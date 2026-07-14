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PRI rechaza llamado de Sheinbaum a la unidad y acusa a la 4T de desviar atención sobre señalamientos en EEUU

Alejandro Moreno aseguró que la convocatoria presidencial busca generar un “blindaje político” ante cuestionamientos contra integrantes de Morena

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Alito Moreno-PRI-México-9 de julio
El PRI rechazó el llamado de unidad nacional de Claudia Sheinbaum y acusó a Morena de intentar desviar la atención de señalamientos en Estados Unidos. (Cuartoscuro)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó el llamado a la unidad nacional realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum para respaldar la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y aseguró que dicha convocatoria busca desviar la atención de los señalamientos que, según el tricolor, enfrentan integrantes de Morena en investigaciones desarrolladas por autoridades estadounidenses.

En un posicionamiento difundido este 13 de julio y firmado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el partido sostuvo que no se sumará al exhorto presidencial, al considerar que se trata de un intento por construir un “blindaje político” frente a las acusaciones que, afirma, pesan sobre funcionarios y políticos vinculados al partido gobernante.

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Comunicado Oficial del PRI.
Comunicado Oficial del PRI.

Sheinbaum pide respaldo de todos los partidos por fallecimiento de migrantes

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los partidos políticos, al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana para cerrar filas en defensa de los connacionales que viven en Estados Unidos, luego de que el Gobierno federal informara que presentará denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense y fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 mexicanos relacionados con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mandataria sostuvo que la defensa de los derechos humanos de los migrantes debe ser una causa nacional y subrayó que esta postura no busca generar un conflicto con el gobierno estadounidense, sino exigir justicia y esclarecer los hechos.

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Mujer de cabello oscuro en un podio de madera con dos micrófonos. Viste un traje azul y sonríe. Hay un escudo dorado en el podio y una imagen borrosa en el fondo
Claudia Sheinbaum llamó a partidos políticos, legisladores y sociedad a cerrar filas en defensa de los mexicanos en Estados Unidos tras la muerte de 17 connacionales. (Presidencia)

PRI acusa a Morena de utilizar la causa migrante con fines políticos

En contraste, el PRI aseguró que la defensa de los migrantes está siendo utilizada como un “distractor” para cambiar el foco de atención sobre presuntas investigaciones contra integrantes de Morena.

El documento sostiene que el partido oficialista abandonó durante años a la comunidad migrante y que ahora pretende utilizar su situación con fines políticos. Asimismo, afirma que el Gobierno federal intenta presentar un discurso de unidad nacional para enfrentar las consecuencias de las investigaciones que, según el PRI, realizan agencias de seguridad estadounidenses.

El líder priista asegura que el oficialismo endurece su narrativa para anticiparse a medidas desde Washington contra personas con presuntos vínculos criminales
El PRI señaló que el Gobierno federal utiliza la defensa de los migrantes para desviar la atención de otros señalamientos contra Morena. Crédito: X/@alitomorenoc

Como parte de su posicionamiento, el partido también lanzó diversas acusaciones contra Morena y reiteró su exigencia de que sea considerado legal y políticamente como una organización vinculada al crimen organizado, además de responsabilizar al gobierno por la crisis de seguridad y el desplazamiento forzado que, asegura, afecta a miles de familias mexicanas.

Puntos centrales del posicionamiento del PRI

Entre los principales planteamientos contenidos en el comunicado destacan:

  • Rechazo al llamado de unidad realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
  • Acusaciones de que Morena utiliza la defensa de los migrantes para desviar la atención de presuntas investigaciones en Estados Unidos.
  • Exigencia para que Morena sea catalogado como una organización vinculada al crimen organizado.
  • Señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios morenistas con grupos delictivos.
  • Afirmación de que el PRI continuará respaldando a los mexicanos que viven en el extranjero sin sumarse a la convocatoria presidencial.
El PRI rechazó el llamado de unidad nacional de Sheinbaum y acusó a Morena de intentar desviar la atención de señalamientos en Estados Unidos."REUTERS PICTURES 40th ANNIVERSARY COLLECTION" FOR THIS PACKAGE
El PRI rechazó el llamado de unidad nacional de Sheinbaum y acusó a Morena de intentar desviar la atención de señalamientos en Estados Unidos."REUTERS PICTURES 40th ANNIVERSARY COLLECTION" FOR THIS PACKAGE

Gobierno mantiene estrategia legal por muerte de 17 connacionales

Mientras continúa el intercambio de posturas entre el oficialismo y la oposición, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que presentará denuncias formales ante autoridades estadounidenses para solicitar investigaciones sobre la muerte de 17 ciudadanos mexicanos, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia en centros de detención del ICE y tres durante operativos migratorios.

De acuerdo con el Gobierno de México, además de las acciones diplomáticas ya emprendidas, esta nueva estrategia busca recurrir a la vía penal para esclarecer los casos y exigir responsabilidades.

El Gobierno de México anunció acciones legales ante autoridades de Estados Unidos para esclarecer la muerte de 17 mexicanos relacionados con operativos del ICE. REUTERS/Ryan Murphy
El Gobierno de México anunció acciones legales ante autoridades de Estados Unidos para esclarecer la muerte de 17 mexicanos relacionados con operativos del ICE. REUTERS/Ryan Murphy

La presidenta Sheinbaum reiteró que la protección de los mexicanos en el exterior constituye una obligación del Estado mexicano y sostuvo que todas las fuerzas políticas deberían respaldar las acciones encaminadas a defender los derechos humanos de los connacionales.

Mientras el Ejecutivo insiste en construir un frente común para exigir justicia por los connacionales, la dirigencia priista sostiene que la convocatoria presidencial tiene un trasfondo político y rechazó adherirse a ella.

Con ello, la discusión sobre la defensa de los migrantes se convirtió también en un nuevo punto de confrontación entre Morena y la principal dirigencia del PRI, en un contexto marcado por las acciones legales que México emprenderá ante autoridades estadounidenses por los recientes fallecimientos de ciudadanos mexicanos.

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