Cinthia Aparicio deja atrás su matrimonio con Alexis Ayala: “No tengo tiempo de estar pensando cosas que no”

(Instagram: @cinthiaparicio)

Tras su separación, Cinthia Aparicio, no se arrepiente de nada ni mira hacía atrás, mencionando que se encuentra en una gran etapa de su vida.

Recalcando que el trabajo la ha mantenido ocupada y le ha ayudado a evitar sobrepensar sobre su ruptura amorosa con el actor, Alexis Ayala.

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¿Cómo vive el proceso de concluir un matrimonio?

Cinthia aseguró que se encuentra enfocada en el trabajo, lo que le ha impedido prestar especial atención al duelo por el termino de su relación.

“Contenta, agradecida, con mucho trabajo, estoy muy tranquila y en paz, trabajando gracias a dios”, mencionó la actriz.

Aseguró que no tiene tiempo para estar pensando en “cosas que no”, que ella se encuentra enfocada en su trabajo, crecer y continuar preparándose.

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“No tengo tiempo para estar pensando en cosas que no, entonces, enfocada en mi trabajo, em crecer, en seguir preparándome, en estar tranquila en mente y cuerpo, enfocada en lo que tengo que estar, a seguir la vida”

La actriz abandonó las grabaciones de la telenovela 'Mi Rival' para ver a su esposo tras su expulsión de LCDLFM. IG: @programahoy

¿Cómo fue su relación con Alexis Ayala?

Ayala y Aparicio se conocieron en 2021 durante la grabación de la telenovela “Si nos dejan”, pero fue hasta una fiesta de fin de rodaje que comenzaron a conversar y a frecuentarse fuera del trabajo, relató el actor.

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Su noviazgo se hizo público en septiembre de 2021 y, un año más tarde, Ayala le propuso matrimonio en París.

La boda civil se celebró el 11 de junio de 2023, mientras que la ceremonia religiosa tuvo lugar el 3 de noviembre de 2023 en la Basílica de Guadalupe.

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Durante varias entrevistas, Ayala reconoció que la diferencia de edad, de 27 años, nunca representó un problema, aunque sí existieron diferencias en torno a los proyectos personales.

Sobre todo en el tema de la maternidad, ya que Cinthia deseaba ser madre, algo que no estaba en la lista de prioridades del actor.

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El actor Alexis Ayala se casa con Cinthia Aparicio en una sorprendente ceremonia (@alexisayala)

El 30 de abril de 2026 el propio Alexis Ayala confirmó la ruptura, explicando que la actriz tomó la decisión de terminar el vinculo luego de que sus proyectos de vida ya no coincidieran.

Marcando así, la separación de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala tras mantener una relación de más de cinco años y tres años de matrimonio.

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Ambos compartieron varios proyectos profesionales en común, pero la separación fue el resultado de conversaciones honestas y por el deseo en particular de formar una familia, señaló la actriz.

¿Cómo vivió su matrimonio con Alexis Ayala?

La actriz reconoció que durante el tiempo que mantuvo su matrimonio aprendió a tolerar las noticias falsas, rumores y todas las cosas que se dicen en redes sociales.

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Esto ante las constantes declaraciones del actor sobre las causas de su separación, ya que Ayala y su equipo fueron quienes anunciaron de manera pública la ruptura.

Mientras que Cinthia señalo que ella prefería mantener todo el proceso en la intimidad.

“Tuve un gran maestro, tengo un gran maestro, entonces, lo que digan, ¿Sabes?, al final del día, una sabe nuestra verdad, él sabe nuestra verdad, entonces tranquila en ese sentido", mencionó Cinthia Aparicio.

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Y reafirmo lo que un día mencionó su ex, Alexis Ayala, que el respeto entre ellos continúa y que seguirán siendo socios en proyectos profesionales.

Crecen las especulaciones sobre un posible embarazo de Cinthia Aparicio. (IG)

El último proyecto de Cinthia y Alexis juntos fueron la serie de presentaciones que dieron para la obra “Las mujeres son de Venus y los hombres...¡Ni madres!", obra que concluyó en octubre de 2025.

Aparicio reiteró que prefiere quedarse con los aprendizajes de la etapa que compartió con Ayala, manteniendo su proceso de forma privada por respeto a los dos y que tanto su bienestar personal como sus objetivos familiares siguen siendo prioritarios para ella.