió atención de las autoridades competentes tras su rescate en La Sábila.

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