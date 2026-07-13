México

Vecinos de la colonia Portales denuncian contaminación de agua estancada en una famosa tienda de CDMX

La constante presencia de agua estancada en la colonia Portales Norte representa un foco de infección que, según los vecinos, no ha sido atendido por las autoridades ni por los responsables del área

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Calle empedrada con un charco grande que contiene bolsas plásticas, hojas, una botella plástica y una tapa de alcantarilla con la inscripción CDMX.
Falta de drenaje mantiene agua estancada y mal olor en Portales Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema de agua estancada detrás de Sanborns Parque de los Venados, en la colonia Portales Norte, mantiene la preocupación constante de quienes viven en la zona.

La acumulación de líquido, que después de varios días adquiere un tono verdoso y un olor fuerte, genera malestar y plantea riesgos sanitarios para la comunidad.

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Agua sin drenar afecta la vida diaria

Vecinos observan desde hace años que el agua permanece sin drenar después de cada lluvia, principalmente en la parte posterior del establecimiento que se ubica sobre avenida División del Norte.

Las precipitaciones no limpian el área, sino que agravan el problema: el sistema de drenaje no absorbe el líquido y se forma una laguna que se mantiene durante días.

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El foco de contaminación queda a pocos metros de viviendas y comercios.

El agua estancada favorece la aparición de insectos y microorganismos. El olor se percibe en varias cuadras, dificulta actividades cotidianas y obliga a las personas a convivir con la pestilencia.

Algunos vecinos retiran manualmente parte del líquido, pero la medida resulta insuficiente frente a la magnitud del problema.

Vecinos observan desde hace años que el agua permanece sin drenar después de cada lluvia, principalmente en la parte posterior del establecimiento que se ubica sobre avenida División del Norte. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/Archivo
Vecinos observan desde hace años que el agua permanece sin drenar después de cada lluvia, principalmente en la parte posterior del establecimiento que se ubica sobre avenida División del Norte. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/Archivo

Autoridades y empresa sin respuesta efectiva

La comunidad manifiesta su inconformidad por la falta de atención por parte de los responsables de la tienda y de la alcaldía Benito Juárez.

El reclamo principal es la ausencia de medidas concretas para sanear la zona, como la limpieza regular del drenaje o la gestión de un camión vactor que retire el agua.

El agua estancada se mantiene a pocos metros de la cocina de Sanborns, lo que incrementa la preocupación por la higiene de los alimentos y la salud pública.

Los vecinos sostienen que la colaboración entre empresas y autoridades locales resulta fundamental para evitar que este tipo de incidentes se normalice.

Riesgos ambientales y salud pública

El agua estancada durante días favorece la proliferación de mosquitos y otros vectores de enfermedades.

El contexto urbano y la alta densidad poblacional de la zona agravan el problema, pues cualquier foco de infección puede extenderse con rapidez.

El riesgo trasciende el mal olor y representa una amenaza directa a la salud de quienes viven, trabajan o transitan cerca del comercio.

En la zona afectada, la combinación de humedad, materia orgánica y altas temperaturas acelera la descomposición y la generación de gases, lo que puede provocar complicaciones respiratorias y otras afecciones, sobre todo en personas vulnerables como niños y adultos mayores.

La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya- crédito VisualesIa
El agua estancada durante días favorece la proliferación de mosquitos y otros vectores de enfermedades. - crédito VisualesIa

Vecinos exigen solución estructural

La principal demanda de los habitantes es la intervención inmediata para eliminar el agua estancada y restablecer el funcionamiento adecuado del drenaje.

La comunidad solicita que tanto los directivos de Sanborns Parque de los Venados como la alcaldía Benito Juárez asuman la responsabilidad de corregir el problema.

La ausencia de solución incrementa la desconfianza hacia las instituciones y refuerza la percepción de abandono por parte de las autoridades.

Los vecinos consideran insuficientes las acciones temporales; piden una solución estructural para evitar que el problema se repita durante futuras lluvias.

Falta de drenaje evidencia rezagos urbanos

Los habitantes de Portales Norte advierten que el caso ilustra los retos ambientales y sanitarios en colonias de la Ciudad de México, sobre todo en áreas donde la infraestructura no avanza al ritmo de la urbanización y la actividad comercial.

La experiencia local subraya la importancia de mantener sistemas de drenaje eficientes y de establecer canales claros de comunicación entre ciudadanía y empresas.

La comunidad espera que, tras años de denuncias y llamados públicos, el problema se atienda y se restauren condiciones adecuadas de convivencia.

Mientras tanto, el agua estancada detrás de Sanborns Parque de los Venados recuerda la urgencia de proteger el entorno y la salud de la población.

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