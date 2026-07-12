Condenan a más de 23 años de prisión a integrante de “Los Panchitos” por robar un auto a punta de pistola en Tlalnepantla

El operativo que lo llevó ante la justicia forma parte de una estrategia que en 2025 logró reducir el robo de autos en casi un tercio. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia condenatoria de 23 años y tres meses de prisión en contra de Héctor Jiménez Hernández, integrante de la banda denominada “Los Panchitos”, por su participación en el robo de un vehículo con violencia en el municipio de Tlalnepantla, informó la FGJEM.

Jiménez Hernández era considerado objetivo prioritario dentro de la estrategia que la Fiscalía mantiene para el combate al robo de vehículos en la entidad.

El caso ilustra una modalidad de robo vehicular con violencia directa que la FGJEM ha identificado como una de las prácticas delictivas de mayor impacto en los municipios del Valle de México, donde diversas bandas organizadas operan con métodos similares.

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El robo que derivó en la condena

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2025. La víctima se encontraba a bordo de un automóvil marca Nissan, color azul, estacionado en la calle Álamo 3, de la colonia Ahuehuetes, en Tlalnepantla.

En ese momento, Jiménez Hernández llegó al lugar, abrió la puerta de la unidad y apuntó a la víctima con un arma de fuego para despojarla del vehículo y huir del lugar.

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El caso ilustra una modalidad de robo vehicular con violencia directa que la FGJEM ha identificado como una de las prácticas delictivas de mayor impacto en los municipios del Valle de México, donde diversas bandas organizadas operan con métodos similares.

Investigación, captura y proceso judicial

Al tener conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. A través de ellas, identificó a Jiménez Hernández como probable responsable del ilícito.

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Con los elementos recabados, la FGJEM solicitó y obtuvo de un Órgano Judicial una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo de vehículo con violencia.

Elementos de la Fiscalía ejecutaron el mandato judicial y trasladaron al detenido al Centro Penitenciario de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un juez.

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Tras el desahogo del proceso, la autoridad judicial acreditó la responsabilidad de Jiménez Hernández en el delito y dictó la sentencia condenatoria.

Pena y sanciones adicionales

Además de los 23 años y tres meses de prisión, el juez impuso a Jiménez Hernández una multa superior a $8 mil pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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“La condena se inscribe en una serie de fallos que la FGJEM ha obtenido en los últimos meses contra integrantes de grupos delictivos dedicados al robo de vehículos en la entidad.”

Según informó la propia Fiscalía en octubre de 2025, en una sola semana fueron detenidas 44 personas vinculadas a este delito, de las cuales 35 fueron vinculadas a proceso. Entre ellas figuraban integrantes de células como “Los Rufles”, activas en el Valle de México y el Valle de Toluca.

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La estrategia estatal

Jiménez Hernández no era un objetivo menor para las autoridades. La FGJEM lo catalogó como objetivo prioritario dentro de su estrategia integral contra el robo de vehículos, lo que impulsó las diligencias para identificarlo, obtener la orden de aprehensión y ejecutarla.

Entre enero y agosto de 2025, el Estado de México registró una reducción del 32% en la incidencia de robo de automóviles, al pasar de 22 mil 820 denuncias en 2024 a 15 mil 554 en el mismo periodo del año siguiente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”

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Operativos previos contra bandas de robo vehicular

En mayo de 2025, la FGJEM informó la detención de 132 personas en un megaoperativo desplegado en 22 municipios entre el 20 de marzo y el 5 de mayo de ese año.

Ese operativo desarticuló parcialmente a grupos como “Los 50”, con presencia en Nicolas Romero, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla; “Los Chapulines”, activos también en Tlalnepantla; “Los Chuecos”, en Chicoloapan y Chimalhuacán; y “El Rey”, en Texcoco y Tepetlaoxtoc, entre otras células.

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Las acciones incluyeron más de 90 operativos, cateos, incursiones y filtros coordinados entre la Fiscalía estatal y otras dependencias de seguridad.