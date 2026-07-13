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Marina del Pilar aclara audios sobre presunta comunicación con autoridades de EEUU y asegura que fueron sacados de contexto

La gobernadora de Baja California afirmó que las grabaciones corresponden a fragmentos aislados de una conversación privada con personas que no acreditaron ser representantes oficiales de Estados Unidos

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Marina del Pilar, portada
(Foto: EFE/Joebeth Terriquez)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió a la difusión de una nueva serie de audios publicados por el periodista Héctor de Mauleón, en los que se escucha una conversación relacionada con presuntos contactos con autoridades de Estados Unidos.

La mandataria aseguró que las grabaciones corresponden únicamente a fragmentos de una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de instituciones estadounidenses, pero que nunca acreditaron oficialmente esa representación.

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Mediante un comunicado emitido por el Gobierno de Baja California, Ávila Olmeda sostuvo que durante dicho intercambio los interlocutores plantearon diversos escenarios legales sin mostrar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

Por ello, afirmó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse exclusivamente por las vías legales e institucionales correspondientes.

Asimismo, aseguró que se mantiene tranquila y con plena disposición para aclarar cualquier planteamiento que, en su caso, formulen formalmente las autoridades competentes, al señalar que no existe ningún acto irregular que ocultar.

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Nuevos audios reavivan la polémica sobre presuntas reuniones con agencias estadounidenses

La controversia surgió después de que Héctor de Mauleón difundiera una segunda grabación en la que un interlocutor, identificado como asesor externo del FBI, señala que las agencias estadounidenses consideraban poco productivas las reuniones sostenidas previamente con la gobernadora y le planteaba lo que describía como una última oportunidad para dialogar con una procuradora que analizaría posibles cargos.

Fotografía de archivo de la gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda. EFE/Joebeth Terriquez
Fotografía de archivo de la gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda. EFE/Joebeth Terriquez

En el audio también se escucha una conversación sobre el abogado de Marina del Pilar, identificado como Michael Nadler, además de preguntas de la gobernadora sobre la naturaleza de las posibles sanciones, una eventual orden de extradición y el alcance de las investigaciones mencionadas por los interlocutores.

En otra parte de la grabación, la mandataria expresa su disposición para colaborar y compartir información relacionada con lo que ha escuchado en las mesas de seguridad, aunque también manifiesta que no desea viajar a territorio estadounidense.

Gobierno de Baja California defiende cooperación institucional en materia de seguridad

Como parte de su posicionamiento oficial, la gobernadora explicó que las referencias hechas durante la conversación respecto al intercambio de información corresponden únicamente a la coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Baja California aseguró que la coordinación con autoridades de México y Estados Unidos se mantiene bajo canales oficiales y dentro del marco legal. (Foto: Baja California)
Baja California aseguró que la coordinación con autoridades de México y Estados Unidos se mantiene bajo canales oficiales y dentro del marco legal. (Foto: Baja California)

Subrayó que esa colaboración, propia de una entidad fronteriza, se desarrolla mediante canales oficiales, dentro del marco legal y con pleno respeto a las atribuciones de cada institución.

Además, enfatizó que la relación bilateral se basa en la coordinación y comunicación entre autoridades, pero no implica subordinación a instancias extranjeras.

Así comenzó la controversia por los audios atribuidos a Marina del Pilar

La polémica se desarrolla tras diversos acontecimientos registrados en los últimos meses:

  • El 21 de junio de 2026 fue difundido el primer audio atribuido a Marina del Pilar.
  • La gobernadora reconoció la autenticidad de esa grabación, aunque afirmó que estaba relacionada con gestiones legales por la revocación de su visa estadounidense.
  • El Gobierno de Estados Unidos canceló su visa en mayo de 2025, después de hacer lo mismo con la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres.
  • El 13 de julio de 2026 se difundió un segundo audio con nuevas conversaciones sobre presuntos contactos con intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, autoridades como el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no han confirmado públicamente la existencia de investigaciones penales, cargos formales o procesos judiciales abiertos contra la gobernadora.

Los hechos detrás de la polémica por las grabaciones de Marina del Pilar.
Los hechos detrás de la polémica por las grabaciones de Marina del Pilar.

Michael Nadler aparece nuevamente en las conversaciones difundidas

Uno de los nombres que volvió a cobrar relevancia tras la publicación del nuevo audio fue el de Michael Nadler, abogado de Miami que, según la conversación difundida, continúa siendo el representante legal de la gobernadora en Estados Unidos.

Nadler es un exfiscal federal especializado en investigaciones relacionadas con corrupción, lavado de dinero, delitos financieros y transacciones internacionales.

De acuerdo con su trayectoria profesional, participó durante casi una década en la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, donde encabezó procesos vinculados con investigaciones financieras de alto perfil y casos internacionales de corrupción.

Aunque Marina del Pilar ha reconocido previamente que contrató sus servicios para atender asuntos legales derivados de la cancelación de su visa, también había señalado en ocasiones anteriores que el abogado ya no formaba parte de su equipo jurídico, situación que volvió a generar cuestionamientos tras la nueva grabación.

PAN pide licencia e investigación transparente

Tras la difusión del nuevo material, el Partido Acción Nacional solicitó que Marina del Pilar Ávila Olmeda pida licencia al cargo mientras se esclarecen los señalamientos. En un comunicado, el partido sostuvo que el caso ha dejado de ser únicamente un asunto político y consideró que debe investigarse con total transparencia.

Por su parte, la gobernadora rechazó las interpretaciones construidas a partir de fragmentos aislados de la conversación y reiteró que continuará enfocada en las tareas de seguridad, bienestar y atención a las familias de Baja California, insistiendo en que cualquier procedimiento deberá desarrollarse exclusivamente mediante los mecanismos legales correspondientes.

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