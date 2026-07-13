Hasta 120 kilómetros dentro de EEUU sin visa: lo que permite la tarjeta fronteriza mexicana

La tarjeta fronteriza mexicana permite cruzar a Estados Unidos sin visa convencional, pero su uso tiene restricciones de distancia y tiempo según el estado de cruce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta fronteriza mexicana, conocida como Border Crossing Card (BCC), Formulario DSP-150 o visa láser, permite a ciudadanos mexicanos ingresar a Estados Unidos sin tramitar una visa convencional.

El documento, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, funciona como autorización de cruce fronterizo y tiene una vigencia de hasta diez años.

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La BCC no es un sustituto informal deE la visa: exige los mismos requisitos que una visa B1/B2 y se presenta en una tarjeta laminada con tecnología de seguridad mejorada.

El Formulario DSP-150 es emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y tiene una vigencia de hasta diez años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La categoría B1 cubre viajes de negocios; la B2, turismo, visitas familiares y tratamiento médico.

Lo que no permite bajo ninguna circunstancia es trabajar ni estudiar de forma regular en Estados Unidos.

Solo pueden solicitarla ciudadanos mexicanos que residan en México y demuestren vínculos suficientes con el país que garanticen su regreso.

Sin embargo, la tarjeta no otorga libre tránsito por todo el país.

La Border Crossing Card no autoriza a trabajar ni estudiar de forma regular en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen restricciones de distancia y tiempo que cambian según el estado por donde se cruce, y rebasarlas sin el permiso adecuado puede costar la cancelación del documento.

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Qué tan lejos y cuánto tiempo puedes quedarte en EEUU solo con la tarjeta fronteriza mexicana

Con la sola tarjeta fronteriza, el titular puede cruzar a Estados Unidos y circular dentro de una franja de 25 millas —alrededor de 40 kilómetros— contados desde la línea divisoria, con una estancia máxima de 30 días. No se requiere ningún documento adicional para este tipo de cruce.

Una infografía de Infobae detalla las condiciones de la tarjeta fronteriza mexicana para entrar a Estados Unidos, mostrando los límites de tiempo y territorio con y sin registro I-94. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento físico habilita dos escenarios distintos: sin el registro I-94, el uso queda restringido a esas zonas específicas y al plazo de 30 días.

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Con el permiso tramitado, la normativa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) autoriza una estancia de hasta seis meses y permite viajar por todo el territorio estadounidense.

Las distancias permitidas varían según el estado

El portal de asistencia del CBP establece los rangos de distancia permitidos sin el permiso I-94, y varían según el estado de cruce.

Para solicitar la tarjeta fronteriza, el ciudadano mexicano debe demostrar vínculos suficientes con México que garanticen su regreso tras la estancia temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Arizona, la tarjeta fronteriza permite moverse hasta 75 millas (120 kilómetros) desde la línea divisoria. En Nuevo México, el límite es de 55 millas.

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En Texas y California, la franja se reduce a 25 millas, equivalentes a unos 40 kilómetros.

Cuánto cuesta el permiso para moverse libremente por EEUU

Quienes planeen exceder esas distancias o permanecer más de 30 días en el país deben tramitar el permiso de internamiento I-94, cuyo costo es de 30 dólares por persona.

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Las autoridades migratorias instan a realizar el pago de forma electrónica antes de llegar a la frontera, ya sea a través de la aplicación oficial CBP One o del portal web del CBP I-94.

La tarjeta fronteriza cuesta 185 dólares para mayores de 15 años. Para menores con al menos un padre con BCC vigente, la tarifa baja a 15 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El solicitante debe proporcionar una dirección en Estados Unidos del lugar que planea visitar, ya sea un domicilio privado, un parque, un centro comercial o cualquier lugar público.

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También debe presentar documentos que acrediten vínculos con México: recibos de nómina, estados de cuenta bancarios o credenciales escolares.

El portador de la tarjeta fronteriza debe llevar consigo el documento en todo momento mientras se encuentre en territorio estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error al salir de Estados Unidos que puede cancelar tu tarjeta fronteriza

Circular por el interior del país sin el permiso correspondiente constituye una violación a las leyes migratorias de Estados Unidos y es motivo suficiente para la cancelación del visado, advierte el CBP.

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Tampoco basta con salir del país: el viajero debe asegurarse de que su salida quede registrada correctamente.

El permiso de internamiento I-94 tiene un costo de 30 dólares por persona y puede tramitarse en línea a través de la aplicación CBP One o el portal web del CBP I-94. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el sistema digital del CBP no registra correctamente la fecha de salida al regresar a México, el historial migratorio no reflejará la partida, lo que puede causar que en un futuro intento de admisión se concluya una permanencia excesiva.

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Esto puede resultar en la cancelación inmediata de la visa, la revocación de la Tarjeta de Cruce Fronterizo o una devolución expedita en el puerto de entrada.