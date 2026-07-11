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Fuerza Aérea Mexicana amplía su flota tras adquirir avión Super Hércules de carga

Con esta adquisición, México se convierte en el primer país de América Latina en operar esta versión del emblemático Hércules

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El Lockheed C-130 Hércules es un avión de transporte táctico utilizado en más de 50 países. México también cuenta con ellos. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM
El Lockheed C-130 Hércules es un avión de transporte táctico utilizado en más de 50 países. México también cuenta con ellos. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) incorporó el primero de dos aviones C-130J Super Hércules de transporte táctico multipropósito, una adquisición con la que busca fortalecer su capacidad de transporte aéreo, logística y respuesta operativa.

Con esta compra, el Ejército mexicano se convierte en la primera institución militar de América Latina en operar esta versión del emblemático Hércules, la cual, según la empresa estadounidense Lockheed Martin, ofrece mejoras en potencia, alcance, eficiencia en el consumo de combustible y capacidad de carga respecto a modelos anteriores.

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De acuerdo con la compañía fabricante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió la primera aeronave en enero pasado como parte de un contrato internacional que contempla la adquisición de dos unidades C-130J Super Hércules para reforzar la flota de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana.

Titular de Defensa destaca adquisición de nuevos aviones

El viernes 11 de julio, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, destacó el fortalecimiento de la flota aérea con los dos aviones Super Hércules con capacidad para cargar 21 toneladas cada uno.

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Tal declaración la hizo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), durante la recepción de la agrupación “Yumare”, que brindó ayuda humanitaria por los sismos dobles en Venezuela ocurridos hace dos semanas.

“Quiero destacar la importancia que tuvieron los vuelos de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana (para llevar ayuda a Venezuela), por lo que resulta conveniente informar que, por instrucciones de nuestra comandanta suprema, se fortalecerá la flota aérea de esa fuerza armada con dos aviones C130 Súper Hércules con capacidad de carga de 21 toneladas cada uno”, dijo el general secretario.

Sheinbaum reconoce labores del agrupamiento Yumare tras apoyo de 15 días en Venezuela. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum reconoce labores del agrupamiento Yumare tras apoyo de 15 días en Venezuela. (Foto: Presidencia)

Principales características del Super Hércules de carga

La empresa fabricante, Lockheed Martin, ha destacado que el C-130J es el avión Hércules más avanzado que ha construido y que puede ejecutar 20 misiones distintas.

Sin dejar de mencionar que ese modelo se puede usar en tareas que van desde la atención a desastres naturales y el lanzamiento aéreo, hasta búsqueda y rescate y evacuación médica.

Además, Lockheed Martin incluye entre sus capacidades la extinción de incendios, así como operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y operaciones especiales.

La nueva versión del C-130J es más alargada tras sumar 4.5 metros de espacio de carga y ahora incorpora sistemas electrónicos avanzados, además de mayor alcance y velocidad, con una capacidad de supervivencia mejorada.

Lockheed Martin sostiene que el C-130J es la columna vertebral de la movilidad aérea a nivel mundial y afirma que existe una flota de más de 560 aeronaves de este tipo en operación global.

¿Cuánto gastó el gobierno mexicano en las nuevas aeronaves?

Las cifras oficiales más recientes estiman que el programa para dos aeronaves tiene un costo total cercano a 414 millones de dólares, al considerar adquisición y operación a lo largo del tiempo.

El monto incluye el precio de compra y también gastos de operación, soporte logístico y mantenimiento.

La estimación puede variar según el tipo de cambio y la configuración definitiva de la aeronave, así que el gobierno mexicano podría gastar más de 414 millones de dólares por los dos Super Hércules de carga.

Así luce este avión militar. FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM
Así luce este avión militar. FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM

FAM mantiene un histórico uso de aviones Hércules

El avión Hércules en la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) se usa de forma recurrente para transportar carga, trasladar personal y apoyar operaciones como el Plan DN-III-E de auxilio a la población civil.

También participa en lanzamientos de paracaidistas y en misiones hacia zonas remotas, además de despliegues de ayuda humanitaria dentro y fuera de México, como parte de su función en movilidad estratégica y respuesta ante emergencias.

En medio de una creciente militarización de la vida pública del país, la Fuerza Aérea Mexicana amplía su flota al adquirir el primero de dos aviones Super Hércules de carga.

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