Jorge D’Alessio rompe el silencio sobre los tatuajes que se borró su ex Marichelo y revela si tiene nueva pareja

Jorge D'Alessio (Instagram/jorgedalessio)

Jorge D’Alessio negó que estuviera saliendo con alguien y dijo que el video que circuló en redes solo lo mostró “echando relajo”, en una conversación con los medios de comunicación, donde también habló del acuerdo de convivencia con Marichelo, su expareja, por sus hijos y de los tatuajes vinculados a su relación.

El músico y compositor aseguró que mantiene una buena comunicación constante con ella y que ambos priorizan la crianza de sus hijos, pese a la separación “Tenemos una increíble relación ella y yo, que eso es lo más importante por nuestros hijos”, dijo.

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También describió el tono con el que ambos enfrentaron los comentarios en plataformas digitales. “Ella y yo venimos chateando ahorita y nos estamos riendo de tantas cosas que dicen en las redes”, señaló.

Marichelo se borró los tatuajes de la relación, esto dijo Jorge D’Alessio

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

En la misma entrevista con los medios, D’Alessio sostuvo que, pese a estar separados, mantuvieron una dinámica de cuidado mutuo centrada en sus hijos. “Aun separados, aun divorciados, me cuida, yo la cuido, cuidamos a nuestros hijos y eso es lo más importante”, dijo.

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Hace algunas horas, Marichelo compartió en sus redes sociales un video en el que mostró que se eliminó los tatuajes que llegó a compartir con Jorge D’Alessio. Por lo que se especuló que la hermana de Anahí ya había cerrado ese ciclo.

Sobre la decisión de su ex de borrar tatuajes, la calificó como algo habitual dentro de un proceso de separación. “Ese es un proceso normal… no es algo que no hablemos ella y yo. Eso es lo más importante”, afirmó.

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Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Cuando le preguntaron si los tatuajes sí tenían relación con su historia en pareja, respondió que no sabía cuáles se quitó, pero aceptó que “seguramente sí”.

¿Jorge D’Alessio se borra el tatuaje “De tu mano”?

Jorge D’Alessio identificó uno de los diseños: “De tu mano”, que, según explicó, ambos se hicieron en la muñeca. “Hay uno que dice: «De tu mano», que ella tenía, que yo también tengo”, dijo.

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Al ser cuestionado sobre el diseño que él tiene, descartó retirarse ese tatuaje y aseguró que su sentido cambió por el vínculo con sus hijos, ya que tiene uno en alusión a ellos cerca de esa zona. “Yo me lo voy a dejar, porque aparte está justo aquí donde están mis tres hijos, entonces ahora toma un nuevo significado”, comentó.

Jorge D’Alessio aclara si está saliendo con alguien y el video viral

Foto: Ig/@jorgedalessio

Sobre el video que detonó especulaciones, Jorge D’Alessio negó cualquier relación sentimental. “No estoy saliendo con nadie… no, no tengo ninguna relación”, señaló, y agregó que no le gustó aparecer en ese tipo de clips porque los ven sus hijos.

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El músico también contó que Marichelo le aconsejó ser más cuidadoso con su círculo. “¿Y sabes quién me hizo ver y me dijo: «Cuida bien con quién sales»? Marichelo”, dijo. “Hay mucha gente oportunista y hay que cuidar con quién sales”, remató.

¿Por qué se separaron Jorge D’Alessio y Marichelo?

Lupita optó por mandarlo a un internado | Crédito: Instagram Melo Montoya

Jorge D’Alessio y Marichelo confirmaron su divorcio con una explicación directa: “el amor se gastó”. La pareja hizo pública la ruptura sin detallar fechas, acuerdos o términos legales.

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El cantante de Matute ha señalado que la mayor parte de la responsabilidad es suya, aunque se ha especulado sobre una posible infidelidad por parte de él, sin embargo, estas versiones no se han confirmado hasta el momento.