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Golpe a los Beltrán Leyva: vinculan a proceso a “El 24“, operador de la facción ”El Chapo Isidro”

La captura del presunto operador de “El Chapo Isidro” dejó cuatro detenidos, una víctima liberada y un fuerte aseguramiento de armas en la carretera Pericos-Badiraguato, un corredor clave para grupos armados

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Golpe a los Beltrán Leyva: vinculan a proceso a "El 24", operador de la facción "El chapo Isidro". Crédito: FGR
Golpe a los Beltrán Leyva: vinculan a proceso a "El 24", operador de la facción "El chapo Isidro". Crédito: FGR

Iván Raymundo “N”, alias "El 24“, presunto operador de la facción criminal que encabeza Fausto Isidro Meza Flores, ”El Chapo Isidro“, fue vinculado a proceso por un juez federal junto con tres presuntos cómplices, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los detuviera tras una persecución en la carretera Pericos-Badiraguato, en el municipio de Mocorito, Sinaloa.

En el operativo se decomisaron cinco fusiles de asalto y se liberó a una persona que mantenían privada de la libertad.

Persecución en la carretera Pericos-Badiraguato

Los hechos ocurrieron sobre esa vía del municipio de Mocorito cuando elementos de la SSPC interceptaron a los tripulantes de dos vehículos. Para obstaculizar el avance de los agentes, los ocupantes arrojaron artefactos ponchallantas sobre el asfalto, táctica que no logró frenar la persecución.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó el resultado del operativo como parte de las acciones coordinadas en materia de delincuencia organizada en Sinaloa.

La detención derivó en el aseguramiento de cuatro personas y en la liberación de una víctima que era trasladada privada de su libertad.

Quiénes son los cuatro imputados

Junto a Iván Raymundo “N”, enfrentarán proceso Jorge Araujo “N”, conocido como “Coki”; Patricio Albarrán “N”, alias “Pato”; y Ezequiel Bueno “N”, apodado “Chequelia”. Los cuatro son señalados como presuntos integrantes de la facción que lidera Meza Flores dentro de la estructura del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

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Junto a Iván Raymundo “N”, enfrentarán proceso Jorge Araujo “N”, conocido como "Coki"; Patricio Albarran “N”, alias "Pato"; y Ezequiel Bueno “N”, apodado "Chequelia". Crédito: FGR
Junto a Iván Raymundo “N”, enfrentarán proceso Jorge Araujo “N”, conocido como "Coki"; Patricio Albarran “N”, alias "Pato"; y Ezequiel Bueno “N”, apodado "Chequelia". Crédito: FGR

Iván Raymundo “N” es identificado por las autoridades como operador de esa célula criminal, que opera en la región serrana que conecta los municipios de Mocorito y Badiraguato, zona de disputa entre grupos armados en Sinaloa.

El arsenal decomisado

Durante el operativo, los elementos de seguridad aseguraron cinco fusiles de asalto, un arma corta, 519 cartuchos útiles y 19 cargadores de diversos calibres, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. También se incautaron chalecos tácticos y una cubeta con artefactos ponchallantas.

Durante el operativo, los elementos de seguridad aseguraron distintas armas y equipo táctico. Crédito: FGR
Durante el operativo, los elementos de seguridad aseguraron distintas armas y equipo táctico. Crédito: FGR

El volumen y el tipo de armamento decomisado sustentaron parte de los cargos que el Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante el juez para obtener la vinculación a proceso.

Los cargos y la agravante para tres de los cuatro

El MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), imputó a los cuatro detenidos por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de armas de fuego de uso exclusivo y privación ilegal de la libertad.

En el caso de Jorge Araujo “N”, Patricio Albarrán “N” y Ezequiel Bueno “N”, los cargos por portación de armas incluyen la agravante de portar dos o más armas de fuego de manera simultánea, lo que eleva la gravedad de la imputación frente al caso de “El 24”.

Prisión preventiva y plazo de investigación

El juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los cuatro imputados y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria a cargo de la FEMDO.

La FGR precisó que a las personas mencionadas se les presume inocentes en tanto no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Sinaloa, escenario de operativos continuos

La detención se inscribe en una serie de acciones federales en Sinaloa. Según información del Gabinete de Seguridad, entre el 10 y el 12 de julio de 2026 se registraron múltiples aseguramientos de armas largas, cartuchos y chalecos tácticos en municipios como Concordia, Escuinapa, Cosalá y Mazatlán, en el marco de la disputa entre facciones del crimen organizado que mantiene en tensión al estado desde 2024.

La carretera Pericos-Badiraguato, escenario de la persecución, conecta la zona de la sierra con el valle sinaloense y ha sido señalada como corredor de tránsito de grupos armados en la región.

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