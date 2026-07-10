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Los mejores ejercicios para fortalecer el core, el centro de nuestro cuerpo

Así se ejercita esta zona vital del cuerpo humano

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Figura humana realizando un plank jack, con el abdomen y la zona lumbar resaltados con líneas de energía, escudos y rayos sobre un fondo blanco hueso.
Una ilustración conceptual muestra una figura humana genérica en posición de plank jack, con el abdomen y la zona lumbar resaltados por líneas de energía, escudos y rayos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El core no es solo el abdomen. Es el conjunto de músculos que rodean el tronco —abdominales, oblicuos, transverso, multífidos y suelo pélvico— y que mantienen la columna estable en cada movimiento del día. Sin ese centro activo, la espalda compensa, se fatiga y, tarde o temprano, duele.

Fortalecer esta zona no requiere aparatos ni membresías costosas. La mayoría de los ejercicios más efectivos se hacen en el piso, con el propio peso corporal, en sesiones de 20 a 30 minutos dos o tres veces por semana.

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La plancha activa más músculos de los que parece

Ilustración de persona con contextura atlética realizando plancha abdominal sobre colchoneta en un gimnasio con musculatura del core resaltada
Una ilustración muestra a una persona con contextura atlética realizando una plancha abdominal sobre una colchoneta en un gimnasio, con la musculatura abdominal y lumbar suavemente resaltada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plancha frontal en antebrazos es el punto de partida. Se apoya el cuerpo sobre codos y puntas de los pies, se forma una línea recta de cabeza a talones y se sostiene la posición con el abdomen contraído. El objetivo inicial es mantenerla entre 20 y 30 segundos; con el tiempo, se avanza hasta los dos minutos.

La plancha lateral trabaja los oblicuos, que la plancha frontal apenas roza. Se apoya el cuerpo sobre un antebrazo y el borde del pie, se apilan las caderas y se sostiene la línea. Es el ejercicio que más activa los músculos laterales del tronco sin cargar la columna.

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Una variante que suma dificultad: en posición de plancha alta, tocar el hombro contrario con una mano mientras la cadera no rota. Diez a quince repeticiones por lado bastan para sentir el trabajo.

El dead bug y el bird-dog entrenan la estabilidad real

Mujer rubia con ropa deportiva realizando el ejercicio Dead Bug en un mat de yoga sobre una alfombra en una sala soleada.
Una mujer realiza el ejercicio Dead Bug en un mat de yoga en su sala de estar, como parte de su rutina de entrenamiento en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dead bug parte de boca arriba, con brazos al techo y rodillas en 90 grados. Se extiende simultáneamente el brazo derecho hacia atrás y la pierna izquierda hacia el piso, sin despegar la zona lumbar del suelo. Se regresa al centro y se alterna. La clave es la respiración: exhalar durante el movimiento mantiene el abdomen profundo activo.

El bird-dog se hace en cuatro puntos de apoyo. Se estira el brazo derecho al frente y la pierna izquierda hacia atrás, se aguanta tres a cinco segundos y se regresa con control. Diez a doce repeticiones por lado, sin que las caderas oscilen.

Ambos ejercicios entrenan lo que los abdominales tradicionales no pueden: la capacidad del core de mantenerse firme mientras las extremidades se mueven.

El puente de glúteos y el mountain climber completan el trabajo

Una mujer con top lila y calzas negras ejecuta un puente de glúteos sobre una colchoneta negra. Al fondo se observa una pared gris.
Una mujer ejecuta un ejercicio de puente de glúteos sobre una colchoneta negra en el suelo de un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puente de glúteos se ejecuta boca arriba con rodillas flexionadas y pies planos en el piso. Se eleva la cadera hasta formar una línea recta de hombros a rodillas, se aprietan glúteos y abdomen, y se baja con control. Para progresar, se levanta una pierna mientras la cadera permanece nivelada.

El mountain climber cierra la sesión con trabajo dinámico. Desde la posición de plancha alta, se lleva una rodilla al pecho y se alterna rápido, como si se trepara una pared horizontal. A velocidad lenta, con la rodilla yendo al codo opuesto, la demanda sobre los oblicuos y el transverso se multiplica.

Con estos cinco ejercicios —plancha frontal, plancha lateral, dead bug, bird-dog y puente de glúteos— se cubre la musculatura completa del centro del cuerpo. La constancia, dos o tres veces por semana, produce resultados visibles en la postura y en la resistencia lumbar en pocas semanas.

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