Mueren dos menores tras picaduras de garrapata en Coahuila: temen que sea rickettsiosis, alertan por adelanto de temporada

La Secretaría de Salud de Coahuila implementó medidas de prevención ampliadas tras la muerte de dos hermanos por mordedura de garrapata en Ramos Arizpe. El fallecimiento de Alex y Paloma, adolescentes de 16 y 12 años respectivamente, llevó a las autoridades a intensificar las acciones sanitarias en la zona, luego de que los menores habrían desarrollado un cuadro grave de rickettsiosis.

El 31 de enero, ambos menores ingresaron primero en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y después en el Hospital Materno Infantil. Los síntomas iniciales presentados fueron fiebre y malestar, señales que frecuentemente dificultan un diagnóstico temprano de la enfermedad transmitida por la garrapata.

Tras confirmarse la causa del deceso, el sistema de vigilancia epidemiológica estatal activó sus protocolos sanitarios en la colonia Manantiales del Valle, específicamente en la calle Yukón, donde vivían los afectados. Las autoridades sanitarias desplegaron brigadas de salud para recabar muestras clínicas, revisar el entorno familiar y realizar una evaluación exhaustiva en la zona.Se montó un cerco sanitario que incluyó la fumigación dentro y fuera del domicilio y en áreas circundantes.

El personal sanitario pidió a los habitantes de la colonia acercarse a los brigadistas, quienes además de hacer búsqueda activa de nuevos casos, ofrecieron información sobre signos de alerta y prevención. La Secretaría de Salud de Coahuila enfatizó que la rickettsiosis puede derivar en cuadros graves y mortales en menos de cinco días, por lo que pidió a la población reportar síntomas compatibles como fiebre persistente, dolor de cabeza intenso y erupciones cutáneas.

La rickettsiosis es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por garrapatas, que afecta tanto a niños como a adultos. Los síntomas suelen confundirse en un inicio con otras infecciones comunes, lo que complica su detección temprana. Según datos de la Secretaría de Salud, la rapidez en la evolución de la enfermedad exige atención médica inmediata ante cualquier sospecha.

En el operativo, las autoridades revisaron el domicilio de la familia, fumigaron la vivienda y su perímetro, y extendieron la intervención a casas colindantes. El objetivo fue cortar la cadena de transmisión y evitar más casos en la zona. El personal de salud también brindó orientación sobre higiene y control de vectores, instando a mantener limpios los patios y evitar la acumulación de objetos que puedan servir de refugio a garrapatas.

El caso de los hermanos de Ramos Arizpe puso en alerta a los servicios de salud estatales, que reforzaron la vigilancia epidemiológica en diversas regiones del estado. Las brigadas médicas visitaron otros sectores de la localidad para detectar posibles síntomas en la comunidad y ofrecer información preventiva.

La Secretaría de Salud reiteró que ante cualquier síntoma compatible es necesario acudir de inmediato a los servicios médicos. El seguimiento del cerco sanitario continuará en la colonia Manantiales del Valle y áreas cercanas, con la intención de contener la propagación de la enfermedad y resguardar la salud pública en la región.

Qué es la rickettsiosis y cómo evitarla

Rickettsiosis es el término utilizado para denominar al grupo de enfermedades infecciosas provocadas por bacterias del género Rickettsia. El menor fallecido en Torreón se contagió después de que una garrapata lo picó en su casa, ubicada en la colonia El Mezquital.

Las garrapas son los transmisores más comúnes de esta enfermedad, pero no los únicos, también están los piojos, las pulgas y los acaros. Conocidos clínicamente como vectores, esta clase de animales son indispensables para la supervivencia de las ricketssias ya que son microorganismos de vida intracelular, es decir, parásitos que requieren de otros organismos vivientes.

Los principales síntomas, de acuerdo con la Secretaría de Salud, son dolor de cabeza intenso, fiebre de 39°C, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, naúseas, vómito y dolor abdominal. Suelen aparecer bruscamente después del periodo de incubación que es de entre 3 y 14 días.

En los primeros días se producen cambios en la piel, como aparición de manchas en muñecas y tobillos las cuales se extienden de forma central. Cuando la enfermedad avanza estas lesiones pasan a ser purpúricas, presentes en cualquier parte del cuerpo de color rojo oscuro o morado.

Algunos tipos de rickettsiosis son provocados por las siguientes bacterias: Rickettsia proazekii (transmitido por los piojos), Rickettsia typhi (transmitido por pulgas de rata y gato) y R. rickettsii (transmitida por las garrapatas de perros). Esta última es letal debido a que provoca fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Los síntomas de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas son fiebre, dolor de cabeza, irritabilidad, erupciones cutáneas en palmas y plantas de los pies. Cuando se detecta tardíamente este padecimiento puede desencadenar sepsis, alteraciones neurológicas, hepáticas y renales.

Debido a que es una enfermedad poco conocida, las equivocaciones en el diagnóstico son comunes. Algunos de los padecimientos febriles con los que suele confundirse son dengue y fiebre tifoidea.

Las garrapatas son transmisoras de rickettsiosis

Los factores de riesgo que propician la rickettsiosis son inadecuada urbanización, convivencia con animales infectados con garrapatas, falta de higiene personal, en el hogar, y en el cuidado de animales domésticos. También el realizar senderismo y exponerse a la flora y fauna silvestre puede derivar en esta enfermedad.

Entre las recomendaciones ante la rickettsiosis están mantener una buena higiene personal, limpiar con frecuencia tu entorno, fumigar regularmente tu casa, así como vacunar, desparasitar y revisar con regularidad del pelaje, patas y orejas de tu mascota.

Al revisar a tu perro, la cara, coronilla, barbilla, pecho, cuello, debajo de las orejas y la cola, bajo el vientre, entre las patas y almohadillas son algunas de las zonas específicas a las que debes prestar atención.

La gravedad de esta enfermedad varía y su letalidad va del 5 al 40 por ciento, según información de la Secretaría de Salud.