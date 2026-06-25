Templo Mayor abre al público zonas restringidas, pero solo por tiempo limitado

Por tiempo limitado, habrá recorridos por el Templo de Ehécatl y el Juego de pelota de Tenochtitlan. Foto Gerardo Peña, INAH (INAH)

Los visitantes de la Ciudad de México tienen la oportunidad única de adentrarse en dos espacios tradicionalmente reservados para la investigación arqueológica: el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una sección del Juego de pelota de Tenochtitlan.

Esta apertura temporal responde a una iniciativa oficial enfocada en destacar la riqueza cultural de la capital mexica y estará disponible hasta el 19 de julio de 2026.

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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Museo del Templo Mayor (MTM), impulsa la propuesta como parte del llamado Mundial Social.

El propósito es que tanto residentes como turistas puedan acercarse a las prácticas rituales y a la memoria material de la civilización mexica.

Acceso temporal a vestigios clave de Tenochtitlan

El acceso restringido a estos vestigios arqueológicos representa una ocasión poco frecuente para el público general.

Los recorridos permiten observar directamente estructuras de gran valor histórico, guiados por especialistas y bajo un formato controlado que garantiza la protección de los hallazgos.

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Las visitas guiadas se realizan de martes a sábado, con tres horarios disponibles: 9:30, 11:00 y 12:00 horas.

Los interesados deben reservar con anticipación a través de los correos electrónicos oficiales del museo.

El costo de acceso está incluido en la cuota general del Museo del Templo Mayor, que asciende a 105 pesos para nacionales y extranjeros residentes en México.

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Hasta mediados de julio de 2026, el personal del área de Comunicación Educativa del museo coordinará los recorridos en grupos de máximo 15 personas.

Una vez finalizado el periodo, los espacios quedarán nuevamente cerrados para dar continuidad a los trabajos científicos.

El costado norte del Juego de pelota, conocido en náhuatl como Teotlachco, fue descubierto en 2014. Foto Gerardo Peña, INAH (INAH)

¿Por qué se abren estos espacios arqueológicos al público?

Durante este periodo limitado, los visitantes pueden conocer áreas de alto interés arqueológico de Tenochtitlan, que suelen permanecer fuera del circuito habitual por encontrarse en proceso de estudio.

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La apertura se enmarca en las estrategias gubernamentales para promover el conocimiento de la historia prehispánica, especialmente ante la afluencia de visitantes nacionales e internacionales motivados por el Mundial Social.

Esta medida, avalada por Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, busca que los asistentes “se acerquen de manera responsable y guiada por especialistas, a espacios fundamentales del antiguo recinto sagrado tenochca”.

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La funcionaria resalta la importancia de compartir la memoria arqueológica viva bajo la Ciudad de México, la cual el INAH investiga, conserva y difunde.

Hasta el 19 de julio de 2026, el público puede conocer ambos espacios de la antigua capital mexica. Foto Gerardo Peña, INAH (INAH)

Detalles y hallazgos del Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y el Juego de pelota

El Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl fue descubierto en 2010 durante un salvamento arqueológico.

Se trata de un basamento que ha preservado restos arquitectónicos de dos cuerpos, lo que permite a los visitantes comprender parte de la complejidad constructiva de la antigua Tenochtitlan.

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Por su parte, la sección del Juego de pelota —conocido en náhuatl como Teotlachco, o “juego de los dioses”— fue localizada en 2014.

Las investigaciones del Programa de Arqueología Urbana (PAU) del INAH, bajo la dirección del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, han determinado que la estructura alcanzó aproximadamente 50 metros de largo y 34 metros de ancho, con una orientación de este a oeste.

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El diseño incluía un patio alargado y dos patios cabezales que conformaban la clásica forma de I.

En ambos casos, los monumentos arqueológicos expuestos reflejan al menos cinco fases constructivas, fechadas entre 1440 y 1521.

Estos datos permiten a los asistentes dimensionar el desarrollo urbano y ceremonial de la capital mexica en el periodo previo a la conquista.

Hasta el 19 de julio de 2026, el personal del área de Comunicación Educativa del MTM dará los recorridos, en grupos de máximo 15 personas. Foto Gerardo Peña, INAH (INAH)

Futuro de los vestigios

Una vez concluido el periodo de apertura, las áreas volverán a ser exclusivas para los equipos de investigación y conservación, quienes continuarán con los estudios necesarios para ampliar el conocimiento sobre la civilización mexica.

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El titular del PAU, al referirse a la relevancia de la apertura, puntualizó que se trabaja para que estos espacios puedan abrirse definitivamente al público en el futuro, tras la conclusión de los procesos de investigación y conservación indispensables.

El Museo del Templo Mayor se ubica en Seminario 8, Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto Melitón Tapia, INAH (INAH)

Promoción y apropiación del patrimonio prehispánico

La apertura temporal de estos espacios arqueológicos busca fomentar el sentido de pertenencia y el interés por el pasado entre la sociedad mexicana y los visitantes extranjeros.

Las autoridades culturales subrayan que la experiencia de recorrer el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y el Juego de pelota de Tenochtitlan permite dimensionar la profundidad histórica y la riqueza de las culturas originarias de México.

Según la Secretaría de Cultura, la iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor para garantizar que la memoria material de los pueblos prehispánicos continúe presente en la vida contemporánea de la capital y pueda ser apreciada de forma directa por nuevas generaciones y visitantes de todo el mundo.