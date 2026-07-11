¿Dónde lloverá más este fin de semana? Estados con mayor riesgo de inundaciones en México

El pronóstico indica que habrán fuertes lluvias durante el fin de semana que podrían provocar graves inundaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de julio trae consigo una serie de fenómenos atmosféricos que modificarán el ambiente en buena parte de México. Las condiciones previstas para los próximos días obligan a estar atentos a los avisos oficiales y a tomar precauciones en zonas habitualmente vulnerables.

El pronóstico indica una combinación de factores que harán de este fin de semana un periodo de retos tanto para la vida urbana como para las áreas agrícolas.

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Estados con mayor riesgo de lluvias intensas y posibles inundaciones

Durante el sábado 11 de julio y el domingo 12 de julio, se esperan lluvias generalizadas impulsadas por la acción simultánea del monzón, dos ondas tropicales y sistemas locales.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán especialmente en la Sierra Madre Occidental y los estados que la integran. Regiones como Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Durango, Chihuahua y el norte de Sonora enfrentarán acumulados que podrían superar los 75 mm, con registros locales aún mayores en zonas de montaña.

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A la par, la Península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Sonora también presentan un panorama de lluvias fuertes, con valores estimados entre 20 y 50 mm y máximos puntuales en elevaciones.

Los modelos meteorológicos advierten que la extensión y cantidad de agua este fin de semana no solo beneficiarán el entorno natural, sino que también traerán consecuencias urbanas como anegamientos, deslaves y desbordamientos de ríos.

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Las lluvias más intensas están previstas en estados del centro, occidente, sur y noreste, donde la combinación de sistemas tropicales y vaguadas favorecerá tormentas severas.

En puntos vulnerables al desbordamiento, se recomienda extremar precauciones y mantenerse informados sobre los avisos de protección civil.

Zonas con menor probabilidad de precipitaciones y condiciones térmicas

Mientras que gran parte del territorio nacional experimentará lluvias significativas, existen áreas donde las precipitaciones serán mínimas o nulas. Baja California, Baja California Sur, el norte de Chihuahua y Tamaulipas, las costas del Pacífico desde el Mar de Cortés hasta Michoacán y la región Mixteca se mantendrán con lluvias inferiores a 15 mm durante este periodo.

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En estos lugares, el ambiente caluroso persistirá, con temperaturas máximas estimadas entre 35 y 40 ℃, e incluso alcanzando entre 41 y 45 ℃ en municipios de baja altitud o planicie.

El pronóstico señala que el Altiplano, favorecido por las lluvias, mantendrá temperaturas moderadas de entre 15 y 25 ℃, especialmente en el occidente, el Bajío y la región central, incluyendo el Valle de México. El ambiente nocturno tenderá a ser fresco o frío, lo que podría aliviar en parte la sensación térmica tras las precipitaciones.

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En respuesta a la pregunta sobre las regiones con mayor riesgo de inundaciones este fin de semana, se identifican principalmente los estados del centro, occidente y sur del país, así como parte del noreste y oriente. Las autoridades recomiendan a la población de zonas bajas, márgenes de ríos y áreas urbanas estar atentos a posibles corrientes peligrosas, deslizamientos y acumulación de agua en calles.

La interacción de sistemas tropicales, monzón y vaguadas durante este fin de semana incrementa la posibilidad de lluvias torrenciales en una amplia franja del país. Si bien la llegada del agua es necesaria para mitigar el déficit acumulado, los efectos negativos en áreas urbanas y rurales exigen cuidado y vigilancia constante.

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El paso de polvo del Sahara sobre el sureste, la vertiente del Golfo y el noreste se prevé en concentraciones moderadas a bajas, lo que podría influir levemente en la calidad del aire sin modificar el pronóstico de lluvias.

En suma, el panorama confirma un fin de semana de alta inestabilidad atmosférica, donde la cooperación ciudadana y la atención a las alertas serán claves para reducir riesgos y proteger a las comunidades.

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