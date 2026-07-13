México

Cae avioneta en Pesquería, Nuevo León: reportan varios lesionados

Hasta el momento se desconoce el número de personas que viajaban en la avioneta

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El accidente ha movilizado a los cuerpos de emergencia. (Especial)

Una avioneta se desplomó en el municipio de Pesquería, Nuevo León sin que hasta el momento se hayan determinado las causas de la caída.

Autoridades han logrado confirmar que fueron 3 los lesionados y que todos se encuentran a salvo y libres de lesiones de gravedad.

Protección Civil de Nuevo León especificó que los heridos fueron el capitán de la unidad, el copiloto y una pasajera identificados como Diego Elías y su acompañante Enrique Berra Mellado así como una abogada de nombre Ingrid Valenzuela.

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“Aparatoso este tipo de accidente porque cae a un lado de un río, de un arroyo. Son tres personas con lesiones leves, pero como protocolo fueron enviados y trasladados por dos ambulancias, una de Pesquería y una del municipio de Apodaca”, señaló Érik Cavazos titular de Protección Civil.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia al lugar para atender a los lesionados y han calificado de “milagroso” el hecho de que los pasajeros hayan salido sin lesiones de gravedad del aparatoso incidente.

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El incidente ocurrió a las 14:47 en punto y fueron los vecinos quienes alertaron mediante una llamada al 911 que una avioneta se había desplomado sobre la carretera Miguel Alemán a la altura de la empresa La vidriera y cerca del Parque Olympic.

Arribaron elementos de la Policía Municipal de Pesquería y un helicóptero de Protección Civil quienes dieron a conocer que realizan labores de rescate.

De acuerdo con medios locales, la aeronave es una Cessna 208B Grand Caravan EX con matrícula XA-RFD operada por Aerus, aerolinea reagional mexicana.

Con esta información se confirma que eran 3 las personas lesionadas.

avioneta NL
@Enel_Aire

Reportes preliminares indican que la aeronave operaba entre Piedras Negras y Monterrey al momento del incidente.

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Defensa Nacional

Se espera que las autoridades brinden más datos sobre las causas del accidente tras realizar el rescate. Por el momento la zona ya se encuentra resguardada por elementos de la Defensa Nacional.

Información en desarrollo....

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