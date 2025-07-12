“Unos pedillos”: estos son los mejores memes del Día del Abogado hoy 12 de julio

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En México, el Día del Abogado se conmemora el 12 de julio y es un reconocimiento a la labor de quienes se dedican a defender los derechos y obligaciones conforme a la ley.

Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron con felicitaciones y comentarios burlescos al respecto, además de uno que otro meme.

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¿Por qué en México se celebra el Día del abogado cada 12 de julio?

El origen de esta celebración se remonta a 1533, cuando el Rey Carlos V de España ordenó la creación de la primera cátedra de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México, ubicada en el territorio que hoy corresponde a la Ciudad de México.

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Sin embargo, no fue hasta 1960 cuando el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, formalizó el 12 de julio como el Día del Abogado por el aniversario de la apertura de la citada cátedra, que representó el primer paso en la enseñanza formal del Derecho en México.

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Foto: Facebook

¿Qué significa la palabra ‘Abogado’?

El término “abogado” proviene del latín advocatus, utilizado en la antigua Roma para referirse a alguien llamado en auxilio o ayuda. Con el paso del tiempo, la palabra comenzó a usarse para identificar a las personas encargadas de cuidar y defender los derechos dentro del marco legal de cada país, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE).

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La efeméride busca resaltar el papel fundamental de los abogados en el sistema de justicia y el mantenimiento del estado de derecho, así como su contribución constante al desarrollo de una sociedad más equitativa en México.

(Foto: Twitter/@AntonioSaiyajin)

(Foto: Twitter/@MexSpringfield)

Foto: Twitter

Frases cortas para dedicar por el ‘Día del Abogado’

Feliz Día del Abogado. Tu labor fortalece la justicia en México.

Gracias por tu entrega a la defensa de los derechos.

El poder del abogado se encuentra en la incertidumbre de la ley.

Orgullo por tu compromiso con la ley y la ética.

Hoy celebramos tu profesionalismo y dedicación.

Eres ejemplo de integridad y vocación de servicio.

Felicidades. Recibe un reconocimiento por tu esfuerzo en la construcción de un país más justo.

Tu trabajo diario dignifica la abogacía.

Gracias por ser voz y defensa para quien lo necesita.

Hoy es tu día. Que sigan los éxitos en tu carrera jurídica.

Celebro tu pasión por la justicia y el bien común.

El derecho es una profesión para personas con carácter, si te preocupa que tus sentimientos sean lastimados, dedícate a otra cosa.

Quiero felicitar a todos los abogados por su compromiso con la justicia y la defensa de los más vulnerables. Su trabajo es esencial para una sociedad más justa y equitativa.