México

Jorge D’Alessio rompe el silencio sobre los tatuajes que se borró su ex Marichelo y revela si tiene nueva pareja

El músico aclaró cómo se lleva con su ex pareja y reveló si tiene un nuevo romance

Guardar
Google icon
Jorge D'Alessio (Instagram/jorgedalessio)
Jorge D'Alessio (Instagram/jorgedalessio)

Jorge D’Alessio negó que estuviera saliendo con alguien y dijo que el video que circuló en redes solo lo mostró “echando relajo”, en una conversación con los medios de comunicación, donde también habló del acuerdo de convivencia con Marichelo, su expareja, por sus hijos y de los tatuajes vinculados a su relación.

El músico y compositor aseguró que mantiene una buena comunicación constante con ella y que ambos priorizan la crianza de sus hijos, pese a la separación “Tenemos una increíble relación ella y yo, que eso es lo más importante por nuestros hijos”, dijo.

PUBLICIDAD

También describió el tono con el que ambos enfrentaron los comentarios en plataformas digitales. “Ella y yo venimos chateando ahorita y nos estamos riendo de tantas cosas que dicen en las redes”, señaló.

Marichelo se borró los tatuajes de la relación, esto dijo Jorge D’Alessio

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)
Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

En la misma entrevista con los medios, D’Alessio sostuvo que, pese a estar separados, mantuvieron una dinámica de cuidado mutuo centrada en sus hijos. “Aun separados, aun divorciados, me cuida, yo la cuido, cuidamos a nuestros hijos y eso es lo más importante”, dijo.

PUBLICIDAD

Hace algunas horas, Marichelo compartió en sus redes sociales un video en el que mostró que se eliminó los tatuajes que llegó a compartir con Jorge D’Alessio. Por lo que se especuló que la hermana de Anahí ya había cerrado ese ciclo.

Sobre la decisión de su ex de borrar tatuajes, la calificó como algo habitual dentro de un proceso de separación. “Ese es un proceso normal… no es algo que no hablemos ella y yo. Eso es lo más importante”, afirmó.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Cuando le preguntaron si los tatuajes sí tenían relación con su historia en pareja, respondió que no sabía cuáles se quitó, pero aceptó que “seguramente sí”.

¿Jorge D’Alessio se borra el tatuaje “De tu mano”?

Jorge D’Alessio identificó uno de los diseños: “De tu mano”, que, según explicó, ambos se hicieron en la muñeca. “Hay uno que dice: «De tu mano», que ella tenía, que yo también tengo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre el diseño que él tiene, descartó retirarse ese tatuaje y aseguró que su sentido cambió por el vínculo con sus hijos, ya que tiene uno en alusión a ellos cerca de esa zona. “Yo me lo voy a dejar, porque aparte está justo aquí donde están mis tres hijos, entonces ahora toma un nuevo significado”, comentó.

Jorge D’Alessio aclara si está saliendo con alguien y el video viral

Jorge D'Alessio
Foto: Ig/@jorgedalessio

Sobre el video que detonó especulaciones, Jorge D’Alessio negó cualquier relación sentimental. “No estoy saliendo con nadie… no, no tengo ninguna relación”, señaló, y agregó que no le gustó aparecer en ese tipo de clips porque los ven sus hijos.

El músico también contó que Marichelo le aconsejó ser más cuidadoso con su círculo. “¿Y sabes quién me hizo ver y me dijo: «Cuida bien con quién sales»? Marichelo”, dijo. “Hay mucha gente oportunista y hay que cuidar con quién sales”, remató.

¿Por qué se separaron Jorge D’Alessio y Marichelo?

Lupita optó por mandarlo a un internado | Crédito: Instagram Melo Montoya

Jorge D’Alessio y Marichelo confirmaron su divorcio con una explicación directa: “el amor se gastó”. La pareja hizo pública la ruptura sin detallar fechas, acuerdos o términos legales.

El cantante de Matute ha señalado que la mayor parte de la responsabilidad es suya, aunque se ha especulado sobre una posible infidelidad por parte de él, sin embargo, estas versiones no se han confirmado hasta el momento.

Temas Relacionados

Jorge D'AlessioMarichelotatuajesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Parque Ecológico Xochitla en Tepotzotlán reabrirá el próximo agosto luego de seis años cerrado

El Parque Ecológico Xochitla anuncia cambios en su acceso y propone una reapertura diferente para la comunidad del Valle de México

Parque Ecológico Xochitla en Tepotzotlán reabrirá el próximo agosto luego de seis años cerrado

Temblor hoy 13 de julio en México: se registra sismo de magnitud 5.2 en Tapachula, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 13 de julio en México: se registra sismo de magnitud 5.2 en Tapachula, Chiapas

50% de los pacientes con ELA fallecen tres años después del inicio de los síntomas

Actualmente no existe cura para la ELA. Hay tratamientos que pueden ayudar a ralentizar la progresión de los síntomas y mejorar la calidad de vida, como medicamentos neuroprotectores, fisioterapia y atención multidisciplinaria

50% de los pacientes con ELA fallecen tres años después del inicio de los síntomas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

Pablo Vázquez informó que más de 11 mil personas han sido detenidas por delitos de alto impacto durante la actual administración; también destacó la desarticulación de 43 células criminales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

Golpe a los Beltrán Leyva: vinculan a proceso a “El 24“, operador de la facción ”El Chapo Isidro”

La captura del presunto operador de “El Chapo Isidro” dejó cuatro detenidos, una víctima liberada y un fuerte aseguramiento de armas en la carretera Pericos-Badiraguato, un corredor clave para grupos armados

Golpe a los Beltrán Leyva: vinculan a proceso a “El 24“, operador de la facción ”El Chapo Isidro”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

EEUU va por cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada y la confiscación de 15 mil millones de dólares

Secuestran y asesinan a dos trabajadores de una carnicería en Ayala, Morelos

Ejército realizará simulacro de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara: habrá bloqueos carreteros a las 13:00 horas

De matar nazis a traficar para el Cártel de Sinaloa: la historia de Leo Sharp, “El Tata”, que inspiró una película de Clint Eastwood

ENTRETENIMIENTO

Cómo, dónde y cuándo ver La Casa de los Famosos México 2026

Cómo, dónde y cuándo ver La Casa de los Famosos México 2026

Samadhi Zendejas crea caos con la prensa y huye de las preguntas sobre Gabito Ballesteros

La escena de Cynthia Klitbo que la consagró en la tv mexicana

De qué trata Digger, la nueva película del director Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise

Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

DEPORTES

La emotiva felicitación de Gilberto Mora a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41: “Don Memo te quiero”

La emotiva felicitación de Gilberto Mora a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41: “Don Memo te quiero”

Fiscalía CDMX confirma la causa de muerte de Isaías, una de las víctimas durante los festejos del México vs Ecuador

México presenta su convocatoria sub-20: ellos son los jugadores que buscarán un boleto al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028

Semifinal Francia vs España Mundial 2026: a qué hora y dónde ver gratis el en vivo del partido desde México

¿Adiós Europa? Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026