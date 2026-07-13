México

La escena de Cynthia Klitbo que la consagró en la tv mexicana

En la década de los noventa, una escena protagonizada por Cynthia Klitbo impactó a la audiencia y consolidó su lugar entre las figuras más emblemáticas de la televisión nacional

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Mujer con cabello castaño y vestido blanco de lentejuelas. Detrás, un letrero de neón azul que dice "La Casa de los Famosos México".
Cynthia Klitbo ocupa un lugar central en la historia de la televisión mexicana gracias a su capacidad para encarnar personajes complejos y memorables en las telenovelas más emblemáticas de las últimas décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Cynthia Klitbo, sexta confirmada para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, protagonizó una de las escenas más recordadas de la televisión mexicana en la década de los noventa, durante la transmisión de una telenovela emitida por una de las principales cadenas del país.

En ese momento, la intérprete sorprendió a la audiencia con un acto inesperado que marcó un hito para la ficción nacional.

El episodio, ocurrido en pleno horario estelar, se convirtió en tema de conversación en foros, hogares y espacios públicos, resaltando el alcance de la televisión abierta en esa época.

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El impacto de Klitbo en la pantalla tuvo uno de sus puntos más altos en esa escena, que con el paso del tiempo se consolidó como parte esencial de la memoria colectiva de los melodramas.

La actriz, ampliamente reconocida por su trabajo como villana, marcó un antes y un después con una actuación que dejó huella y la consolidó entre las figuras más recordadas del género.

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Un punto de inflexión en la carrera de Cynthia Klitbo

Antes de alcanzar ese momento emblemático, Cynthia Klitbo ya había mostrado su versatilidad interpretativa en la televisión mexicana.

Su recorrido arrancó en la década de los ochenta y, desde entonces, acumuló personajes que la posicionaron como una de las intérpretes más sólidas y versátiles del melodrama.

Papeles como Sofía Gastelum en "Cadenas de amargura" y Laura en "La dueña" fueron pasos clave en su consolidación.

El trabajo de Klitbo no se limitó a la pantalla chica: también incursionó en teatro y cine, pero fue la televisión donde conectó de manera especial con el público.

Su entrega y capacidad para crear personajes memorables fueron elementos constantes en las producciones donde participó, preparando el terreno para la escena que marcaría su legado.

Cynthia Klitbo interpretaría a la mejor amiga de Cecilia, quien posteriormente sería su rival de amores (Foto: Instagram @ochoafrantonny)
Cynthia Klitbo en Cadenas de amargura. (Foto: Instagram @ochoafrantonny)

La escena que cambió el rumbo de su trayectoria

El momento clave de su carrera se produjo en la telenovela "El privilegio de amar“, donde interpretó a Tamara de la Colina, un personaje que evolucionó hacia la desesperación y la locura.

La escena en la que Tamara se rapa la cabeza fue un suceso que traspasó la pantalla y se convirtió en tema de conversación en miles de hogares.

La imagen de la actriz cortando su cabello en medio de un arrebato emocional no solo sorprendió, sino que también generó un fuerte impacto emocional en el público.

La fuerza dramática de esa secuencia no radicó únicamente en el acto físico de raparse, sino en lo que representó dentro de la trama y para la propia actriz.

La transformación de Tamara de la Colina, quien había transitado de la manipulación a la autodestrucción, halló en ese gesto el clímax de su arco narrativo.

Para muchos espectadores, ese episodio se convirtió en uno de los momentos más intensos y auténticos de la televisión nacional.

Mujer con expresión angustiada y pelo rubio claro rapado parcialmente con una afeitadora eléctrica. Viste ropa con estampado de leopardo
El momento clave de su carrera se produjo en la telenovela "El privilegio de amar", donde interpretó a Tamara de la Colina, un personaje que evolucionó hacia la desesperación y la locura. (Captura de video)

El significado detrás de una escena icónica

La secuencia en la que Tamara pierde el control y decide raparse adquirió un significado que fue más allá de la ficción.

El gesto, inédito en la televisión mexicana hasta ese momento, simbolizó tanto la desesperación del personaje como la entrega total de la actriz a su trabajo.

Para la audiencia, ver a una figura reconocida despojarse de su cabello en cámara resultó inesperado y conmovedor.

La repercusión de ese episodio fue inmediata. El público lo señaló como uno de los momentos más recordados, mientras que la industria lo consideró un hito en la representación de personajes femeninos complejos.

La valentía de Klitbo al asumir el reto físico y emocional de esa escena se transformó en un referente para futuras generaciones de intérpretes.

El impacto fue tal que, hasta el día de hoy, sigue siendo recordado tanto por seguidores del género como por quienes reconocen la importancia de la innovación en la narrativa televisiva.

Primer plano de una mujer con la cabeza afeitada, con las manos tocando su frente, mirando hacia un espejo lateral
El gesto, inédito en la televisión mexicana hasta ese momento, simbolizó tanto la desesperación del personaje como la entrega total de la actriz a su trabajo. (Captura de video)

Legado y nuevas generaciones

La influencia de esa actuación trascendió el ámbito de las telenovelas.

Actrices más jóvenes han reconocido el valor de atreverse a romper moldes y de explorar dimensiones poco habituales en los personajes femeninos.

La escena que consagró a Klitbo funciona hoy como ejemplo de que el drama puede ser vehículo de emociones genuinas y herramientas de transformación personal.

La valentía de Cynthia Klitbo al protagonizar una de las escenas más recordadas de la ficción nacional sigue siendo motivo de admiración y análisis, reafirmando su lugar como una de las figuras más emblemáticas del género.

Su legado se mantiene vigente con nuevos retos, como su reciente incorporación al elenco de La Casa de los Famosos México, donde, una vez más, pone a prueba su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas audiencias.

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