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De qué trata Digger, la nueva película del director Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise

Digger es la nueva película de comedia dramática del director mexicano González Iñárritu, con Tom Cruise como protagonista

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La nueva cinta de Iñárritu se estrenará en octubre de 2026 | Crédito: Warner Bros

Este lunes 13 de noviembre se estrenó el primer trailer de la nueva película Digger, la nueva entrega del director mexicano Alejandro González Iñárritu, y que tendrá como protagonista al actor Tom Cruise, quien se sometió a un impresionante cambio físico para interpretar al personaje principal.

Tom Cruise dejó atrás su imagen habitual de las películas de acción para convertirse en Digger Rockwell, el protagonista de la comedia negra de Warner Bros. que tendrá fecha de estreno en cines para el 1 de octubre.

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La premisa coloca a Rockwell como el empresario cuya compañía detonó un desastre ecológico de proporciones globales: el deshielo acelerado de un glaciar en Groenlandia. Ese evento escaló hasta el riesgo de un conflicto nuclear.

¿De qué trata Digger, la nueva película de González Iñárritu?

Tom Cruise en "Digger"
(Warner Bros.)

Digger es presentada como una comedia negra en la que Digger Rockwell (Tom Cruise) es “el hombre más poderoso del mundo”, y se pone la misión de demostrar que puede salvar al mundo de un desastre ecológico que él mismo provocó.

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Según GoldDerby, Digger se presenta como una cruza entre Ciudadano Kane y Dr. Strangelove. Cruise interpreta a un “magnate energético solitario” que ignoró una advertencia clave sobre uno de sus oleoductos y, como consecuencia, detonó una catástrofe global. En ese marco, John Goodman, que interpreta al presidente de Estados Unidos, y le ordena al protagonista solucionar el caos que él mismo causó.

De acuerdo con el sitio IndieWire, Iñárritu explicó que esta es una historia sobre el deseo incontrolable que muchas personas tienen de controlarlo todo, incluso cuando estas decisiones puedan conducir a una catástrofe inevitable.

Tom Cruise en la película Digger de González Iñárritu (Warner Bros.)
Tom Cruise en la película Digger de González Iñárritu (Warner Bros.)

La trama mezcla comedia, drama y sátira sobre el ego y el deseo de controlarlo todo. Es una historia que se podría considerar una crítica sobre el estado del mundo en la actualidad.

¿Cuándo se estrena Digger en México?

La nueva película de González Iñárritu llegará a los cines en México el próximo jueves 2 de octubre del 2026.

¿Quién está en el reparto de Digger?

El reparto de Digger incluye a Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Robert John Burke, Burn Gormany Pip Torrens, además del ya mencionado Tom Cruise como Digger Rockwell.

Tom Cruise en "Digger"
(Warner Bros.)

Digger marca la primera colaboración entre Tom Cruise e Iñárritu

La película es el primer largometraje en inglés de Iñárritu desde El renacido de 2015. También es la primera vez que el director mexicano trabaja con Cruise, aunque el interés entre ambos se remonta a más de dos décadas.

Cruise fue uno de los primeros espectadores de Amores perros antes de su estreno en Cannes en el año 2000. Desde entonces buscó colaborar con el cineasta.

Hace unos siete años, Iñárritu le presentó personalmente la idea del proyecto. Durante varios días le leyó el guion en voz alta al actor.

Hombre con sombrero vaquero, traje, corbata de bolo, pala y un pie sobre un globo terráqueo. Fondo abstracto. Textos 'Tom Cruise', 'Digger', 'Alejandro G. Iñárritu'
El póster de la película 'Digger' muestra a Tom Cruise con un sombrero vaquero y traje, sosteniendo una pala y apoyando un pie sobre un globo terráqueo, con la dirección de Alejandro G. Iñárritu. (Warner Bros. )

El libreto se escribió en 2023 y reúne al propio Iñárritu con Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris, quienes también colaboraron en Birdman, además de Sabina Berman. El elenco incluye a Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy.

Cruise habló del reto que encontró en el personaje durante un evento especial en los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles, donde se presentó el tráiler ante prensa, crítica y seguidores. “Nunca había tenido algo que pudiera desafiarme de esta manera, y Alejandro tampoco”, afirmó.

El actor relacionó este trabajo con otros personajes que ya había explorado. “Ya sea Les Grossman [en Una guerra de película] o Entrevista con el vampiro, Colateral o Negocios riesgosos, siempre me pregunto: ‘¿Cómo comunico esto?’. La fisicalidad, el maquillaje, eso es algo que uno descubre”, explicó.

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