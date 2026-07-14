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Abelina López ofrece asesoría a alcaldes de Guerrero para librar auditorías estatales

La presidenta con licencia de Acapulco dice que compartirá argumentos y artículos constitucionales para que otros presenten controversias

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Entre la crisis más reciente está el conflicto con los transportistas derivado a las denuncias de falta de seguridad por las extorsiones por el crimen organizado
La alcaldesa con licencia de Acapulco ofrece asesoría a presidentes municipales para promover controversias constitucionales contra auditorías estatales. Foto: Cuartoscuro

Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco, ofrece asesoría a presidentes municipales para promover controversias constitucionales contra auditorías estatales sobre recursos federales, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la revisión de 898.6 millones de pesos del FAISMUN correspondiente a la cuenta pública 2023.

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La oferta de apoyo ocurrió este 13 de julio, cuando López Rodríguez dijo a medios que busca “compartir nuestros conocimientosy su experiencia con alcaldes que hayan sido auditados en recursos federales. Su propuesta consiste en explicarles “bajo qué argumentos y “bajo qué artículospueden presentar una impugnación similar.

De acuerdo con la resolución difundida el pasado 6 de julio, el Pleno de la SCJN determinó que la fiscalización de recursos federales ejercidos por municipios corresponde de forma exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Con ese criterio, las inspecciones estatales no pueden revisar directamente su aplicación.

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La SCJN invalidó la auditoría estatal sobre recursos del FAISMUN

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La SCJN invalidó la revisión de 898.6 millones de pesos del FAISMUN de la Cuenta Pública 2023 que intentó realizar la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El fallo surgió de una controversia promovida por el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. La SCJN concluyó que los actos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero invadían la esfera federal al intentar fiscalizar de manera directa recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

La resolución dejó sin sanción a López Rodríguez por negarse a entregar información a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero sobre esos fondos. Según la SCJN, la decisión no cancela la posibilidad de revisar el uso del dinero, sino que precisa que esa tarea corresponde a la autoridad federal competente.

Por lo tano, la ASE no tiene facultades para requerir datos sobre cómo se ejercieron recursos federales en el ayuntamiento de Acapulco. Esa atribución, según la interpretación de la SCJN, pertenece únicamente a la ASF.

La SCJN sostuvo ese criterio al interpretar los artículos 74, fracción IV, y 79, fracción I, de la Constitución. También aclaró que ello ocurre sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a autoridades locales respecto de recursos que sí sean de su competencia.

La controversia anuló un informe y un oficio de requerimiento

Alcaldesa de Acapulco y militante de Morena, ha estado marcada por una serie de controversias durante su mandato Crédito: Fb: Abelina López
La resolución dejó sin sanción a Abelina López Rodríguez por negarse a entregar información a la ASE, al concluir que no puede requerir datos sobre recursos federales. Crédito: Fb: Abelina López

Como parte de la sentencia, la SCJN declaró inválido el Informe Individual de Auditoría relativo a la Cuenta Pública 2023. También anuló el oficio ASE/1380/2025, con el que la auditoría estatal requirió al municipio información vinculada al ejercicio de recursos del FAISMUN.

La determinación correspondió a la Controversia Constitucional 174/2025, resuelta en sesión del Pleno el 6 de julio.

Abelina López solicita una licencia indefinida para separarse del cargo

Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero.
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, solicitó una licencia indefinida para separarse del cargo rumbo a la contienda interna de Morena por la gubernatura de Guerrero en 2027. Foto: FB/Abelina López Rodríguez

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, solicitó una licencia indefinida para separarse del cargo, trámite que la coloca en la ruta por la contienda interna de Morena con miras a la gubernatura de Guerrero rumbo a 2027. La edil informó el pasado 17 de junio que planteaba pedir la licencia en sesión y presentarla al día siguiente ante el Congreso del estado.

Al explicar el movimiento, López dijo que tiene sesión “como a las cuatro o cinco” y agregó: “Ahí habré de solicitar la licencia. Indefinida, para mañana temprano ir al Congreso, presentar mi solicitud de licencia indefinida. También sostuvo: Abelina sale, pero la institución queda. Una etapa de mi vida, pero no tiene por qué a condición de la persona.

Esta decisión ocurrió dentro del calendario interno que Morena fijó desde el pasado 17 de marzo para renovar coordinaciones en 17 estados: el 22 de junio inicia la selección de coordinaciones estatales, el 3 de agosto siguen las distritales federales, el 21 de septiembre las municipales y el 8 de noviembre las distritales locales.

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