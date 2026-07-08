México

La tarjeta que reemplaza la visa para cruzar a Estados Unidos (y que miles de mexicanos ya tienen)

Existe un documento que no todos conocen y que es una alternativa a la visa tradicional para viajar a Estados Unidos

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El documento es oficial y expedido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El documento es oficial y expedido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Miles de visas se emiten de forma constante para ciudadanos mexicanos, pero existe un documento distinto y del tamaño de una tarjeta de crédito que funciona al mismo tiempo como visa y como autorización de cruce fronterizo: la Border Crossing Card (BCC).

El Departamento de Estado de Estados Unidos la emite y tiene una vigencia de hasta diez años a partir de su emisión, según la información del sitio oficial de la dependencia.

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Persona con uniforme y manos escribiendo con pluma en papel, frente a una fila de pasaportes de Estados Unidos, España, Francia, Austria y Letonia sobre un mostrador.
La Border Crossing Card tiene el mismo tamaño que una tarjeta de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la Border Crossing Card y en qué se diferencia de una visa

La BCC no es un sustituto informal de la visa: es, en términos legales, una visa B1/B2 integrada en una tarjeta laminada con gráficos y tecnología de seguridad mejorados.

El Departamento de Estado la describe oficialmente como el documento DSP-150, un soporte físico del tamaño de una tarjeta de crédito que combina ambas categorías migratorias, visitante de negocios (B1) y visitante de placer (B2).

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El documento cuenta con gráficos y tecnología de seguridad mejorados. REUTERS/Jonathan Ernst
El documento cuenta con gráficos y tecnología de seguridad mejorados. REUTERS/Jonathan Ernst

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) precisa que, si bien es similar a una visa convencional, la BCC es un documento independiente, frecuentemente emitido junto con una visa B1/B2.

Aunque su principal ventaja es que permite cruzar de forma autónoma por tierra o mar sin necesidad de mostrar el pasaporte físico, la BCC también es válida para viajes aéreos.

Sin embargo, para vuelos internacionales hacia los Estados Unidos, es obligatorio presentar esta tarjeta acompañada de un pasaporte mexicano vigente.

Hombre rellena solicitud de pasaporte mexicano. En la mesa: pasaporte verde, documentos y bolígrafo. Una funcionaria atiende detrás, con la bandera de México.
La BCC se emite bajo el formulario DSP-150, que combina las categorías migratorias B1 y B2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para solicitar la tarjeta

La BCC únicamente se emite a personas que sean ciudadanas y residan en México.

No basta con tener nacionalidad mexicana: el solicitante debe demostrar residencia en el país, según el Departamento de Estado.

Además, debe cumplir los mismos estándares de elegibilidad que se exigen para una visa B1 o B2.

Infografía con título y subtítulo, banderas de México y Estados Unidos, pasaporte, tarjeta BCC, sello de aprobación, caseta fronteriza, iconos de requisitos.
Una infografía detalla los requisitos para que ciudadanos mexicanos soliciten la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) que les permite el ingreso temporal a Estados Unidos, incluyendo residencia y vínculos con México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los requisitos se encuentran planear quedarse en Estados Unidos no más de seis meses y acreditar vínculos suficientes con México que garanticen su regreso tras la estancia temporal en territorio estadounidense.

El fundamento legal del documento es la Sección 104 de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, conocida como IIRIRA.

Una persona entrega un pasaporte verde mexicano y papeles a un funcionario en un mostrador de una oficina de trámites.
Los solicitantes deben demostrar vínculos con México que garanticen su regreso tras la estancia temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde y cómo tramitar la Border Crossing Card

El Departamento de Estado establece dos tarifas, ambas en dólares estadounidenses.

Para solicitantes mayores de 15 años, el costo es de 185 dólares y la tarjeta puede tener vigencia de máximo diez años.

Para menores de 15 años cuyos padres o tutores tengan una BCC vigente o estén en proceso de solicitarla, la tarifa es de 15 dólares.

Una familia castaña de cuatro, incluyendo una niña de 11 años, sonríe en el aeropuerto con pasaportes, boletos y maletas frente a los mostradores de check-in.
Para mayores de 15 años, el costo es de 185 dólares y la vigencia de hasta diez años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la tarjeta se tramita con la tarifa reducida, vence el día en que el titular cumple 15 años.

Si los padres optan por pagar la tarifa completa de 185 dólares, el menor recibe una tarjeta válida por los diez años completos.

Dónde y cómo tramitar la Border Crossing Card

Los interesados en obtener una BCC deben realizar el trámite bajo las pautas fijadas por las secciones consulares de los Estados Unidos en México.

Este proceso se divide en dos fases: un inicio digital y un cierre presencial.

Primer plano de una mano sosteniendo un pasaporte mexicano verde con escudo dorado, frente a un oficial de arcilla en un aeropuerto con aviones borrosos.
Para menores de 15 años con al menos un padre o tutor con BCC vigente, la tarifa es de 15 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comenzar la etapa en línea, es un requisito obligatorio contar con un pasaporte mexicano vigente.

La primera etapa requiere que el solicitante ingrese a internet para completar el formulario electrónico de visado.

Solo tras validar los pasos en la plataforma se habilita el sistema de citas para acudir físicamente a la toma de datos biométricos y a la entrevista consular.

Infografía con ilustraciones de puente, banderas de México y Estados Unidos, computadoras, pasaporte, formulario, consulado y mapa de México.
Una infografía detalla los pasos para tramitar la Border Crossing Card en Estados Unidos desde México y las sedes consulares autorizadas para el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sede principal se localiza en Presa Angostura 225, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Los consulados generales operan en:

  • Ciudad Juárez, Chihuahua.
  • Guadalajara, Jalisco.
  • Hermosillo y Nogales, Sonora.
  • Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
  • Mérida, Yucatán.
  • Monterrey, Nuevo León.
  • Tijuana, Baja California.

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