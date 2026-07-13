Fiscalía CDMX confirma la causa de muerte de Isaías, una de las víctimas durante los festejos del México vs Ecuador

La madrugada del 1 de julio, la Secretaría de Salud CDMX confirmó el fallecimiento de aficionados durante festejos en el Ángel de la Independencia (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), reveló en conferencia este lunes 13 de julio las causas de muerte de un aficionado que forma parte de las cuatro víctimas que fallecieron durante los festejos masivos mundialistas en Paseo de la Reforma, decesos que ocurrieron el día que México venció a Ecuador en ronda de 16vos del Mundial 2026.

El caso del joven Isaías, de 18 años, generó revuelo entre familiares y la opinión pública por las condiciones en las que murió. La noche del 30 de junio y madrugada del 1 de julio, el Gobierno de la CDMX reportó más de un millón de personas que acudieron al Ángel de la Independencia a festejar el triunfo de la Selección Mexicana

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De acuerdo con las autoridades, la intoxicación por alcohol fue la causa de su fallecimiento. Desde que se dieron a conocer la cifra de víctimas por las celebraciones del Mundial 2026, las autoridades abrieron carpetas de investigación para determinar la situación y condiciones en las que se dieron los fallecimientos, la causa principal que se apuntó desde el inicio fue por asfixia y aplastamiento entre la aglomeración.

Isaías, de 18 años, murió por asfixia y congestión de vías respiratorias como consecuencia de la ingesta alcohólica (REUTERS/Luis Cortes)

¿De qué murió Isaías, una de las víctimas en los festejos mundialistas en Reforma?

La titular de la FGJ CDMX, informó sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los fallecimientos ocurridos en Paseo de la Reforma durante los festejos mundialistas. La funcionaria precisó que se han realizado diversas entrevistas tanto a personas que participaron en las celebraciones como a funcionarios encargados de atender la emergencia. Además, destacó la existencia de videos relevantes que están siendo analizados por las autoridades.

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Según los elementos recabados, en tres de los casos las víctimas quedaron atrapadas en una aglomeración de personas, lo que provocó caídas y compresión, derivando en muertes por asfixia. Alcalde Luján señaló que estos hechos han sido corroborados a partir de testimonios y material audiovisual reunido en la investigación.

Cuatro personas murieron durante los festejos mundialistas en la CDMX (REUTERS/Armando Vega)

En los otros dos casos vinculados a la misma aglomeración, se han tomado declaraciones de personal médico y paramédico que acudió al lugar para proporcionar atención.

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Respecto al cuarto caso de Isaías, la fiscal confirmó que corresponde a un joven de 18 años, cuya causa de muerte fue asfixia por sofocación. Explicó que la obstrucción de las vías aéreas se debió al paso de contenido gástrico y que, conforme a los estudios químicos realizados, se comprobó la presencia de alcohol en el cuerpo, concluyendo que el deceso está vinculado a una intoxicación relacionada con el consumo de alcohol.

“Caso que también ha sido motivo de cobertura importante mediática. Se trata de un joven de 18 años cuya causa, en este caso, fue muerte por asfixia, por sofocación, por la obstrucción de vías aéreas, debido al paso de contenido gástrico. Y en este caso está confirmado ya a partir de los estudios químicos que tenemos, eh, a partir de la presencia de alcohol en el cuerpo, que está vinculada una muerte justo por intoxicación relacionada con el alcohol”, explicó.

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Bertha María Alcalde Luján indicó que las investigaciones continuarán con el objetivo de determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes para informar sobre responsabilidad penal. La funcionaria subrayó el compromiso institucional de agotar todas las diligencias y aseguró que los resultados serán comunicados con transparencia una vez concluidas las indagatorias.

Al término del México vs Chequia, la multitud de personas se aventaron el agua que inundó Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, la afición ignoró la lluvia y la hizo parte de los festejos por el triunfo de 0 - 3 que selló su pase perfecto en la fase de grupos, otro grupo de personas organizaron el juego de saltar la cuerda (Luz Coello/ Infobae)

Sube cifra a cinco muertes durante festejos del Mundial en CDMX

La Secretaría de Salud de la CDMX informó que un hombre de 35 años murió tras presentar un infarto después de acudir al Fan Festival del Zócalo, un caso que fue incorporado al saldo de fallecimientos vinculados a los eventos del Mundial 2026 y que elevó a cinco las muertes registradas en la capital durante los festejos masivos por la participación de la Selección Mexicana.

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El nuevo fallecimiento fue dado a conocer este lunes 6 de julio, luego de que las autoridades capitalinas precisaron en una tarjeta informativa que la muerte ocurrió después del partido inaugural entre México y Sudáfrica. La información oficial señala que el caso fue de carácter circunstancial y que no estuvo relacionado con un incidente dentro del recinto del Fan Festival.

Entre el 11 de junio y la madrugada de hoy 6 de julio, los servicios de emergencia dieron 3,563 atenciones y realizaron 93 traslados, de acuerdo con lo expuesto por autoridades capitalinas en conferencia de prensa. En esa misma actualización, la categoría roja, reservada para casos graves con prioridad de traslado, acumuló 11 registros.

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