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Parque Ecológico Xochitla en Tepotzotlán reabrirá el próximo agosto luego de seis años cerrado

El Parque Ecológico Xochitla anuncia cambios en su acceso y propone una reapertura diferente para la comunidad del Valle de México

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Ilustración de vista aérea de un paisaje natural con un lago irregular, abundantes árboles de diversos tamaños y arbustos, y senderos sobre un terreno verde.
Después de años de cierre, Xochitla reactiva actividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parque Ecológico Xochitla reabrirá sus puertas el 1 de agosto, tras seis años de cierre.

En esta nueva etapa, el acceso estará limitado a eventos sociales y empresariales, mientras se preparan las condiciones para el regreso de actividades abiertas al público en Tepotzotlán.

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De acuerdo con la Fundación Xochitla, la reapertura gradual busca garantizar la conservación ambiental y evitar que el predio sea destinado a proyectos industriales.

El parque, fundado hace treinta y siete años, cuenta con una extensión de setenta hectáreas y tiene un uso de suelo clasificado para actividades deportivas y recreativas.

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Antes de la pandemia, los visitantes podían acceder mediante el pago de una cuota, para disfrutar de recorridos, jardines y programas de educación ambiental.

La reactivación permitirá que la reserva retome su función como pulmón verde y centro de convivencia para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Jardines y salones abiertos para eventos sociales y empresariales

La Fundación Xochitla comunicó que, en esta fase inicial, los jardines privados y salones estarán habilitados para reuniones empresariales y celebraciones familiares.

El objetivo principal es garantizar la viabilidad operativa del espacio, al tiempo que se desarrollan los ajustes necesarios para restablecer la visita general.

“En esta primera etapa, nuestros jardines privados y salones estarán disponibles para la realización de eventos sociales y empresariales, ofreciendo este espacio natural como un lugar de encuentro, convivencia y experiencias significativas”.

La reapertura en etapas responde a la necesidad de asegurar el mantenimiento y la mejora de las instalaciones tras años de inactividad.

El regreso paulatino de actividades permitirá evaluar las condiciones del parque y adaptarse a las demandas de la comunidad, sin comprometer la conservación del entorno natural.

La Fundación precisó: “En un futuro próximo, prepararemos las condiciones necesarias para otra vez recibir a visitantes en el parque”.

Xochitla frena el avance de proyectos industriales en la región

El reinicio de actividades en Xochitla representa un freno para el crecimiento de desarrollos industriales sobre áreas verdes en la zona de Tepotzotlán y municipios aledaños.

La protección de setenta hectáreas de superficie asegura la conservación de especies nativas y la continuidad de programas de restauración ecológica.

Colectivos ciudadanos y vecinos de Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan ven en la reapertura un beneficio ambiental concreto, que incluye la recarga de mantos acuíferos y la mejora de la calidad de vida comunitaria.

Durante el anuncio de la reapertura, integrantes del colectivo Xochitla Vive celebraron la decisión con una concentración en el exterior del parque.

Este grupo promovió, durante el cierre, actos de defensa para que la reserva no fuera destinada a usos industriales.

El regreso de actividades en la reserva ecológica limita la posibilidad de que la tierra sea ocupada por proyectos logísticos o naves industriales, como ha ocurrido en otras zonas verdes de la región.

El colectivo también ha expresado su interés en que, a futuro, el espacio se transforme en un parque metropolitano público y accesible para toda la población.

Desafíos de infraestructura y sostenibilidad

La administración enfrenta el reto de rehabilitar la avenida Circunvalación, principal vía de acceso, que actualmente presenta deterioro.

También debe gestionar el flujo vehicular asociado a los centros logísticos cercanos y mantener el equilibrio entre la operación de eventos privados y el proceso de reapertura general, todo mientras se asegura la sostenibilidad financiera.

La Fundación Xochitla ha invitado a empresas, organizaciones y particulares a sumarse mediante donaciones y apoyos, con el fin de consolidar este patrimonio natural.

Se prevé que en los próximos meses se anuncien nuevas fases de apertura, así como actividades y programas enfocados en educación ambiental y restauración ecológica, destinados a ampliar el acceso y reactivar la función social del parque.

La reapertura marca un nuevo capítulo para la reserva ecológica y su comunidad.

El proceso escalonado y la participación de la sociedad civil serán determinantes para la consolidación de Xochitla como referente ecológico y social en el Valle de México.

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