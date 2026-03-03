¿Qué es la rickettsiosis? Bacteria que cobró la vida de una niña en Baja California y en otros estados del norte

El último caso que se reportó fue el fallecimiento de una niña en Ensenada, Baja California, sin embargo, no ha sido el único que se ha presentado durante estos primeros meses del año. (Imagen Ilustrativa)

La rickettsiosis ha activado alertas sanitarias en distintos estados del país, principalmente en el norte, donde incluso se han reportado defunciones de menores.

El último caso que se reportó fue el fallecimiento de una niña en Ensenada, Baja California, sin embargo, no ha sido el único que se ha presentado durante estos primeros meses del año.

¿Qué es rickettsiosis y por qué es tan grave?

De acuerdo a la información publicada por el Gobierno de México, se trata de un conjunto de enfermedades infecciosas causadas por la bacteria rickettsia, la cual se transmite principalmente por la picadura de garrapatas, pulgas o piojos.

“Según lo observado, al cierre del 2023, casi cinco de cada diez personas que han enfermado fallecieron, a pesar de que estas enfermedades son prevenibles y se pueden evitar casos graves y fatales, si se busca atención médica a tiempo", se lee en el sitio web del gobierno.

No obstante, a pesar de esto, se continúan reportando casos graves de esta bacteria.

Síntomas

Fiebre alta

Dolor de cabeza

Erupciones en el cuerpo: manchas rojas o púrpuras en palmas y plantas de los pies.

Dolos abdominal, náuseas o vómito.

Dolores musculares y articulares.

Escalofríos

Irritación de garganta

La rickettsiosis debe atenderse de manera temprana con antibióticos específicos para evitar que se convierta en una enfermedad mortal.

Puede llegar a provocar inflamación de los vasos sanguíneos, ocasionar sangrados internos y afectar órganos vitales como corazón, pulmones, riñones y cerebro.

Casos en distintos estados del país

En lo que va de 2026, se han registrado casos activos de rickettsia en los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Sinaloa y Coahuila.

Baja California no es la única entidad que ha reportado defunciones asociadas a la rickettsia. En el caso de Chihuahua, el 17 de febrero se confirmó la muerte de un menor de entre 1 y 4 años de edad, quien presentó complicaciones derivadas de la infección bacteriana.

Existen otros nueve casos reportados durante los primeros meses de 2026 que, hasta el momento, no han sido fallecimientos, lo que ha generado alerta entre la población y las autoridades sanitarias estatales.

A pesar de la preocupación generada por la aparición de estos casos y la defunción registrada, el 23 de febrero el gobierno de Chihuahua informó durante una conferencia de prensa que, hasta ese momento, no existía un brote activo de rickettsia en la entidad.

Las autoridades estatales señalaron que el comportamiento epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vectores, como la rickettsia, se mantiene estable y bajo supervisión constante por parte de los servicios de salud.

El sector salud de Chihuahua reiteró que se han implementado medidas de vigilancia epidemiológica y campañas de información dirigidas a la población, con el objetivo de prevenir nuevos contagios y detectar de manera oportuna los casos que pudieran presentarse.

No obstante, los casos en la entidad continúan y se extienden en otras entidades.