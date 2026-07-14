México

Samadhi Zendejas crea caos con la prensa y huye de las preguntas sobre Gabito Ballesteros

La actriz provocó revuelo en el aeropuerto para supuestamente encontrarse con Gabito Ballesteros, su nueva pareja

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Samadhi Zendejas (Instagram/@samadhiza)
Samadhi Zendejas (Instagram/@samadhiza)

La actriz mexicana Samadhi Zendejas, protagonizó un revuelo en el aeropuerto al salir corriendo y huir de la prensa, para supuestamente encontrarse con Gabito Ballesteros, quien aparentemente la esperaba en una camioneta.

Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la actriz provocó un caos con los reporteros, que buscaban alguna declaración sobre su nuevo romance con el cantante de regional mexicano.

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Aunque corrió e intentó evadir las preguntas, finalmente se detuvo para compartir unas pocas palabras y dejar en claro que no quería hablar mucho del tema.

¿Qué pasó con Samadhi Zendejas en el Aeropuerto de la CDMX?

Samadhi Zendejas (Foto: Instagram@samadhiza)
Samadhi Zendejas (Foto: Instagram@samadhiza)

En un video compartido por la cuenta de TikTok Junket, se aprecia a la actriz saliendo del Aeropuerto junto algunos miembros de seguridad, que intentaban detener a los reporteros que buscaban alguna declaración de Samadhi.

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En un momento del video se observa a la actriz corriendo para huir de la prensa, quienes la siguieron hasta un punto donde se detuvo para tomar aire, y posteriormente compartir unas breves palabras:

“Estoy bien, estoy emocionada”, dijo intentando recuperar el aire antes de subir a la camioneta que llegó a recogerla.

¿Gabito Ballesteros la esperaba en la camioneta?

En el mismo video difundido en redes sociales, se ve a Samadhi abordar una camioneta negra polarizada mientras los reporteros seguían tras ella preguntándole sobre su nueva relación, y se ha especulado que en el vehículo estaba Gabito Ballesteros, aunque esto no ha sido confirmado.

Los rumores de una relación entre Gabito Ballestero y Samadhi Zendejas tomaron fuerza tras un video en el que se les ve besándose
Los rumores de una relación amorosa entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros estallaron tras un video en el que se les ve besándose. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso en redes se ha especulado que el miembro de seguridad que intentó proteger a Samadhi de la prensa trabajaba para el cantante de regional mexicano.

Cabe señalar que en días anteriores, Samadhi Zendejas compartió que, tras confirmar su relación con el cantante, se iba de vacaciones con su mamá; sin embargo, salió sola del aeropuerto.

Así fue la confirmación del romance de Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros

Samadhi Zendejas confirmó su romance con Gabito Ballesteros hace algunos días y adelantó que será más común verlos juntos, aunque mantendrá en privado parte de su relación pese al interés que surgió después de un video viral grabado.

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros - (Instagram)
Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros - (Instagram)

La actriz habló por primera vez ante la prensa sobre su noviazgo y describió al cantante como “un gran ser humano”. También dejó ver que ambos atraviesan una etapa de felicidad y que ya no buscan ocultarse por completo ante el público.

Samadhi dejó en claro que ya no se ocultarán más: “Ustedes ya nos van a poder seguir viendo por ahí”. Con ello, la protagonista anticipó apariciones más frecuentes junto al intérprete de corridos tumbados.

La confirmación llegó después de que un video filtrado en redes sociales mostrara a la pareja besándose en una habitación privada del Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México. Las imágenes fueron captadas después de una presentación del cantante el domingo 5 de julio de 2026.

La actriz dijo que el noviazgo no surgió de manera improvisada

Cuando le preguntaron de forma directa por la relación, Zendejas respondió: “Sí, estoy muy contenta, es un gran ser humano, muy feliz de compartir con él”. La declaración confirmó el buen momento personal que vive con Ballesteros.

La actriz Samadhi Zendejas, evita a la prensa en el aeropuerto

La actriz evitó explicar cómo comenzó la historia entre ambos. Cuando los reporteros intentaron conocer cómo fue el “flechazo”, reaccionó entre risas y prefirió no profundizar en esa parte de su vida privada.

Sí habló, en cambio, del tiempo previo a la relación. Al ser cuestionada sobre cuánto llevaban de conocerse antes de iniciar el noviazgo, respondió: “Sí, ya, ya mucho tiempo”.

Ese comentario apuntó a que el vínculo entre Samadhi Zendejas y el cantante se construyó antes de convertirse en pareja. La actriz expresó admiración por él y lo describió como una persona auténtica.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando un reportero le comentó que debía ser complicado conquistarla. Ella respondió: “No, él es muy auténtico, muy, muy increíble. Entonces, no es difícil enamorarse de él”.

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